Por qué Carla Estrada casi terminó en la cárcel por la escena de Cynthia Klitbo rapándose en “El privilegio de amar”

Las telenovelas por décadas han sido el producto cultural endémico más importante de México para el mundo pues Televisa durante varias generaciones se consagró como La Fábrica de Sueños que creaba no solo grandes historias, sino también actores e incluso productores que hoy gozan de una gran fama.

Por ello todo misterio detrás de una mítica escena o dato curioso sobre un renombrado proyecto siempre se vuelve viral, pues a pesar de que actualmente el producto rosa atraviesa una gran pérdida de seguidores por culpa de las bioseries y otros proyectos vía streaming, el impacto sociocultural que tuvieron los clásicos de los años 80, 90 y 2000 siguen vigentes hasta en las más nuevas generaciones.

Por ello recientemente la gran productora Carla Estrada ha revelado uno de sus más grandes secretos dentro del mundo de los melodramas: el porqué casi termina en la cárcel cuando grabó el final de El privilegio de amar. Bajo su dirección y la participación estelar de Adela Noriega, René Strickler, Helena Rojo y Andrés García, los créditos fueron arrebatados por el gran desempeño de Cynthia Klitbo y la memorable escena en la que se rapa la cabeza en medio de una de las vialidades más populares del mundo.

En una reciente entrevista para Televisa, hecha por Cynthia Urías, la actriz detalló más sobre el momento que en 1998 cautivó a México de gran manera que sería el final de telenovela más visto en el año, así como posiblemente de los más recordados entre el mundo de la farándula.

“No, no, no, ¡cállate! Casi a la cárcel fuimos a dar”, expresó Carla a lo que preguntó Urías: “¿Cómo lo vivieron? Por qué sé que fue un escándalo en televisión, pero detrás hubo también muchas cosas”. Estrada no dudó en contar todo sobre su querido proyecto, confesando que no tenía permiso de grabación, algo que es más que requerido en espacios públicos y más cuando estás fuera de México.

“Es que esa escena la estábamos grabando en Europa y el Ponte Bello que está en Florencia y es un lugar como muy transitado y lleno de joyerías entonces hay muchas patrullas y así. La verdad es que yo iba sin permiso de grabación, no se lo digan a nadie por favor (risas)”, inició a recordar sobre la escena que consagró a Cynthia como una de las más grandes villanas de las telenovelas no solo en México, sino en el mundo hispanohablante.

“Nosotros ya habíamos medido de qué hora a qué hora pasaba la patrulla y pues entonces dijimos ‘Es ahorita, orale, como va’. Entonces imagínate la gente que iba caminando, nosotros solo con una cámara o sea que no llamábamos tanto la atención y ello no sabían que estábamos filmando, y comienza a cortarse el cabello y toda la gente se impresionó y afortunadamente como se juntó la gente y demás, pasó la patrulla y ni cuenta se dio de lo que estábamos haciendo”, finalizó.

¿Qué recibió Cynthia Klitbo a cambio de raparse el cabello tras dar vida a ‘Támara’?

La antagonista del melodrama, quien compite con el personaje de Adela Noriega, (Cristina) por Víctor Manuel Duval Rivera, hijo de la co protagonista Helena Rojo (Luciana), también ha revelado el secreto detrás del rumor que implicaba varios millones de pesos por raparse el pelo, algo que ahora ha confesado que no es para nada cierto.

“No me pagaron extra por eso, me regaló Karla un brillantito como un detalle, no como un pago, fue de corazón. Este personaje me acabó. Cambió mi vida. Me abrió las puertas de un gran mercado. Ese día recuerdo, la cámara estaba oculta y cuando la gente me veía, me rodeaban, pensaban que era un perfomance y se preguntaban qué haría, después vieron que estaba llorando, entonces tenía que raparme y abriéndome porque me rodeaban y ya no había de dónde sacar más pelo, entonces tenía que quedar a fuerza”, señaló a Televisa Espectáculos.

