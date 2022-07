Yuya mostró a su pequeño Mar bailando una canción de Michael Jackson

Estas son las historias de Yuya que se comentario en Twitter.

Recientemente Yuya subió a su cuenta de Instagram tres historias temporales en las que mostró cómo organiza sus discos en formato LP.

Los videos desataron todo tipo de comentarios de Twitter, desde las personas que afirman que su vida es “perfecta” hasta expresiones de ternura por ver un fragmento más del día a día de la influencer.

En las grabaciones se pudo escuchar su voz explicando que uno de los acetatos se lo regaló una chica de un bazar y en el otro, mientras realizaba la relajante actividad, también se apreció la voz de Sidhartha, su pareja y los balbuceos de Mar, su pequeño hijo.

Yuya suele compartir tiernos y divertidos momentos como mamá primeriza en sus redes sociales (Foto: Instagram/@yuyacst)

Mientras acomodaban los viniles, la feliz familia se encontró un álbum de Michael Jackson, por lo que comenzaron a reproducirlo en el tocadiscos y mostraron al bebé Mar bailando al ritmo de Beat it.

“En esta casa nos pone de buenas bailar”, escribió Yuya en el video de Instagram. Los pocos segundos de las grabaciones generaron conversación en Twitter, esta no sería la primera vez en que la vida privada del músico y la youtuber se viraliza.

Algunos de los comentarios respecto a las historias de Yuya fueron: “Yo quisiera tener una vida tan relax como Yuya, pero más bien parezco Daniela Rodrice”, “Después de ver las historias de Yuya, reafirmo mi intención de tener hijos”, “Ver a Yuya en tendencia me hizo ir a sus historias y ponerme a escuchar a Michael Jackson”, “las historias de yuya y la voz de Siddhartha me enamoran” y “Marsito bailando Michael Jackson no es nada anticonceptivo de parte de Yuya”.

La influencer y el cantante llevaron al pequeño a conocer el Mar hace unos meses (Foto: Ig @yuyacst)

Sin embargo, también hubo usuarios quienes criticaron a Yuya por mostrar “solo la parte bonita de la maternidad” o por supuestamente aparentar un nivel de vida muy perfecto para ser verdad. Al respecto, quienes han seguido a la empresaria desde sus videos a los 16 años defendieron a su ídola.

“Las personas también pueden ser felices” y “Ya gente, calma, no podemos decir que la maternidad de Yuya sea perfecta porque solo mostró 15 segundos de su vida” fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en Twitter, ya que el nombre de la creadora de contenido se volvió tendencia en esta red social.

Yuya y Siddhartha mostraron a su bebé bailando una canción de Michael Jackson, con el objetivo de cuidar su privacidad, no suelen mostrar el rostro de Mar (Foto: Instagram / @iamsiddhartha)

A pesar de los comentarios donde se criticó a la influencer de 29 años, es cierto que también ha compartido cómo son las travesuras de su pequeño hijo junto al cantante de Arrullo de Estrellas.

Fue desde sus Instastories, donde Yuya mostró dos breves clips en los que se observa a su bebé mientras juega con una tornamesa y el vinil que había en su interior.

“Maremoto a veces”, escribió la influencer sin saber el alcance que dicho apodo tendría entre los internautas

Y es que, tras el curioso momento compartido desde su cuenta personal, los usuarios de Twitter rápidamente retomaron el momento y no tardaron en comparar al pequeño mar con Stormi Webster, la hija de Kylie Jenner y Travis Scott.

Yuya y Siddhartha son una de las parejas más queridas por los internautas (Foto: @yuyacst/Instagram)

Las respuestas rápidamente comenzaron a llegar y los usuarios no dejaron de comparar a los dos pequeños: “Es el equivalente a la stormi en mexicano”. “Jajaja después de que Kylie subió a Stormi y le puso ‘La Tormenta’ y ahora esto de Yuya con más gusto me pongo a ver historias en Instagram”.

El pasado 29 de abril, Yuya publicó algunas de las fotografías que tomó durante la pequeña fiesta que organizó para celebrar a su bebé por sus primeros siete meses de vida.

En las imágenes se pudo apreciar a la feliz influencer posando para la cámara junto a Mar, quien no perdía la vista del delicioso pastel que aparentemente era de chocolate y tenía velitas de colores. Madre e hijo estaban sentados en una manta que colocaron sobre el jardín y todo parece indicar que pasaron un hermoso día.

SEGUIR LEYENDO: