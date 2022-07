Mabel Cadena desmintió que colectivos hayan impulsado su participación en ‘Black Panther: Wakanda Forever’

Mabel Cadena fue la elegida para dar vida a "Namora" en la secuela de Black Panter Foto: Instagram/ @damianhfotografia/@mabel__cadena

Luego de confirmarse la participación de los mexicanos en la Comic-Con de San Diego el pasado 23 de julio, Tenoch Huerta (Namor), Josué MayChí (Attuma) y Mabel Cadena (Namora) en la siguiente gran apuesta cinematográfica de Marvel Studios con Black Panther: Wakanda Forever las redes sociales no esperaron para convertir el tema en tendencia.

Sin embargo, no todos los comentarios fueron en favor de los talentos mexicanos que se unieron al ahora Multiverso Cinematográfico de Marvel (MCM) pues un sector más conservador recordó el movimiento antirracista ‘Poder Prieto’ del que forma parte el actor que dará vida al antagonista principal de la secuela de Black Panter (2018), Tenoch Huerta.

Este hecho ha sido muy controvertido en las redes sociales generando diversidad de menciones en pro y en contra del histrión que también ha participado en serie de televisión como en Narcos: México, sin embargo, lo que nadie vio venir fue que algunos de estos internautas también se ensañaron en contra de Mabel Cadena.

Desde mi trinchera, doy la cara SOLO por mis acciones y mis palabras. No hay día que con compromiso, disciplina, amor, y verdad busque estar a la altura de lo que me toca y poner el corazón… en lo que realmente importa.



I stand up ONLY for my actions and my words. — Mabel Cadena (@MMabelCadena) July 29, 2022

Algunos usuarios salieron a posicionarse en favor de la actriz mexicana de 31 años, aunque sin ningún tipo de tapujos la joven mexiquense que encarnará a Namora salió a defenderse por medio de su cuenta de Twitter de los múltiples señalamientos en su contra y dejó en claro que ella luchará “por la verdad, la diversidad”, desde la actuación.

“Desde mi trinchera, doy la cara SOLO por mis acciones y mis palabras. No hay día que con compromiso, disciplina, amor, y verdad busque estar a la altura de lo que me toca y poner el corazón… en lo que realmente importa. ‘I stand up ONLY for my actions and my words’”, remarcó Mabel Cadena.

En un segundo tweet la nueva actriz de la empresa encabezada por Kevin Feige, hizo especial hincapié en que ella no pertenece, ni necesitó de ningún colectivo para labrar con éxito su nombre dentro los créditos de la futura cinta de Marvel Studios la cual dará fin a la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y que se estrenará el próximo 11 de noviembre de 2022.

No soy parte de ningún colectivo.



Y seguiré luchando por la verdad, la diversidad y cada una de las cosas en las que creo a través de lo único que amo y me sale bien… y aunque a veces no me salga, la ficción, mis mujeres serán mi statement ante la sociedad.

¡Gracias por tanto! — Mabel Cadena (@MMabelCadena) July 29, 2022

“No soy parte de ningún colectivo. Y seguiré luchando por la verdad, la diversidad y cada una de las cosas en las que creo a través de lo único que amo y me sale bien… y aunque a veces no me salga, la ficción, mis mujeres serán mi ‘statement’ ante la sociedad. ¡Gracias por tanto!”, remató la actriz que dio vida a Adela Rosa Chávez, en la aclamada serie Capadocia (2012).

Como era de esperarse las reacciones dentro de sus publicaciones no se hicieron esperar y algunos usuarios reconocieron su valentía, su congruencia y sus valores como actriz y persona.

“Eres una fregona, tus acciones hablan por ti. ¡Te amamos Mabel! Pones muy en alto el nombre de México”. “Eres una mujer increíble, sigue tu convicción y disfruta tus logros”. “Por que eres congruente. Wey, te amo. Te amo mucho”. “Te admiro un montón y eres inspiración, congruencia y fuerza”, son algunas reacciones recuperadas en la caja de comentarios de su cuenta de Twitter.

Quién es Namora, el personaje de Mabel Cadena en Black Panther

Su nombre completo es Aquaria Nautica Neptunia y fue presentada en 1947 en la 82.ª edición de Marvel Mystery Comics, Namora es nacida en la Atlántida de padre atlante y madre humana, y prima no consanguínea del también conocido como El SubMarinero el personaje de Tenoch Huerta.

El Azote de los Siete Mares quien es conocida por también ser parte de Los Vengadores dentro de los comics, tiene múltiples poderes que la convierten en una potencial amenaza, entre ellos destacan su fuerza sobrehumana, volar y tener una piel los suficientemente dura para resistir disparos, así como nadar con rapidez, respirar bajo el agua, ser inmune al frío y observar a grandes distancias marinas.

