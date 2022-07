Tania Rincón desmintió haber salido borracha en el “Programa Hoy” Foto: Instagram @taniarin)

El nombre de Tania Rincón se convirtió en tendencia en la semana del 22 de julio cuando algunos medios rumorearon que la famosa presentadora acudió al programa en un estado inconveniente, sin embargo, fue hasta la más reciente emisión del matutino de Televisa cuando la ex presentadora de Venga la Alegría decidió romper el silencio con el respaldo de sus compañeros.

La controversia inició durante el programa que se transmitió el pasado 22 de julio donde se desarrollaba la dinámica “Huevos estrellados”, ahí Galilea Montijo dijo a la cámara “Sabes qué, un mezcal menos para ella el fin de semana”, luego de que Marco Viloria dijera que Tania estuvo “sople y sople” las respuestas.

Posteriormente Tania Rincón haría las declaraciones que causaron gran impacto cuando habló hacia la cámara y grito “A mí que me esculquen, yo ni traigo aliento”, se le escuchó decir.

La famosa presentadora lamentó que diversos medios hayan retomado información sin verificar Foto: Instagram/@taniarin

Tras estas palabras varios usuarios y medios señalaron a Tania Rincón, por ello en emisión del 26 de julio del Programa Hoy en la sección de espectáculos los conductores retomaron el audiovisual que causó gran morbo y desmintieron que la presentadora haya acudido “borracha” al programa: “Se estaba hablando de broma, es una broma”, recalcó Martha Figueroa.

Más adelante su compañera Andrea Escalona lamentó que hayan sacado de contexto lo dicho por Galilea Montijo sobre “un mezcal menos para ella el fin de semana”, pues especificó que esto iba centrando a su viaje a Oaxaca con motivo de La Guelaguetza 2022.

Tras el ‘espaldarazo’ de sus compañeros de Hoy, Tania Vanessa Rincón Sánchez más conocida como Tania Rincón decidió aparecer a cuadro y ahondó sobre como este tipo de señalamientos afectan su imagen pública de tantos años en la televisión mexicana, así como a su entorno familiar compuesto por dos pequeños infantes y su pareja, Daniel Pérez.

La ex conductora de VLA fue defendida por sus compañeros donde desmintió haber acudido en estado de ebriedad al matutino Foto: Instagram/@taniarin

“Saben que, risa y risa, pero al final si me perjudica, pues no estamos acostumbrados de leer toda la nota, entonces si te pones a ver los titulares y ya dicen que llegue en estado de ebriedad. Es grave porque tengo una familia y tengo hijos, no está padre que por un ‘click’ se ponga en duda mi imagen que me ha costado tantos años”, detalló la también periodista de 35 años.

Para finalizar parte del elenco principal del matutino se sumó a cuadro para dar su respaldo a Tania Rincón quien le pidió a los medios no retomar cosas no verificadas: “No retomen a lo tonto porque luego leen que ganó 30 millones al mes, me arriesgan mucho a mí y a mi familia”, concluyó la ex conductora de TV Azteca.

Esta no es la única polémica en la que se ha visto relacionada en el mes de julio, pues durante su programa radiofónico de nombre La Caminera la también locutora habló de la controversia mediática con la famosa creadora de contenido, Luz María o La empresaria multimillonaria.

Tania rincón se le va con todo a "La empresaria multimillonaria" pic.twitter.com/NS9HoJeGLy — Lo + viral (@VideosVirales69) July 21, 2022

La nacida en La Piedad de Cabadas ahondó desde su experiencia como fue su trató cara a cara con la famosa celebridad de internet: “No quiero ser liosa, pero... a mí me parece una falta de respeto que si estás llegando a un lugar donde te van a entrevistar, llegues y antes que otra cosa se tiene que saludar y no llegas hablando por teléfono ignorando a la gente que te está esperando”, relató.

Dichas críticas sumadas a las de sus compañeros de cabina hicieron que el nombre de la conductora mexicana se colocará en la tendencia de las redes sociales, pues por motivos ajenos a la entrevista con La Caminera usuarios pidieron “cancelar” a la youtuber de origen ecuatoriano.

SEGUIR LEYENDO: