“Yuri la menos”: usuarios arremetieron contra la jarocha por ‘copiar’ el estilo de Lady Gaga

Aunque Yuri ha tenido una reconocida trayectoria artística, desde hace unos años, sus comentarios homofóbicos y serofóbicos la han puesto en el ojo de la opinión pública y su popularidad se ha visto mermada. Fue así que, en esta ocasión, usuarios en redes sociales no dudaron en arremeter contra la jarocha después de que apareciera vestida con un atuendo similar al de la intérprete norteamericana, Lady Gaga.

Todo sucedió desde la cuenta de Yuri en Facebook, donde la intérprete de éxitos como La maldita primavera, Dame un beso o Detrás de mi ventana compartió una serie de fotografías promocionando sus próximas presentaciones en la Ciudad de México.

“Están listos? EUFORIA compra ya tus boletos @arenacdmx @arenamtyoficial @auditoriotelmex”, escribió.

En las imágenes se puede ver a la veracruzana con un extravagante traje de piel sintética negro y un ornamento en la cabeza metálico. Asimismo, aparecía acompañada de algunos modelos que también estaban caracterizados.

No obstante, aunque la famosa intentó un look innovador, los internautas no tuvieron piedad con ella y rápidamente vincularon el atuendo con uno de Lady Gaga, quien a lo largo de su carrera ha destacado no sólo por ser un ícono para la comunidad LGBT+, sino por su propuesta musical y de moda.

“Señora ya deje de andar haciendo el ridículo y copiando/plagiando a verdaderas divas, mejor póngase a rezar para que vendan sus boletos si no va a pasar su propia existencia, eso de andar copiando ya no le queda”. “Lady Gaga Chromatica ball tour y Yuri la ‐ jajaj pero esperemos llene el Arena y deje de abrir la trompa”. “Yuri la menos, la más horrorosa”. “Qué ridícula queriendo ser Lady Gaga”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron en esta red social.

Cabe recordar que hace unas semanas, Yuri causó polémica después de que publicar el video de su nueva canción, Euforia, ya que -durante el video oficial- sus bailarines utilizaron banderas de la comunidad LGBT+ en su performance. Por ello, el audiovisual se vio repleto de comentarios con el hashtag #YuriLaMenos, haciendo alusión a que, debido a sus declaraciones, Yuri es la menos indicada para utilizar símbolos de la comunidad para decorar su escenario.

“Si te peinamos, maquillamos o bailamos para ti ahí sí existimos, pero no se nos ocurra casarnos o adoptar porque ahí sí no #Yurilamenos”, “Como homosexual te digo que me parece una completa falta de respeto que utilices NUESTRA BANDERA, siendo la persona que eres”, “No queremos una mugrosa canción, queremos una gran disculpa pública Yuri! #YuriLaMenos”, fue como se expresaron algunos internautas.

Por su parte, la jarocha rompió el silencio en fechas recientes ante las cámaras del programa Hoy por las diversas críticas que ha recibido y los múltiples señalamientos de homofóbica al que ha sido tachada.

“Pues que no, no me lo he ganado, porque yo tengo mi forma de pensar. Más, sin embargo, nunca hay algún programa que avale que yo soy homofóbica, no hay nada, nunca he hablado mal de ellos. Yo no tengo que pedirle disculpas a nadie. Hay mucha gente de la comunidad que me sigue queriendo y, aparte mis conciertos se siguen llenando de gente y van con sus parejas, entonces a mí me vale”.

Yo soy cristiana, efectivamente, y los cristianos no podemos meternos con nadie, así como yo respeto lo que piensan de mí, ellos no respetan lo que yo pienso de mí. Ese sector no generalizó, porque hay otros chicos de la comunidad que me adoran, yo los bendigo yo los quiero mucho, no es general, no le caigo bien, pero yo los quiero mucho.

