Tania Rincón señalada por trabajar borracha en el programa Hoy

Tania Rincón en supuesto estado de ebriedad en Hoy (Foto: Instagram/@taniarin)

Una de las integrantes del programa Hoy, Tania Rincón, levantó una nueva polémica, y es que su compañera Galilea Montijo la evidenció por supuestamente estar ebria.

El programa se transmitió el pasado 22 de julio donde se desarrollaba la dinámica “Huevos estrellados”, que consistía en responder correctamente o se les daba un huevazo a los conductores.

En algún momento, Galilea dijo a la cámara “Sabes qué, un mezcal menos para ella el fin de semana”, luego de que Marco Viloria dijera que Tania estuvo “sople y sople” las respuestas.

Luego, Tania habló hacia la cámara y grito “A mí que me esculquen, yo ni traigo aliento”.

Galilea Montijo dice que Tania Rincón deberá tener prohibido el mezcal (Fotos: Instagram @galileamontijo / @taniarin)

No se sabe si las acciones fueron parte del libreto del programa matutino o si en realidad la conductora había tomado de más.

De acuerdo a lo que se puede observar en el video, Tania Rincón se mostró un poco dispersa y despistada durante “Huevos Estrellados”, sin embargo, ella negó con humor estar en un estado inconveniente.

Aunado a ello, la conductura ha sido criticada desde que es parte de Hoy, pues según algunos usuarios se viste “horrible” desde que está allí.

Por otra parte, hay quienes afirman que se veía mucho mejor en Venga la Alegría y que quizás la estén vistiendo así intencionalmente para que no opaque a las antiguas conductoras.

La conductora Tania Rincón fue invitada a "La caminera" (Foto: Twitter/@ExaFM)

“Tus zapatos son muy feos, usualmente me gustan todos tus zapatos, pero estos están horribles”, “Te veías más bonita en Venga la Alegría”, “Pésimo tu vestuario” y “Te odia el de vestuario”, fueron algunos de los comentarios de usuarios en Instagram, donde Rincón ha mostrado los outfits que ha utilizado durante las emisiones de Hoy.

Además, los televidentes han comentado en redes sociales que es evidente la falta de química entre Tania Rincón y los otros conductores como Andrea Legarreta, Raúl Araiza.

Incluso llegaron a afirmar que se veía más feliz, auténtica y desenvuelta con sus otros compañeros, llevando una mejor relación con ese elenco.

“Me agradaba más su energía y su vibra en Venga la Alegría, era más auténtica”, “Desde que estás en Televisa no eres de mis favoritas”, “Te sienta más VLA con Capi Pérez”, “Hermosa, pero te veía más feliz en VLA”, “Nomás no encajas, la verdad está de flojera”, declararon algunos usuarios.

Algunos usuarios de Instagram señalaron que el vestuario de Tania Rincón en Hoy no la favorece (Foto: Captura de pantalla/ Instagram/ @taniarin)

De igual forma, hace unos días también fue criticada porque en una de las típicas dinámicas del programa Hoy respondió al cuestionamiento de “cosas pegajosas” diciendo “mecos”.

Al terminar el juego, la conductora preguntó insistentemente :”¿Mañana sí vengo? (...) ¿Si regreso mañana?”, a lo que Raúl Araiza respondió “Claro que sí, tú eres de nostros para toda la vida, somos tus fans”.

Por otro lado, hace un mes la joven anunció que formaría parte del equipo de TUDN para hacer conducción deportiva, pues tiene trayectoria en el mundo de los deportes.

Tania Rincón criticada por estar en el programa Hoy (Foto: Instagram/@taniarin)

Anunció mediante redes que estaría en el programa República Deportiva y en las transmisiones de TUDN en Estados Unidos y en México durante el Mundial de Qatar 2022.

“Oficialmente parte de la familia @tudnmex y @tudnusa con @republicadeportiva. Querida @lindsaycasinelli, gracias por pasarme la estafeta de la manera más cálida y generosa posible”, compartió Rincón junto con una foto de su equipo de trabajo.

Cabe destacar que Rincón comenzó en Fox Sports para luego pasar a TV Azteca, donde condujo algunos programas deportivos y finalmente terminó en la cadena Televisa saliendo en dos programas.

