Castigarán a los hogares colombianos que más consuman energía en los próximos meses en pleno fenómeno de El Niño: Gobierno confirmó medidas

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La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) abrió, el 23 de junio de 2026, una consulta pública sobre ahorro energético. Por medio de un proyecto de resolución, propuso dar incentivos económicos a hogares y usuarios regulados que reduzcan el consumo de electricidad, en medio de las condiciones del fenómeno de El Niño. El proyecto también contempla cobros adicionales para los hogares que aumenten de forma significativa su consumo.

La propuesta consiste en un programa transitorio en el que cada usuario tendría una meta individual de ahorro calculada con base en su consumo histórico de los últimos 12 meses. Los que disminuyan de forma notable la demanda frente a esa meta podrían recibir un reconocimiento económico al cierre del programa, mientras que los que la incrementen de manera notable podrían ver un cobro adicional en la factura.

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El anuncio llegó después de que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmó, el 11 de junio de 2026, que las condiciones de El Niño ya están presentes en el océano Pacífico ecuatorial. La entidad prevé una intensificación durante el segundo semestre del año.

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Con esto, la Creg presentó la iniciativa como una medida para anticiparse a posibles efectos sobre el sistema eléctrico nacional y el Sistema Interconectado Nacional (SIN). La propuesta todavía no entra en vigor y quedó abierta a observaciones ciudadanas.

Cómo funcionaría el incentivo al ahorro de energía

El proyecto plantea que cada usuario tenga su propia meta de ahorro, definida a partir de su consumo histórico de los últimos 12 meses. El reconocimiento económico llegaría al cierre del programa para quienes reduzcan de forma significativa su consumo frente a esa referencia. La Creg señaló que el beneficio sería mayor para los usuarios que consigan los ahorros relativos más altos dentro de su grupo. Esa comparación se haría dentro de cada categoría definida por tipo de usuario y estrato.

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El esquema también prevé un efecto contrario para los consumos que suban de forma significativa. En esos casos, la entidad indicó que los usuarios “podrían ver un cobro adicional en su factura”. El programa está diseñado como un esquema autofinanciado. Los recursos recaudados por esos cobros adicionales se redistribuirían principalmente entre los usuarios con mayor ahorro relativo dentro de su categoría de comparación, sin perjuicio de que la Creg pueda incorporar fuentes adicionales de financiación.

Al respecto, el director ejecutivo de la Creg, Antonio Jiménez Rivera, habló de la necesidad de prevenir presiones sobre el sistema. “Con esta propuesta buscamos incentivar el uso eficiente de la energía y anticiparnos a las posibles afectaciones del Sistema Interconectado Nacional ante el fenómeno de El Niño”.

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Plazos, control y lo que vería el usuario en la factura

La propuesta se proyecta para una duración inicial de seis meses. El proyecto también contempla la posibilidad de una prórroga por otros seis meses. La Comisión precisó que el mecanismo no afectaría pequeñas variaciones en el consumo. También indicó que la iniciativa no busca alterar la libre elección del prestador del servicio público domiciliario de energía eléctrica.

De igual manera, el seguimiento se haría con la información que ya administran los operadores del mercado. Se prevé que haya publicaciones periódicas para dar transparencia al proceso y se fijarán indicadores para evaluar el desempeño del mecanismo e identificar oportunidades de mejora durante su vigencia.

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Antonio Jiménez es el director ejecutivo de la Creg - crédito Creg

En la factura, el usuario podría ver cómo se compara su ahorro frente al de otros consumidores de su misma categoría. Asimismo, podría conocer la meta individual, la existencia de consumos excedentes o ahorros reconocidos, el valor de eventuales cobros adicionales y la estimación del ahorro acumulado.

Cómo participar en la consulta pública

Para la participación en la consulta pública ya se habilitó un plazo de diez días hábiles para recibir comentarios sobre el proyecto, contados desde la publicación de la iniciativa. Los interesados deben hacer lo siguiente:

Enviar sus observaciones al correo creg@creg.gov.co.

El asunto indicado para ese envío es “Comentarios sobre la Resolución 701 131 de 2026”.

La propuesta está en fase de comentarios oficiales y la entidad abrió ese canal para recoger observaciones de la ciudadanía. Jiménez también defendió el carácter abierto del proceso. “Es una iniciativa que ponemos a consideración de la ciudadanía”, insistió.

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La Comisión revisará las observaciones que lleguen por la vía oficial antes de decidir el siguiente paso del proyecto. La medida está planteada para un escenario del segundo semestre del año, cuando se espera una intensificación de El Niño.