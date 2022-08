Livia Brito no ha sido informada sobre ‘La Desalmada 2′: “Ni siquiera me han hablado”

La actriz aseguró no saber nada sobre el proyecto que Televisa ya confirmó (Foto: Instagram/@liviabritopes)

Aunque la falta de contenido original ha sido uno de los principales motivos por los que los melodramas mexicanos han comenzado a perder popularidad, la adaptación de La dama de Troya hecha por Televisa Univision causó furor siendo una de las apuestas más vistas del 2021.

Por ello la televisora de San Ángel ha confirmado que La Desalmada tendrá una segunda parte y aunque en el escrito se puede leer que sus actores protagonistas retoman el rol principal, el personaje de Fernanda Linares, interpretado por Livia Brito, podría estar en peligro pues la actriz ni siquiera ha sido informada sobre los planes de darle continuidad a la historia.

“Ojalá tuviera yo qué decirte, pero a mí ni siquiera me han hablado para decirme que va la segunda parte de La Desalmada. Me he enterado precisamente por personas como tú que me lo han dicho, pero directamente que la producción o alguien de Televisa me haya dicho ‘Oye La Desalmada va para tal fecha, La Desalmada ya tenemos segunda parte’ nadie me ha dicho”, comentó Brito en una reciente conversación con la revista People en Español.

Sin embargo la empresa que recientemente se fusionó con Univision ya ha hablado sobre el proyecto con motivo del estreno de la primera temporada en su plataforma de streaming ViX, en la cual, por cierto, ha obtenido grandes niveles de vistas reafirmando el éxito obtenido en la televisión de México y su transmisión también en Estados Unidos.

“Tras el gran éxito de La Desalmada llega el próximo capítulo de este melodrama romántico al horario estelar de Univision. La historia se centra en la vida de Fernanda Linares, quien, luego de vengar el asesinato de su primer marido, se enfoca en recuperar la confianza de su esposo. Sin embargo, su pasado la persigue mientras Agustín intenta desestabilizar su nuevo matrimonio y poner a su marido en su contra. José Ron y Livia Brito regresan para la segunda temporada, que contará con más sorpresas y giros inesperados en la trama”, compartió Televisa Univision.

A pesar de que la la actriz habría ventilado la falta de comunicación que tiene la Fábrica de Sueños con su agenda laboral. Livia Brito en otro reciente encuentro con la prensa no negó que participará o que el hecho de no haber hablado primero con ella antes de confirmar la noticia sea un motivo por el cuál no regrese al protagónico que le ha rendido grandes frutos y nuevos seguidores que no confiaban en su trabajo.

“Por supuesto que sí”, respondió sin dudarlo. “De hecho, cuando terminó la novela yo dije: ‘Supongo que le van a hacer una segunda parte porque la dejaron abierta, todavía hay mucha historia por contar’. Y yo lo decía en todas las entrevistas: ‘Ojalá que hagan la segunda parte’. Y si ya lo anunciaron en el Upfront yo me imagino que ya es oficial”, señaló.

Aunque la idea ha provocado una gran emoción en los amantes de las telenovelas, el proyecto aparentemente se demorará aún algún tiempo pues la agenda para las producciones que tiene Televisa Univision para el resto del 2022 fue anunciada desde diciembre del 2021 e incluso las modificaciones que se le han hecho fueron agregadas en el primer trimestre del año, por lo que de ser conformada podría ser preparada durante el 2023 y dando a luz hasta el 2024.

