Alexander Acha reaccionó a sus peleas con Lolita Cortés en La Academia: “No es mi amiga”

Durante La Academia: 20 años, la crítica Lolita Cortés y el actual director del programa, Alexander Acha, han protagonizado todo tipo de discusiones durante los conciertos debido a las diferencias que tienen respecto a la preparación y disciplina que deben llevar los concursantes.

Ante esta situación y, para la confusión del público, el hijo de Emmanuel subió una fotografía a su cuenta de Instagram abrazado de la actriz de teatro musical, como una aparente señal de paz entre ambos.

“Estemos o no de acuerdo en opiniones y visiones, en una cosa concordamos: la excelencia es el fruto del trabajo perseverante y exigente consigo mismo”, colocó en la descripción.

Fue así que, en una entrevista transmitida por Venga la Alegría, Alexander ahondó sobre la enemistad que se ha visto a lo largo del proyecto con Lola Cortés.

“No es mi amiga que conozco de años, para nada, la verdad es que la conocí en el programa, no tengo una amistad cercana con ella”, comenzó a decir.

Respecto a la imagen que colocó en sus redes sociales con la polémica famosa, el intérprete de éxitos como Te amo o ¿Tú Cómo estás? explicó que la hizo pública porque, más allá de las diferencias, respeta la trayectoria de los jueces del programa.

“La foto que subí, la subí porque admiro a todos los del panel en sus carreras, personalmente no voy a hablar de ellos, no me gusta hablar de las vidas de las personas: si me cae bien, sino me cae bien, si estoy de acuerdo en como es, yo no soy nadie para andar criticando a la gente”, puntualizó ante las cámaras de TV Azteca.

Alexander se mostró contento de poder formar parte de la 20 edición del concurso de canto, pues dijo que le ayudó mostrar una faceta diferente de su persona ante el público.

“La verdad (estoy agradecido porque el público conoció) un poquito más de mí, siempre he creído que es bonito y que es importante que en algún momento el artista pueda mostrar un lado humano transparente. Sí, no les voy a decir que todas las situaciones las he tenido bajo el mejor control”, sentenció.

Cabe recordar que, durante el concierto del pasado 30 de julio, Lolita y Alexander protagonizaron otra pelea en vivo.

Y es que, una vez más, la Juez de Hierro arremetió públicamente contra los maestros de La Academia tras notar algunas fallas en las presentaciones de los alumnos.

“Te falta el aire, incluso para responder. Uno después de cantar tiene que sobrarte el aire y hacer como si nada hubiera pasado y continuar hablando. Tú tienes que saber administrar... todos tienen que saber administrar el aire [...] no puede suceder eso jamás, que después de una canción te falte el aire, no importa cuánto hayas bailado tienes que verte perfecto, eso es lo más cruel”, comenzó Lola contra Andrés.

Tras varios duros comentarios y que el académico asumiera la responsabilidad de sus errores, Alexander Acha pidió la palabra y defendió a su alumno por decidir tomar una pausa durante la interpretación para tomar aire.

“La decisión que tomó Andrés de tomarse un respiro en la mitad de una canción para poder aguantar la canción es una decisión completamente correcta”, sentenció.

