Santa Fe Klan “reemplazó” a Christian Nodal en el soundtrack de ‘Black Panther: Wakanda Forever’

(Foto Instagram: @santa_fe_klan_473 - Foto: Getty Images North America/ Jose R. Madera- WireImage/Gustavo Caballero- Póster Marvel Studios)

La Comic-con 2022 fue todo un éxito, especialmente para todos los fans de los superhéroes. Y es que durante la popular convención se confirmaron los proyectos audiovisuales que formarán parte de la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel y se compartieron algunos detalles sobre Black Panther: Wakanda Forever, una de las secuelas más esperadas por el público mexicano debido a que participarán artistas mexicanos.

En medio de la euforia que se desató en redes sociales por la confirmación de Tenoch Huerta y Mabel Cadena como Namor y Namora respectivamente, trascendieron algunos detalles sobre la película cuyo estreno está programado para noviembre de este 2022. Entre memes, críticas y aplausos por la inclusión, Mavel reveló que los actores no serán los únicos mexicanos que participarán en la secuela, también lo hará Ángel Jair, mejor conocido como Santa Fe Klan.

El polémico rapero formará parte del soundtrack con Soy, una canción que habla sobre el amor a las raíces y que actualmente ya está disponible en el canal oficial de Marvel Studios, donde se resaltó el siguiente verso que será parte del prólogo: “Soy lo que soy, no existirá otra opción, sangre y dolor siento en el corazón”.

La inesperada participación del guanajuatense fue aplaudida por el público, pues en los últimos años ha logrado posicionarse como uno de los artistas con mayor popularidad en la industria musical nacional con temas como Debo entender, Te iré a buscar, Grandes ligas y Sigo esperando que vuelvas, por mencionar algunos.

No obstante, algunos usuarios de Twitter señalaron que el rapero habría reemplazado a Christian Nodal en el soundtrack de Black Panther 2, pues durante una entrevista que cedió para un programa radiofónico de Guatemala comentó que realizaría una pieza para dicha película, pero hasta el momento su colaboración no ha sido confirmada por Marvel Studios.

“Voy a estar haciendo giras, sacando videos. Vamos a estar haciendo cosas en redes; mucha música, llevo dos años sin sacar música. Digamos que vamos a tratar de golpear duro lo que no hemos golpeado sin sacar música y nada, volver a la misma rutina, sacar promoción”, comentó sobre sus próximos proyectos en un video recuperado por una cuenta de fans.

📹| "Voy hacer la musicalización de Black Panther".



— Christian Nodal sobre sus próximos proyectos, para Más Música Guatemala. pic.twitter.com/SgNDHXaLUd — Christian Nodal Daily (@NodalDaily) April 8, 2022

También quiero agregar que voy a hacer la musicalización de Black Panther.

El ex prometido de Belinda se mostró muy entusiasmado con la oportunidad que le habría brindado la producción de la película, no obstante, ya pasaron varios días desde que se confirmó la colaboración de Santa Fe Klan y todavía no hay información sobre su supuesta participación. Cabe mencionar que todavía existe la posibilidad de que salga un tema interpretado por Nodal, pues faltan poco más de tres meses para el lanzamiento mundial de Black Panther 2.

Respecto a la canción que interpretó el rapero para la secuela, tanto sus fans como usuarios de YouTube se dijeron contentos por esta gran oportunidad que se brindó al talento mexicano y llenaron con mensajes positivos la sección de comentarios.

(Captura Twitter)

“No soy fan de Santa Fe pero es un orgullo ver que un rapero mexicano este en una pelicula de este calibre, que chingon”. “No soy mexicano, pero cómo latino estoy más que orgulloso de lo que estamos viviendo en estos momentos. es bueno ver cada vez más representación latina en un país como estados unidos y más que nada en la industria del entretenimiento”, escribieron.

SEGUIR LEYENDO: