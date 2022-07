Yuri usó la bandera LGBT+ en su nuevo video y se desataron las críticas

Yuri es nuevamente criticada por poner banderas de la comunidad LGBT+ en su más reciente video (Captura de pantalla: YouTube/"Euforia")

Yuri nuevamente causó controversia entre la comunidad LGBT+, en esta ocasión debido a su nuevo video musical de la canción Euforia, pues la cantante utilizó la bandera de la comunidad para varias escenas luego de haber sido acusada de lanzar comentarios homófobos.

El nombre de Yuri se convirtió en tendencia en Twitter ya que la intérprete publicó el video de su nueva canción, Euforia, el pasado 1 de julio y ha llamado la atención entre los internautas, ya que sus bailarines utilizan banderas de la comunidad en su performance.

Y es que hace unos meses la comunidad evidenció las ocasiones en que Yuri ha hecho comentarios a contra de ellos, algo que ha negado e, inclusive, ha asegurado que es un ícono para el colectivo.

En varias escenas fueron utilizadas banderas y abanicos con los colores que representan a la comunidad LGBT+ (Captura de pantalla: YouTube/"Euforia")

Por ello que el video de Euforia se vio repleto de comentarios con el hashtag #YuriLaMenos, haciendo alusión a que, debido a sus declaraciones, Yuri es la menos indicada para utilizar símbolos de la comunidad para decorar su escenario.

Este hashtag ya había sido utilizado en meses anteriores, cuando se dio a conocer que la jarocha supuestamente tuvo una escasa venta de boletos para su más reciente gira debido a sus comentarios despectivos hacia el colectivo.

Mientras que algunos usuarios enfatizaron que no quieren que la jarocha use su bandera debido a que no los representa, otros le pidieron una disculpa pública o también hubo quien aprovechó la sección de comentarios para recodar algunas de las cosas que Yuri ha hecho y que fomentarían la violencia contra la comunidad LGBT+.

Pese a que el video fue lanzado varios días atrás, hasta hoy sigue siendo tendencia (Captura de pantalla: YouTube/"Euforia")

“Si te peinamos, maquillamos o bailamos para ti ahí sí existimos, pero no se nos ocurra casarnos o adoptar porque ahí sí no #Yurilamenos”, “Como homosexual te digo que me parece una completa falta de respeto que utilices NUESTRA BANDERA, siendo la persona que eres”, “No queremos una mugrosa canción, queremos una gran disculpa pública Yuri! #YuriLaMenos”, fue como se expresaron algunos internautas.

Asimismo, en Twitter varios usuarios arrobaron a la intérprete de Maldita primavera para hacerle saber su inconformidad con el video y principalmente, para criticar que el audiovisual y el uso de símbolos de la comunidad parece ser un caso de inclusión forzada.

(Foto: captura de pantalla/Twitter)

“Buenos días a todos menos a @OficialYuri que quiere lavar su horrenda y homofóbica cara”, “Banderas del orgullo disfrazadas en el nuevo video de @OficialYuri, mensajes que buscan simpatizar de manera forzada”, “@OficialYuri simplemente lo tuyo es un asco, ya basta de solo vernos con el signo de pesos”, fueron algunos de los tuits.

También hubo quien tomó la situación para hacer memes con las posibles reacciones de Yuri al hacer su video y de la comunidad LGBT+ al verlo.

(Foto: captura de pantalla/Twitter)

Uno de los comentarios más polémicos que ha hecho Yuri en contra de la comunidad fue en 2016, cuando la cantante aplaudió la película PINK, en la que se defiende la idea de que las familias con padres del mismo género no deberían adoptar.

En 2015 hizo un comentario que también fue cuestionado, pues mencionó que no “está de acuerdo” con el colectivo, “a lo mejor dentro de mi fe hay algo que me frena, pero no quiere decir que no los ame”, expresó.

El más reciente fue cuando, en entrevista con el Escorpión Dorado, la intérprete comentó que tuvo un novio que era homosexual y, en cuanto ella se enteró de esto, se hizo análisis porque pensó que su pareja pudo haberle transmitido VIH/SIDA.

Por esta polémica se rumoró que su Euforia Tour 2022 tuvo baja venta de boletos en la Ciudad de México y Monterrey.

