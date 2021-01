Murió Alex Malverde, manager y promotor mexicano de hip hop, por COVID-19 (Foto: Instagram @alexmalverde)

Alejandro Rodríguez, uno de los promotores mexicanos más importantes de Hip Hop, falleció a causa de un contagio por COVID-19, de acuerdo con los reportes de compañeros de trabajo y artistas.

A través de sus redes sociales, el músico anunció el 7 de enero de 2019 que resultó positivo a un contagio del virus SARS-CoV-2 y aseguró que luego de una tomografía, le dijeron que “tiene los pulmones chiquitos”.

En Twitter fue donde el rapero mantuvo al tanto de su avance a sus seguidores. Ese mismo día pidió informes y ayuda para conseguir tanques de oxígeno, pues en la Ciudad de México comenzaba el desabasto.

“Uno anda por la vida sobrellevando sus adicciones, pensando en que no nos va a pasar nada o no mucho. Hasta que te da COVID y pos ya tienes los pulmones bien jodidos de tanta cochinada que consumes. ¡CUÍDENSE RAZA!”, fue otro de sus mensajes.

Un día después aseguró que los estragos de la enfermedad comenzaban a afectarlo de manera física e hizo alusión a que “a ratos siento que me habla San Peter”.

“Nomás que salga de esta chingadera, a cada persona que vea sin cubreboca le voy a dar un chingazo y después le regalaré un cubrebocas”, escribió Alex Malverde en su perfil oficial el 9 de enero.

Y el 11 de enero irrumpió con el mensaje “Manden buena vibra, no me quiero morir aún. Cuídense del COVID”; y minutos más tarde, aseguró tener “miedo de cerrar los ojos y no volver”.

Gracias por su vibra, cuídense mucho. No saben lo desesperante es que tu vida dependa de unos tubos, tener miedo de cerrar los ojos y no volver. CUÍDENSE! Seguimos echando chingazos

Murió Alex Malverde, manager y promotor mexicano de hip hop, por COVID-19 (Foto: Instagram @alexmalverde)

A través de las redes sociales, músicos y periodistas, así como fanáticos de Alex Malverde, le dedicaron algunas palabras de despedida, luego de enterarse de su muerte.

“Me duele muy cabrón la partida del gran Alex Malverde. Lo quería y apreciaba mucho, además de que siempre le tuve admiración y respeto. Te vamos a extrañar amigo!!”, escribió Chavo, ex integrante de la banda Austin TV.

“Malverde era el mejor en la bisneada del hip hop y era aún mejor en la bisneada de la vida. Sus consejos siempre eran precisos, me quedo con ellos. Descansa en paz, Alex”, escribió el locutor Alan Zuko.

El también locutor de Reactor 105, Tony K, escribió en su Twitter oficial: “Me voy enterando que ha fallecido Alex Malverde. Un grande entre los grandes, siempre supo hacer su negocio. Hace poco hablé con él, de verdad no puedo creerlo. Descanse en paz, cuídense mucho, banda”.

“Abrazo de solidaridad a todos en la escena de la música urbana nacional que al igual que el colega Alex Malverde no tienen planes de darse por vencidos chambeando día a día !!! Nos acompañamos hoy todos en esta noche triste que nos recuerda que estamos aquí de paso !!!”, escribió el productor mexicano Toy Selectah.

Murió Alex Malverde, manager y promotor mexicano de hip hop, por COVID-19 (Foto: Instagram @alexmalverde)

La carrera de Alex Malverde comenzó con la Banda Bastón, a quienes les lanzó un disco a través de internet con el objetico de juntar diero para maquilarlo en físico, de acuerdo con una entrevista que dio a Vice; incluso los llevó a ser la cada de la marca deportiva Nike.

Su gusto por estar detrás del escenario, detrás del artista, en la maquila de talento, en el constante descubrimiento de bandas, lo llevó a fundar Homegrown, un crew en el que vio crecer a gente como Yoga Fire, Alemán, Mike Díaz, Gera, entre otros. Además, fue responsable también del sello independiente Rich Vagos.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

Murió el tío abuelo de Christian Nodal por COVID-19: “Gracias por amarnos tanto”

Roberto Hernández, productor de Televisa falleció por COVID-19

Luto en Televisa: murió la escritora de telenovelas Marissa Garrido