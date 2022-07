La exuberante cifra que Yordi Rosado ganaba en “Otro Rollo”

El programa fue muy popular en la década de los años 2000 (Foto: Univision)

Otro Rollo fue uno de los programas de comedia y variedades de Televisa que en los años 2000 conquistó a México e incluso algunos países de Latinoamérica pues su formato y sus invitados de talla internacional, como Britney Spears, Will Smith, Christina Aguilera, Ricky Martin, Shakira, solo por mencionar a algunos, lo consagraron como la gran promesa hispana.

Sin embargo, llegó a su fin y con ello el inicio de las carreras individuales de Adal Ramones y Yordi Rosado, que aunque hoy gozan de gran éxito en sus diferentes proyectos siguen siendo recordados por los mexicanos por el show que en más de una ocasión ha pretendido ser revivido por la televisora de San Ángel.

Pero, ¿Cuánto ganaban sus presentadores? La incógnita ha terminado pues el presentador de La Entrevista con Yordi Rosado ha confesado el sueldo mensual que la ahora llamada Televisa Univision le pagaba en sus años de gloria, siendo un precio -si se toma en consideración el valor del peso mexicano en esos años- una cifra sumamente lucrativa y muy alejada a un salario mínimo.

El presentador empezó su carrera en solitario al terminar "Otro Rollo" (Foto: Televisa)

El presentador de televisión, locutor, productor y autor mexicano de 50 años de edad fue invitado al programa de YouTube, El Frasco Mx, conducido por Mau Nieto y Román Torres -uno de los shows más populares en internet- y en medio de la plática sobre lo que ha sido su trayectoria en medios tradicionales de comunicación y adaptarse a la era del streaming, se le preguntó cuánto ganaba en Otro Rollo.

“No estaba tan mal, yo ganaba como 140 mil pesos mensuales, no empecé ganando eso, fue poco a poco pero era más o menos lo que ganaba yo”, confesó Yordi Rosado en el programa causando gran controversia en redes sociales por señalar que no era algo tan malo el presupuesto que la producción tenía para él.

Pero su declaración se completó causando aún más alboroto al decir que que era un sueldo suficiente para darse la vida que comenzaba a vivir, pero que ni así era suficiente para poder pensar en un caja de ahorro: “Me alcanzaba para la vida que apenas estaba teniendo, pero no me sobraba dinero para ahorrar”, agregó recientemente cuando visitó el programa Miembros al Aire de Unicable.

El productor de 50 años se mantiene cercano a las audiencias juveniles (Foto: Televisa)

“‘No estaba tan mal’ quisiera decir eso con lo que gano por jornadas de más de 12 horas con solo un día de descanso, pero bueno, gente blanca siendo gente blanca”. “Esa cantidad de dinero la veo en más de un año de trabajo y bueno realmente no la tengo porque ya para nada alcanza”. “Alguien puede además pensar en que para ese momento nuestra moneda valía más de lo que actualmente vale y por lo tanto su salario si se pasara a la actualidad sería todavía mucho más alto”, criticaron en redes.

Yordi Rosado quiere repetir entrevista con Luis Miguel

La popularidad que ha tenido su programa en YouTube se ha debido a las fuertes declaraciones que sus invitados han hecho en cada nueva emisión, siendo, por ejemplo, el detonante del actual caso Sasha Sokol vs Luis de Llano. Por lo que mientras muchos consideran que no es por su trabajo individual sino por los artistas, al final sigue cosechando suscriptores y vistas.

Yordi Rosado quiere entrevistar a Luis Miguel (Fotos: Instagram)

Ahora su nuevo gran talento ya está en la mira y aunque trabajó con él en el pasado, quiere repetir la fórmula. Fue durante una entrevista con Caras, donde Yordi habló un poco sobre cómo fue que inició con esta serie de entrevistas que lo llevó a aumentar considerablemente su popularidad y confesó que quiere entrevistar de nuevo a Luis Miguel.

“Estamos trabajando con mucha gente, pero definitivamente, Luis Miguel es la persona con la que más he estado trabajando. Llevo dos años procurando ese encuentro, espero que falten pocos años para lograrlo”, comentó.

