Las fotos de JLo posando desnuda que sorprendieron en internet tras cumplir 53 años

La cantante recientemente se casó.

Jennifer López rompió internet tras publicar una serie de fotografías que demuestran que la edad solo es un número porque la belleza acompañada de la salud mental y física, así como el amor en todos los sentidos, permiten radiar una espectacular figura.

La cantante estadounidense de origen puertorriqueño ha estrenado su nueva colección de productos para el cuidado de la piel del cuerpo, así como una serie de rutinas que indican la mejor manera de optimizar los efectos de las cremas. A pesar de ser una idea novedosa que ha tomado gran fuerza en los últimos dos años gracias a que personalidades como Kim Kardashian han sido pioneras en el tema, el público no está hablando de eso.

La línea ya se encuentra disponible Foto: JLo Beauty

Jennifer López posando semidesnuda a sus 53 años mostrando un cuerpo de alto impacto es el motivo real detrás del furor que ha causado en redes sociales su nueva colección JLo Beauty. La sesión fotográfica que ya está disponible en su sitio web, Instagram y los principales portales de reseñas sobre productos de belleza, ha hecho que el nombre de la también actriz sea tendencia.

La intérprete de éxitos musicales como El Anillo, Ni Tu Ni Yo y Se Acabó El Amor aseguró en su mensaje de estreno que la importancia que suele darse sólo al cuidado de la zona facial ha provocado un gran descuido en el resto del cuerpo por lo que sus productos especializados en zonas muy populares pero poco tratadas cubrirá toda necesidad de mujeres y hombres que se interesan por la belleza y la salud de la piel.

Los fans aseguraron que la cantante luce radiante tras su reciente boda Página web: JLO Beauty

“Le damos todo este cuidado y atención a la piel de nuestro rostro, pero a veces descuidamos el cuerpo. Fue importante para mi crear una rutina de cuidado de la piel para que el cuerpo aborde sus necesidades específicas y únicas, y empezamos con el trasero! Hoy es mi cumpleaños y te regalo una gota especial de #JLoBody FIRM + FLAUNTTM Bálsamo trasero dirigido. ¡Dirígete a JLoBeauty.com para comprar el vídeo para una ciencia muy sexy! #JLoBeauty”, escribió en Instagram.

A la serie de fotos que siguen causando furor en redes, también se le agregó un video de promoción donde la bailarina ha demostrado porque el ejercicio siempre será el mejor aliado de un cuerpo y mente saludable, pues a más de uno les ha costado creer que la actriz de cintas como Anaconda -que le valió una nominación a Mejor Actriz en el Premio Saturn- o incluso la película biográfica de la Reina del Tex Mex, Selena Quintanilla tenga actualmente 53 años de edad.

Foto: JLo Beauty

“JLo es el ejemplo de que una mujer feliz transmite con su cuerpo mucha belleza”. “Por mayores cuidados que no solo sean algo estético, sino también con fines de salud porque el cuidado de la piel no solo son arrugas, es evitar un cáncer”. “Tengo 27 y no me veo ni la mitad de bien que luce ella, aún así lo digo sin envidia pero que gran cuerpo tiene Jennifer López”. “Ese sí es un gran body y no lo que algunas con dos que tres intervenciones estéticas consideran que es el cuerpo ideal que toda mujer quiere tener”, externaron seguidores.

La luna de miel con Ben Affleck

El pasado 16 de julio, Jennifer López y Ben Affleck consolidaron en Las Vegas lo que había sido uno de sus mayores sueños desde hace años: su matrimonio.

La boda ocurrió el pasado 16 de julio del 2022

Y es que la complicada historia de amor de Bennifer, nombre que la prensa y la comunidad de fans le asignó a la relación, tuvo sus orígenes en 2001, cuando ambos compartieron el set de grabación de la película Gigli, pero no prosperó en ese momento.

Por ello su luna de miel y cualquier tema relacionado a ambos no deja de ser noticia ya que los fans consideran que su reciente matrimonio e s la prueba de que siempre termina triunfando el amor.

SEGUIR LEYENDO: