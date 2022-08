Activista de ‘Poder Prieto’ expuso racismo en TikTok de Thalía tras recrear a Marimar

Thalía recreó a “Marimar” 28 años después con el vestido original que usó en Televisa (Fotos: Instagram/@thalia/@televisaespectaculos)

Thalía ha destacado a lo largo de su carrera no sólo por su trayectoria musical, sino actoral. Así, tras encontrar el vestido que utilizó durante las grabaciones de la telenovela Marimar decidió caracterizarse nuevamente del personaje. No obstante, una activista del colectivo Poder Prieto remarcó que el clip contaba con elementos racistas.

Fue a través de su cuenta de TikTok donde la cantante éxitos como No me acuerdo, ¿A quién le importa? o Equivocada mostró el característico vestido que usó durante la producción de Televisa en 1994 y aprovechó la oportunidad para caracterizarse una vez más.

“Lo encontré, gente, el vestidito original de Marimar la costeñita (...), ¿lo sacamos al mar?, pero lo primero hay que recrear”, comenzó a decir.

En este sentido, Thalía comenzó a hacer un tutorial sobre cómo peinaba su cabello en aquel entonces y posteriormente mostró que para la piel tenía que oscurecerla a diario con maquillaje.

“Vamos a broncearme, brocha gigantesca, porque yo siempre me bronceaba mucho mucho. Ahora el cuerpo, la Marimar original lo que yo utilizaba era aceite con muchos pigmentos cafés y me lo embarraba por el cuerpo entero, me maquillaban todo el cuerpo (...) esta era mi rutina diaria, me estoy conviritendo en Marimar otra vez”, señaló la famosa.

El video rápidamente se viralizó y alcanzó más de 5.8 millones de vistas en TikTok y,aunque muchos de los fans de la telenovela se mostraron nostálgicos con el momento, la activista Láurel Miranda -activista del colectivo Poder Prieto- señaló desde su cuenta de Instagram que la acción realizada por Thalía en esta ocasión y la producción de Televisa -años antes durante el rodaje del melodrama- era brown face.

“En México el racismo no existe, pero históricamente nos hemos tenido que enfrentar a esto”, comenzó a decir en tono irónico la también periodista y mostró el fragmento donde Thalía hablaba sobre como se oscurecía la piel con productos de belleza.

Asimismo, Láurel agregó que su intención no era arremeter contra la famosa, sino poner sobre la mesa el racismo que atañe al país desde hace muchas décadas.

“Antes de que cualquier cosa pase, quiero aclarar que amo a Thalía y me divertía horrores viendo a Marimar, ni siquiera creo que la propia Thalía se de cuenta de lo problemático que es el brownface que está haciendo”.

Qué es el brownface

Según Láurel Miranda este concepto puede ser entendido como una forma de segregar a personas con tonos oscuros de piel y darle la representación a personas blancas o de tez más clara para interpretar los papeles.

“El término viene de black face, una práctica acostumbrada en las primeras décadas del cine cuando las personas racializadas y afrodescendientes no tenían permiso de aparecer en las películas, además de lo absurdo de esto, lo más violento es que actores y actrices blancas se colocaban un montón de maquillaje para interpretar personajes negros”, señaló la activista.

La cantante usó el vestido original Foto Instagram @thalia

“Yo no pretendo cancelar Marimar, pero ¿qué pasa en México cuando en 2022 las obras, como lo recuerda la actriz Maya Zapata, están siendo acaparadas por personas blancas (...) la única manera en que actores y actrices prietas sean llamadas a producciones nacionales es que estas producciones necesiten ladrones, criminales, trabajadoras sexuales como nos lo recuerda Tenoch Huerta”, destacó la académica de la UNAM.

