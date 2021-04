Gera MX: el rapero detrás del éxito “Botella tras Botella” al lado de Christian Nodal

Gera MX nació en Monterrey, pero vivió toda su adolescencia en un barrio de San Luis Potosí. (Foto: @geramx1/ Instagram)

La madrugada de este viernes, el cantante de música regional estrenó en compañía de Gera Mx su sencillo “Botella tras botella”, que hasta ahora ha acumulado más de 21 millones de visitas, posicionándolo como el número uno en tendencias.

El éxito se debe a que algunos fragmentos de la canción ya se habían hecho virales en la red social TikTok, por lo que se volvió una de las colaboraciones más esperadas desde que se anunció.

Según varios medios especializados en música, como Bandamax, este sencillo se perfilaba para ser uno de los más grandes éxitos de Nodal de este año, compuesto en featuring con el rapero mexicano.

El dueto entre Christian Nodal y Gera MX ha sido uno de los más esperados de ambos artistas. (Foto: @geramx1/ Instagram)

Gerardo Daniel Torres Montante, mejor conocido como Gera MX, nació en Monterrey, la ciudad capital del estado de Monterrey en el norte del país, el 15 de julio de 1994.

Sin embargo, a los dos años de edad se mudó a San Luis Potosí en compañía de su madre. Gerardo comenzó a practicar improvisaciones cuando iba en la primaria para impresionar a sus compañeros.

Gera creció escuchando a grupos musicales como Control Machete, Caballeros del Plan G, Cartel de Santa y Molotov, sus principales influencias para comenzar en el rap.

Desde los 15 años, Gerardo practicó en la calle sus letras y rimas, hasta que llamó la atención de quienes inciaría su carrera musical. En un evento de improvisación donde asistió el rapero Rhinox, este lo invitó a colaborar con el crew Mexamafia.

Gerardo se integró a Mexamafia, donde empezó su carrera musical como rapero. (Foto: @geramx1/ Instagram)

En un inicio, el pseudónimo de Torres Montante era “Gera MXM”, donde el “MXM” significaba Mexamafia. Cuando fue parte de esta agrupación, estuvo a lado de raperos como Tanke One, Tabernario y Twsited Minded.

En esencia, Mexamafia fue un grupo de rap conformado por pandilleros, quienes son los principales intérpretes de este género musical en México, por lo que generalmente no son tan conocidos.

Las cosas no terminaron tan bien con Mexamafia, por lo que por problemas que llegaron hasta los golpes, Gera se salió del sello JB Entertainment para crear su propia disquera: Rich Vagos.

Tras cambiar su nombre a “Gera MX”, el rapero creó una nueva forma de ver el rap, pues después de su mala experiencia en Meximafia decidió volverse su propio jefe.

Gera MX comenzó haciendo free style en las calles de San Luis Potosí. (Foto: @geramx1/ Instagram)

En las canciones de sus inicios, Gera MX habla principalmente de su experiencia en su barrio San Sebastián en San Luis Potosí y la violencia que vivió ahí, pues incluso una de sus composiciones habla del asesinato de su mejor amigo.

En una entrevista con El Heraldo de México, el rapero confesó que comenzó grabando con un micrófono cubierto con un calcetín, y que verse rodeado de fama fue algo que le costó mucho trabajo.

En 2013, lanzó su primer disco titulado Precipicio, con el que se dio a conocer en el mundo del rap. Después sacó No Veo, No Siento, No Me Maten Antes de Hoy y Los Niños Grandes No Juegan, álbumes que le valieron millones de fans en todo el mundo.

Uno de sus primeros saltos a la fama internacional fue cuando el rapero estadounidense King Lil G lo llamó para hacer una colaboración con él, que resultó en la canción Con mi Fe en 2018.

Poco a poco, el rapero mexicano se fue haciendo de un gran público que lo sigue fielmente. (Foto: geramx1/ Instagram)

Después de ello, Gera MX siguió trabajando para cosechar un éxito que poco a poco ha llegado a su máximo punto.

En 2019 lanzó su disco El Vicio y la Fama, y para ese entonces ya contaba con un gran público que lo apoyó hasta llegar a este momento de su carrera.

Actualmente, toda su familia trabaja en la empresa musical promocionando su talento, así como accesorios como playeras. Es por ello que la música es algo de suma importancia para el cantante de 26 años.

Fue así como Gerardo se posicionó como uno de los raperos más importantes de la escena mexicana, sin dejar de lado sus orígenes y poniendo en alto el nombre de su barrio potosino.

