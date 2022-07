“Me llevó a la mala vida”: Salvador Zerboni culpó a Alejandra Guzmán de todos sus vicios

Zerboni guarda buenos recuerdos de su noviazgo con la rockera (Foto: Getty Images /CUARTOSCURO)

En sus 54 años de vida, Alejandra Guzmán ha conquistado el amor de varios hombres, algunos del medio artístico y otros alejados de los reflectores, no por nada se le conoce también como la Reina de corazones, quien hace más de 25 años sostuvo un romance con Erik Rubín, actual esposo de Andrea Legarreta.

Su relación con el ex Timbiriche la inspiró para dedicarle a Paulina Rubio el tema Hey, güera, pero el exitoso tema de 1991 no fue la única canción inspirada por un famoso, pues según Salvador Zerboni, quien sostuvo un turbulento noviazgo con la hija de Silvia Pinal a principios de los años 90, también fue objeto de una melodía en su honor.

Fue en el reality show La casa de los famosos, en el que Zerboni permanece participando desde hace más de un mes, donde el actor recordó que La Guzmán fue su novia y dio a entender que ella estaba muy enganchada con él al grado de dedicarle en múltiples ocasiones un famoso tema de su discografía.

La cantante y el actor vivieron "muchos excesos", según Zerboni (Fotos: Facebook Alejandra Guzmán/Salvador Zerboni)

Mientras los participantes que restan en el interior de la casa del programa de Telemundo escuchaban la canción Hacer el amor con otro, el villano de telenovelas confesó que la también hija de Enrique Guzmán le dedicó el exitoso tema.

“Esta me la dedicó a mí como 20 veces” dijo, dejando sorprendidos a sus compañeros. Entonces el actor detalló que fue pareja de Alejandra cuando él tenía tan solo 18 años e iba en la preparatoria, mientras la rockera ya era una figura consolidada en la escena musical del país.

“Imagínate, tenía 18 años, ella tenía 30 y era rockstar ya”, agregó el actor conocido por su trabajo en La reina del sur, donde dio vida al “Ratas”.

Alejandra Guzmán le mostró las drogas por primera vez al actor (Foto: Instagram/@laguzmanmx)

Además, Salvador al recordar su relación con la intérprete de Mírala, míralo, añadió: “Ella me llevó a la mala vida, ella es la culpable de todos mis vicios”.

No es la primera vez que Zerboni habla de su noviazgo juvenil con la también llamada Reina del rock, pues hace un par de años contó al periodista Gustavo Adolfo Infante que su romance sucedió cuando él iba saliendo de la adolescencia y quedó impresionado por el estilo de vida de la “rockstar”, de quien verdaderamente nunca se enamoró.

“Me enamoré de la rockstar, no de Alejandra. Me enamoré de lo que es estar con una rockstar, que era muy divertido andar de arriba para abajo … Viví muchas cosas con ella, vivimos cosas fuertes”, expresó entonces.

Hace un par de años, Salvador intentó conquistar a Fey (Foto: Instagram / @fey @salvador.zerboni)

El también ex pretendiente de la cantante Fey reveló que por culpa de Alejandra Guzmán conoció y probó las drogas, pero puntualizó que nunca “se le hizo vicio”, contrario a lo que acaba de declarar en La casa de los famosos.

“Los ambientes pesados, drogas. Yo en mi vida las había visto, entonces, ahí la probé por primera vez y, gracias a Dios, no se me hizo un vicio”, contó al periodista en El minuto que cambió mi destino.

Además del tema de los excesos y las fiestas, Salvador dijo que vivió junto a Alejandra muchas cosas que “lo espantaron”, por lo que fue él quien terminó la relación.

Salvador Zerboni en #LCDFL2 cuenta que Alejandra Guzmán le dedicó uno de sus maat grandes éxitos pic.twitter.com/7uSU800gna — Lo + viral (@VideosVirales69) July 12, 2022

“Estábamos en ‘El cambalache’, en Insurgentes, ella y yo cenando, y llegó Polo Polo y otros amigos se empezaron a echar balazos, un desmadre que traían con el papá de Alejandra Guzmán. Y yo salí por debajo de la mesa, le quité las llaves y me fui a mi casa. Por esa situación tomé la decisión de terminar mi relación”, recordó.

En octubre de 2021, Zerboni habló de su percepción sobre su ex novia, luego de que Frida Sofía destapara que su abuelo Enrique Guzmán presuntamente abusó de ella cuando era una niña, tiempo en el que Salvador sostenía un romance con la rockera.

Actualmente es uno de los contendientes de "La casa de los famosos" (Foto: Instagram @zalvador zerboni)

“Durante el tiempo que estuvimos juntos nunca vi nada raro, al contrario, ella estaba pendiente de la niña. En ese entonces corría con los demás por todo el lugar”, dijo el actor a Ventaneando.

“Ahora que hay temas personales, pues la verdad no sé si son reales, yo creo que hay que atender la opinión de todos; sin embargo no hay que satanizar porque yo no vi nada malo con ella… para mí es un encanto de artista, mujer y madre”, concluyó el actor.

