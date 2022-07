Cynthia Klitbo y Juan Vidal: filtran supuesta conversación del actor insultando a su expareja por cobrarle

Aparentemente, la pareja había terminado su relación en buenos términos, pero tan solo unas semanas después la actriz arremetió contra su ex por el dinero que le debe. (Foto: Instagram/@juanvidalgil)

Juan Vidal se mantiene envuelto en el escándalo, pues su truene con Cynthia Klitbo, su tórrido romance con Niurka Marcos y su reciente eliminación de la segunda temporada de La Casa de los Famosos sigue dando de qué hablar. En esta ocasión, se filtró una conversación de texto donde supuestamente se escucha al intérprete dominicano insultando a la zacatecana por cobrarle los cerca de 90 mil pesos mexicanos que le debe desde antes de su separación.

Fue durante una emisión del programa De Primera Mano donde se dio a conocer un supuesto intercambio de mensajes que habrían ocurrido entre los actores a raíz de una deuda que aparentemente no ha sido solventada. De acuerdo con la información que compartió la producción de Imagen Televisión, Cynthia Klitbo le habría solicitado a su ex el dinero que quedó de pagar cuando tuviera ingresos.

La pareja tiene tres semanas sin verse debido a un viaje que tuvo que realizar Juan (Foto: Instagram/@laklitbocynthia)

“Quedamos que me pagabas en cuanto cobrarás lo de Nicandro, los 1,300 dólares de México y lo de Miami era cuando cobrarás lo de Univision, eso ya pasó. El boleto de Miami ibas a pagar las mensualidades y tampoco pasó. Ahora me sales que en Mayo, yo ya no quiero tratar el asunto, sólo quiero que cumplas con lo que dijiste cuando de presté”, comienza la conversación.

Los mensajes aparentemente son de hace semanas atrás, pero recién llegaron a la producción del programa. Como se puede leer en las capturas de pantalla, la actriz supuestamente sólo tiene la intención de recuperar su dinero: “Yo no quiero problemas contigo, solo quiero que me pagues lo que de buena forma te presté”, pero entre las presuntas respuestas que recibió por parte del actor habrían resaltado algunos supuestos insultos.

“No lo he cobrado, o sea, estas para ching* la paciencia o qué”, supuestamente escribió Juan Vidal. “Ves? solo ofendes”, continuó la intérprete mexicana. “Mira, Cynthia, busca qué hacer. Cuando cobre lo de Nicandro de esos 1,300. Me estas quitando lo que tengo para comer a mí y a mi hija, a ti no te urge ese dinero como a mí, me demuestras el ser humano que eres”, continuó el dominicano.

