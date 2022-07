Gera MX: de las calles de San Luis Potosí a conquistar el Pepsi Center en CDMX

El aclamado rapero se presentó la noche del sábado en la capital mexicana como parte de su Triple 4 Tour.

El éxito que el rapero mexicano Gerardo Torres, mejor conocido como Gera MX, ha alcanzado gracias a su música lo ha llevado a pisar algunos de los escenarios más importantes y reconocidos no solo del país sino a nivel internacional; tal y como sucedió la noche del pasado sábado 30 de julio cuando el cachorro 444, en compañía de todos los Rich Vagos, conquistaron el Pepsi Center de la Ciudad de México.

Con un lleno total del aforo, Gera MX llegó a la capital mexicana con su Triple 4 Tour después de haber realizado una gira por Estados Unidos y, como era de esperarse, su regreso emocionó a miles de sus fanáticos que desde las primeras horas del sábado acudieron a formarse a las afueras del recinto para lograr tener un buen lugar y disfrutar del concierto del aclamado rapero mexicano.

Con las manecillas del reloj marcando las 21 horas con 15 minutos, el escenario del Pepsi Center se iluminó con una radiante luz morada, mientras que de fondo comenzaron a sonar los inconfundibles beats y mezclas de Jayrick, productor de Gera MX y el cerebro de todo el gran proyecto musical que son los Rich Vagos. Tras saludar al público y brindar un adelanto sobre lo que será su nuevo álbum, el talentoso Dj dio la bienvenida al escenario a un ingrediente principal de la noche: Teeam Revolver.

No obstante, una mezcla de euforia, emoción y nervios se hizo presente en los asistentes cuando sobre la tarima se desplegó una manta blanca en la que fueron proyectadas las letras RV. Fue así como entre el espesor del hielo seco, las luces de colores, los gritos de la multitud, una misteriosa sombra y los primeros tonos de Los niños grandes no juegan, se anunciaba el regreso del cachorro 444 a la Ciudad de México.

El cachorro abrió su concierto en la Ciudad de México con algunos de sus primeros temas (Foto: Infobae México / Anel Tello)

Acompañado siempre de su fiel amigo Teeam Revolver en los coros, Gera MX le dio la bienvenida a su público al show que él mismo calificó como histórico en su carrea pues, recordó, que la primera vez que trajo a su música a la Ciudad de México se presentó en un pequeño recinto por Isabel La Católica al cual asistieron poco más de 15 personas.

Por ello, el cachorro 444 no dejó pasar la oportunidad de agradecerle a sus fanáticos el apoyo incondicional que le han demostrado tanto a su proyecto musical como a todos los Rich Vagos que con el paso de los años han logrado consolidarse como una disquera independiente de puro rap mexicano, incluso, en un acto simbólico, el rapero mexicano se quitó los tenis que traía puestos, los firmó y aventó a sus fanáticos en muestra de agradecimiento pues para él significaban todo el camino que tuvo que recorrer para pisar ese escenario.

Shelby, Baby Vegas y A 120 fueron los primeros temas que Gera MX puso a corear a su público en el Pepsi Center para posteriormente comenzar con un desfile de invitados de lujo que se unieron a uno de los shows más importantes de la carrera artística del aclamado rapero mexicano.

El rapero mexicano contó con una gran cantidad de invitados, incluyendo los Rich Vagos.

A la gran fiesta de Gera MX con su “raza” de la Ciudad de México se unieron todos los Rich Vagos, destacando Jay Romero, mejor conocido como el flaco de oro, con quien interpretó Despido a Cupido; también la presencia femenina se hizo presente con la talentosa Samantha Barrón en el tema Maldito Romántico y más tarde Bipo Montana, Teeam Revolver, Geassasin, Zticma y Opium G deslumbraron en el escenario cantando el popular Cypher.

Aunque Gera MX es reconocido por su gran habilidad para rimar y su estilo urbano representativo de los barrios del norte del país, la melancolía y el romance no podían quedar fuera de aquella especial velada por lo que el público enloqueció cuando el rapero interpretó, al son de las suaves notas de un saxofón, temas como Huracán, Nunca te pude alcanzar y Me toca perder a lado de Daniela Calvario.

La noche continuó entre los ritmos de Siempre High, El humo llama y temas de sus primeros álbumes como lo es Suelo soñar, correr y tropezarme y, aunque todo el equipo de su disquera compartieron el escenario con el cachorro 444, las sorpresas no pararon ahí, pues al gran show también se unieron raperos de gran reconocimiento internacional como Homer el mero mero, Toteking, Robot, Tiro Loko y Dharius.

El aclamado rapero mexicano recordó algunos de los grandes episodios de su carrera (Foto: Infobae México / Anel Tello)

Con poco más de una década de carrea, una noche tan especial para Gera MX no podía estar completa sin mencionar a algunos de las personalidades que más marcaron su trayectoria y que influyeron en que se convirtiera en uno de los más grandes exponentes del género actualmente.

Por ello, el cachorro 444 dedicó el show a su padre -quien falleció antes de que el rapero se hiciera famoso-, al manager y productor de hip hop, Alex Malverde quien murió a inicios de 2021 a causa de COVID-19 y al reconocido e icónico cantante de cumbia, Celso Piña, con quien logró colaborar en el tema Qué chula mi ciudad que forma parte de su álbum de estudio El vicio y la fama, y la cual puso a bailar en una colorida fiesta a todos los asistentes de su show en el Pepsi Center de la Ciudad de México.

El éxito de Gera MX se disparó después de su colaboración con Christian Nodal (Foto: Infobae México / Anel Tello)

Aunque el camino que ha recorrido Gera MX a sus 28 años ha sido largo, los frutos de su trabajo continúan dando frutos y catapultándolo al éxito mundial, tal y como sucedió con el tema Botella tras botella que realizó a lado del intérprete de regional mexicano Christian Nodal. Aquel sencillo se viralizó masivamente en redes sociales incluso antes de que saliera oficialmente y, una vez lanzado, se convirtió en el himno de cualquier fiesta o reunión entre el público mexicano e incluso en Latinoamérica, logrando acumular a un año de su estreno poco más de 527 millones de reproducciones en YouTube.

Por este motivo, dicho sencillo no podía faltar durante el concierto del Triple 4 Tour del cachorro 444 en la Ciudad de México al igual que la colaboración que realizó a lado del rapero español Rels B, pues aunque la canción Se me olvidó no alcanzó el éxito mundial que Botella Tras Botella, sí logró colarse entre los featurings más populares del rapero mexicano.

Ya rumbo al final del show, con su característica e impecable sonrisa, Gera MX compartió un poco de aquella humildad y carisma que tanto lo caracteriza y que ha propiciado que se gane el cariño de millones de personas alrededor del mundo, por lo que, de forma natural y orgánica volvió a agradecer al público su apoyo incondicional.

“Estas palabras son de corazón, gracias por esta década de carrera, gracias por dejarme ser un artista de carne y hueso y no uno de plástico. Gracias por dejarme sentir nervios, adrenalina, por vivir este tipo de momentos, quiero un aplauso para esta noche que sea inolvidable”, expresó el rapero mexicano

Finalmente, el show llegó a su fin con Complicado y el estreno de El último baile, canción que aún no es publicada y que formará parte del nuevo álbum de su productor Jayrick. El cachorro 444 se despidió de su público capitalino con gratitud y en medio de una lluvia de papelitos color lila que dejaron gran satisfacción acerca de un show que no solo se trato de baile, rap y euforia, sino que sintetizó todo el camino que el rapero de 28 años ha recorrido desde sus inicios en las calles de San Luis Potosí y hasta los más importantes escenarios del país.

