Yuya compartió enternecedoras fotografías de la celebración por los 7 meses de Mar

Las publicaciones de Yuya con Mar suelen viralizarse porque pocas veces comparte contenido juntos. (Foto: @yuyacst/Instagram)

Mariand Castrejón Castañeda, mejor conocida como Yuya, ha procurado mantener su vida privada lejos de las redes sociales, sin embargo, hace unas horas decidió compartir una enternecedora serie de fotografías que tomó durante una celebración familiar por un mes más de vida de su hijo.

La empresaria y creadora de contenido sorprendió a sus 17 millones de seguidores de Instagram con una publicación muy especial. Aunque ha tratado de no mostrar el rostro de Mar y durante los últimos meses se ha limitado a compartir fotografías y videos con tomas muy bien cuidadas, en especial ante la presencia del bebé que procreó con Siddhartha, optó por compartir un pedazo de su felicidad ya que el pasado 29 de abril festejó los primeros siete meses de su hijo.

Yuya publicó algunas de las fotografías que tomó durante la pequeña fiesta que organizó para celebrar a su bebé. En las imágenes se puede apreciar a la feliz influencer posando para la cámara junto a Mar, quien no perdía la vista del delicioso pastel que aparentemente era de chocolate y tenía velitas de colores. Madre e hijo estaban sentados en una manta que colocaron sobre el jardín y todo parece indicar que pasaron un hermoso día.

Mar nació el 29 de septiembre de 2021. (Captura: @yuyacst/Instagram)

“En la pari de 7 meses de mi humano amado. El 29 qué pasó”, escribió en su post de Instagram.

En las postales no aparece Siddhartha, sin embargo, podría ser el responsable de las conmovedoras imágenes. Los usuarios de la plataforma no tardaron en reaccionar y llenaron la caja de comentarios con mensajes de cariño, buenos deseos y felicitaciones para uno de los bebés más famosos del momento gracias a la fama de sus padres.

“Humanito de luz”, escribió Amandititita. “El bebé más amado... Que Dios le de salud y muchas bendiciones como hasta ahora... los primeros 7 meses de una larga vida”. “La cosita más preciosa”. “Cada día más grande el sobrino”. “Felicidades al ser humano más amado del mundo”. “Mar crece y crece de una manera muy acelerada”. “Se me antojo el pastel”, escribieron sus seguidores.

Hasta el momento, la publicación ya superó los 400 mil "me gusta". (Captura: @yuyacst/Instagram)

Cabe recordar que Mar nació el 29 de septiembre de 2021, así lo compartió el intérprete mexicano en su cuenta de Twitter. La noticia conmocionó a los internautas ya que Yuya había mantenido su relación sentimental con Siddhartha en privado hasta que decidió compartir la noticia de su embarazo. También es importante mencionar que la empresaria mexicana es considera como una de las influencers con mayor número de seguidores, por lo que sus publicaciones suelen viralizarse.

Durante el pasado fin de semana, Yuya y Siddhartha se convirtieron en tendencia de Twitter por el tierno gesto que tuvieron durante un concierto que se llevó a cabo en Cancún, Quintana Roo. En los videos recuperados por los asistentes se puede apreciar a la feliz pareja sobre el escenario, esto después de que el exintegrante de Zoé se acercara a la madre de su hijo mientras cantaba Únicos.

De un momento para otro Yuya saltó sobre el escenario provocando la ovación de los presentes. Pero eso no fue todo, los enamorados se pusieron a bailar juntos y entonaron el coro de la canción junto al público. Después de unos minutos Yuya decidió regresar tras bambalinas, pero no sin antes darle un beso a Siddhartha.

La pareja ha estado envuelta en la polémica por su diferencia de edad

“No sé cuántas veces he visto el vídeo de Yuya y Siddhartha en el escenario cantando Únicos”. “La conexión que tienen Siddhartha y Yuya es tan hermosa”. “El video de Yuya y Sid me sacó una lagrimita”. “La sonrisa de Sidd al ver a Yuya bailar y regresarse a darle un beso”. “Ya me cansé de ser espectadora, yo también quiero algo como lo de Yuya y Sidd”, fueron algunos tuits.

SEGUIR LEYENDO: