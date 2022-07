Niurka y Juan Vidal recordaron sus apasionados besos al interior de La Casa de los Famosos 2

Los concursantes de La Casa de los Famosos compartieron un video de sus mejores momentos Crédito: (Instagram/@niurka.oficial)

El romance de Niurka Marcos con Juan Vidal parece tomar fuerza incluso después de que ambos están fuera de La Casa de los famosos 2, ya que este reality permite monitorear a los participantes 24/7, los fans del reality pudieron ver las diversas muestras de cariño, interacciones, juegos y conversaciones de esta pareja. La bailarina cubana incluso confesó que tuvieron intimidad en La Casa.

A casi una semana de la salida de Juan Vidal del reality de Telemundo, ambos colocaron el mismo mensaje con un apasionado video en sus cuentas de Instagram:

“La respuesta es simple, hay cosas en la vida que no se pueden negar, El hecho de buscar sin Encontrar y Encontrar cuando ya no se busca….Y yo te encontré a ti”, escribieron ambos en sus cuentas mientras se etiquetaban mutuamente al final del mensaje.

Juan Vidal y Niurka

En el video se pudo ver a la dupla besándose y dándose afecto en diversos momentos de La Casa de los Famosos 2, incluso en un clip se les vio durmiendo juntos y en otros más acariciándose de forma muy intensa.

Algunos de los comentarios que recibió Niurka en su publicación fueron: “Hablen y junten sus vidas, no pierdan la oportunidad de ser felices”, “Los amamos..somos felices de verlos juntos, viva el amor”, y “Permitele que solucione sus problemas y te pueda entregar un amor completo… es cuestión de tiempo… así es el amor”.

Sin embargo, otros internautas expresaron tener cierta desconfianza en Juan Vidal, pues consideran que si aparentemente le fue infiel a su ex pareja Cynthia Klitbo, lo hará nuevamente.

Los acercamientos entre la cubana y Vidal eran cada vez más recurrentes en La casa de los famosos 2 (Foto: Captura de pantalla)

Fue el pasado 22 de junio cuando Niurka confirmó su romance con Juan Vidal tras sus acaramelados encuentros en la segunda temporada de La Casa de los Famosos. La vedette compartió detalles sobre su relación y rompió el silencio en torno a los señalamientos de Cynthia Klitbo y Rey Grupero en contra del dominicano por presunta violencia y una deuda de 4 mil 500 dólares.

La cubana concedió una entrevista para el programa De Primera Mano tras su repentina salida del reality de Telemundo, donde por primera vez habló sobre sus polémicos encuentros amorosos con Juan Vidal. Sin rodeos y muy a su estilo, la intérprete confesó que su relación sentimental fue real y declaró que espera poder retomar el romance cuando el actor salga del show.

“No fue aparentemente, fue de verdad, una relación muy bonita, muy honesta” mencionó “mamá niu”, como suelen llamarla sus fans en redes sociales.

La segunda temporada del reality fue el lugar para ver crecer este romance (Foto: Twitter)

“Yo lo voy a esperar acá porque obviamente ellos están encerrados herméticamente allá [...] lo voy a esperar a ver si podemos continuar esta historia, si no bueno next, no pasa nada, yo soy bastante desapegada con cualquier cosa en la vida, si lo tengo lo disfruto, si no lo tengo next, me busco otro”, dijo también en De primera mano.

Tanto los admirarodes de la bailarina como la misma Niurka hablan de una “espera” porque actualmente Juan Vidal se enfrenta a una serie de acusaciones por un préstamo de dinero no concretado, quien realizó dicho señalamiento fue Cynthia Klitbo, su ex pareja.

Tras su salida de La Casa de los Famosos, Juan Vidal ofreció una entrevista para el programa de televisión La mesa caliente, donde habló de las recientes declaraciones de Cynthia Klitbo y sobre los audios que se filtraron de él.

Cynthia Klitbo y Niurka (Fotos: Instagram)

“Un hombre molesto que está discutiendo con su pareja, al igual que ella también, pero yo ni voy a hablar mal de ella, yo lo que quiero es dejar esto en paz, darle su dinero y su opinión es su opinión”, reiteró.

Y es que Cynthia Klitbo tachó a Juan Vidal de aprovechado, al tener una actitud deplorable contra las mujeres además de catalogarlo como egocéntrico por siempre estar hablando de su físico.

Pero lo peor no quedó allí, pues la actriz confesó que Vidal le pidió dinero en dólares y luego de que terminaron le quedó a deber aproximadamente 90 mil pesos mexicanos, que hasta la fecha sigue sin pagarle.

SEGUIR LEYENDO: