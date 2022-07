Niurka Marcos aseguró que Manelyk fue utilizada por producción de La Casa de los Famosos: “La desecharon”

Niurka dijo que LCDLF está manipulada (Fotos: Instagram)

Tras ser expulsada de La Casa de los Famosos 2, Niurka Marcos no ha dejado de causar polémica y de criticar a Telemundo. En esta ocasión, no sólo se fue sobre la producción, sino que habló sobre Manelyk -participante de la temporada pasada del reality show- y dijo que la joven fue utilizada.

Todo sucedió durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, donde la vedette destacó que supuestamente la participación de la ex integrante de Acapulco Shore en el programa sólo fue con la intención de que la producción pudiera utilizar sus seguidores a favor de Alicia Machado.

“Podría decirte que la corona que le dieron a Alicia Machado fue manoseado, manipulado, planificado, porque mira, después de que usaron la imagen de Gaby Spanic, después metieron a ¿cómo se llama la influencer cogel*na?”, comenzó a decir.

Ella es famosa por coger, ellas se dan besos muchos, entre todos y se cogen ellos entre todos, ese es el contenido de Acapulco Shore. Ella tiene muchos millones de seguidores y es muy famosa por ese contenido, entonces la metieron para usar sus seguidores, apoyaban a Alicia.

La vedette cubana ha perdido popularidad (Foto: Instagram/@niurka.oficial)

En este sentido, la cubana mencionó que ese era el motivo por el cual la modelo había ganado la primera edición del programa, pues de no haber contado con los fans de Mane, la situación posiblemente habría sido muy diferente.

“Antes de eso nadie la quería, todos la odiaban (a Machado). Le dieron un vuelco a la historia, victimizaron a Alicia y usaron los seguidores de Manelyk, desecharon a Manelyk y quedó Alicia al final con la corona”, aseguró Niurka.

Tras estas declaraciones, las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y varios de ellos despotricaron contra Marcos.

“Otra vez los bukisss, que ya acepte la ñora que la sacó el público. Mane y Alicia si fueron las favoritas. Mane se destaca por más cosas yyy si fuera así cada quien es libre de hacer lo que quiera con su sexualidad”. “Según nunca se acuerda del nombre de Mane y solo habla de ella”, fueron algunas de las menciones que aparecieron en Instagram.

Asimismo, otros cibernautas no dudaron en remarcar que posiblemente los comentarios de la vedette se debían a que continuaba molesta por su salida del programa.

“Como le arde a la bruja saber que la sacaron, por lo menos Mane duró más que ella en La Casa de los Famosos”. “Esta señora no soporta que la sacamos apenas en su primera nominación, dice que fue rating y media mamada y la temporada sigue vigente, menos mal la logramos sacar para que se le bajara el ego”, escribieron.

Cabe recordar que, recientemente, la polémica ex reina de belleza Alicia Machado salió triunfadora en el programa La Casa de los Famosos de la cadena Telemundo, donde se llevó el jugoso premio de USD 200 mil.

El pasado jueves 27 de enero en entrevista con el programa Al Rojo Vivo, la venezolana confirmó que adquirió un lujoso apartamento en la exclusiva zona de Miami Beach, para su mamá.

“Me siento bendecida, ella está muy feliz, pero es que mi mamá es una niña grande, es una mujer mágica, mi mamá es algo muy maravilloso, yo no sería quien soy de no ser por ella entonces está feliz, ya pronto va a regresar, no conoce todavía su casa y gracias a ella gané este programa si no me hubiera cuidado a Dinora”, expresó para el programa de Telemundo.

SEGUIR LEYENDO