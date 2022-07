Gustavo Adolfo Infante criticó a Alejandra Guzmán por preferir a su sobrino Apolo: “Tu hija es Frida Sofía”

Foto: CUARTOSCURO

La Dinastía Pinal no ha dejado de estar en polémica, pues después de que se filtraron unos audios en marzo de 2022, donde aparentemente Mayela Laguna, pareja de Luis Enrique Guzmán, señaló que sufrió agresiones de él y de su familia política, ambos se distanciaron y la mujer se fue de la casa. Simultáneamente, trascendió que Alejandra Guzmán sacó a Frida Sofía del testamento y su heredero su heredero universal sería su sobrino Apolo.

Fue ante este contexto y unos nuevas declaraciones que Mayela Laguna hizo para el programa De primera mano, donde Gustavo Adolfo Infante no se quedó callado y arremetió sin piedad contra La Reina de Corazones.

“Hace una semana no puedo ver a mi hijo, no lo puedo ver, él no me ha escuchado. (Apolo) va a cumplir tres años en agosto, Lo iba a llevar al dentista y de pronto Luis Enrique me dijo que no, que lo iba a llevar él con Alejandra y ya, desde ahí no lo puedo ver”, comentó Mayela, de la cual también se filtraron nuevos audios en junio de este año y en los que ella reafirmaba que su ex fue violento con ella.

Mayela Laguna fue pareja por más de una década de Luis Enrique (Foto: Instagram@laria_22/@laguzmanmx)

Ante esto, Gustavo Adolfo Infante hizo hincapié en que recientemente Alejandra Guzmán dijo públicamente que Apolo era para ella ‘un hijo’ a lo que el conductor remató con que no era de esa forma. A lo que Mayela respondió:

“Es mi hijo, estoy con él desde el primer día que nació, ha dormido conmigo, de hecho yo le dije a Luis Enrique que se podía ir a dormir a otro lado cuando nació, para que alguno de los dos descansara. (Apolo) ha estado conmigo siempre y yo sé que él me extraña, que me necesita. Cuando él quiere me lo deja ver, cuando no, no y ahorita realmente ya no me lo deja ver”, dijo Laguna.

Así, después de que la abogada de Mayela mencionara que su clienta fue víctima de violencia de género, Mayela le agradeció a la cantante de éxitos como Yo te esperaba o Hacer el amor con otro las atenciones que tiene con Apolo, pero destacó que su hijo tenía a su propia madre que era ella.

Apolo es el sobrino de Alejandra Guzmán (Foto: IG @laguzmanmx)

“Yo le agradezco a Alejandra todo lo que hace por él, pero tiene una mamá”, explicó.

Por su parte, Adolfo Infante lamentó que la familia Pinal no esté dando “su brazo a torcer” y lanzó un fuerte mensaje hacia La Reina de Corazones.

“Creo que fue espantoso escuchar a Alejandra Guzmán decir ‘es mi hijo’, no Alejandra, no es tu hijo, tu hija es Frida Sofia, Apolo es hijo de ella, de Mayela”, expuso Gustavo Adolfo Infante.

Mayela le envió un mensaje a Alejandra Guzmán

Tras presentarse en De Primera Mano, Mayela aprovechó las cámaras televisivas para pedirle a Alejandra Guzmán que le ayudara a su ex pareja a entrar en razón y que le permitiera ver a Apolo.

“No puede ser que no pueda hablar con él ni por teléfono, tú sabes perfectamente que amo a mi hijo... He intentado ser la mejor mamá, tú también lo eres, te pido trates de hablar con Luis Enrique, para que pueda ver a mi hijo”, comentó.

SEGUIR LEYENDO