Secretos e intimidades de los días en que Kim Kardashian fue asistente de Paris Hilton

La amistad muchas veces fue sobrepasada por la relación laboral de favores (Fotos: Instagram/@kimkardashian/ @kimdashvibe/Twitter/@Bovada_Casino)

El apellido Kardashian se ha vuelto un sinónimo de glamour, riqueza, poder femenino y fama. Pero nada de ese imperio sería posible sin la participación de Kim dentro del núcleo familiar conformado en su mayoría por mujeres, pues a pesar de que siempre estuvieron rodeadas de personalidades muy populares en Estados Unidos, la mayor de las hermanas fue la responsable de que su fama llegara a niveles incalculables, lo que las ha posicionado como las influencers más reconocidas en la historia.

Sin embargo no siempre fue así, se puede considerar que el video escándalo íntimo que protagonizó la llevó a ser conocida en todo el mundo y aunque ahora ella puede ser un referente de redes sociales, famosa en la televisión por el reality show Keeping Up with the Kardashians o incluso por su relación con Kanye West -su ex marido y padre de sus hijos-, su primer contacto directo con la cultura pop, en la que siempre ha estado sumergida desde entonces, fue gracias a uno de los íconos más grandes de la década de los años 2000: Paris Hilton.

Estar bajo la sombra de la rubia podría parecer una completa locura ya que en los últimos años la también empresaria y dueña de diversos emporios de moda y la industria de la belleza o incluso embajadora y defensora de diversas causas sociales (que no cuentan con gran proyección), es una de las celebridades más ricas y populares del mundo, pero más de un conocedor del mundo del espectáculo asegura que su fama se la debe a la bisnieta de Conrad Hilton, fundador de Hilton Hotels & Resorts.

Amigas del preescolar unidas por el gran poder económico de sus familias

Se conocieron desde que eran niñas Foto: Twitter/@mensa_girld200s)

“Nos conocemos desde que éramos dos niñas pequeñas, siempre hemos sido amigas”, declaró Paris para la revista de moda americana Bazaar.

Y la historia es cierta, pues la chica reality y la heredera del imperio Hilton se conocieron a muy temprana edad gracias al círculo tan privado y sofisticado al que sus familias pertenecían debido a los grandes ingresos económicos que mes con mes percibían. Por ello la relación siempre fue muy cercana, pues los colegios y grupos de amigos a los que pertenecían eran tan exclusivos que los miembros eran contados.

Aunque se han cambiado de manera constante el nombre de las supuestas instituciones educativas, en los años 80 crecieron y aprendieron del mundo y sus reglas sociales en los exclusivos clubs de Los Ángeles, donde solo eran accesibles para retoños de magnates hoteleros -Richard Hilton- o abogados de las estrellas - Robert Kardashian-, solo por mencionar algunos ejemplos, como sus progenitores.

La fama no llegó al mismo tiempo para ambas

“Íbamos a donde hubiese que ir con tal de ser vistas. Sabíamos exactamente dónde ir y cómo conseguir que escribieran algo sobre nosotras”, aseguró Kardashian para Rolling Stone.

Buscaron ser famosas a pesar de sus grandes fortunas (Foto: Twitter/@howto_finance)

Ser rico no siempre es sinónimo de fama, pues en muchas ocasiones los más grandes socialités del mundo mantienen el anonimato por causas diversas, sin embargo ese no fue el caso de las dos protagonistas de esta historia pues su ambición por el reconocimiento y aclamación sin la motivación de un pago económico, desde muy temprana edad las orilló a tomar las riendas de su vida “profesional”.

Paris Hilton saltó al estrellato internacional gracias a su participación en el programa de telerrealidad The simple life, coprotagonizado por Nicole Richie y que consiguió unas audiencias millonarias durante sus años de emisión, pues gracias al éxito los segundos de publicidad se cobraban en fuertes sumas de dólares. Este show sirvió también como presentación de Kim Kardashian, que aparecía esporádicamente en calidad de amiga y algo similar a una consejera en belleza y moda que organizaba su armario personal.

Durante estos años construyeron su estatus de celebridad, básicamente acudiendo a toda fiesta celebrada a diario en Hollywood y aquí es donde inició la gran historia.

Kim Kardashian como asistente de Paris Hilton

Sus tareas han sido objeto de burla (Foto: Twitter/@Bovada_Casino)

Durante este primera etapa de exposición a la fama que se logró con gran éxito, al menos para Paris, ya que ser “la segunda” nunca fue suficiente para Kim, el público comenzó a volverse fans asiduos de la heredera del emporio Hilton pues a su incursión por la música, actuación, moda, y todo lo que uno se pueda imaginar la puso en el reflector principal de Estados Unidos, al grado de que llegaba a codearse con las máximas estrellas mundiales de ese momento, como Britney Spears y Lindsay Lohan solo por mencionar a algunas -como resultado tenemos sus icónicas fotos ebrias arriba de un automóvil de lujo, pero esa es otra historia-.

Las cámaras querían a Paris y el público ignoraba a Kim

Kim Kardashian era ignorada por los fans Paris Hilton (Foto: Captura de YouTube)

Las personas idolatraba a Paris Hilton, se había convertido en una las consentidas de los paparazzis y por ello en cada oportunidad pública sus cámaras abordaban a la ahora influencer y aunque Kim Kardashian se encontraba siempre a su lado en repetidas ocasiones quedaba en el olvido, siendo completamente opacada por su compañera.

Pero no era solo una cuestión de la prensa, pues en documentadas oportunidades los fans de Paris se acercaban para lograr tener una foto con ella, a la cuales accedía siempre de forma muy sonriente, pero Kardashian hacía un paso atrás, pues ella no era requerida.

¿Qué comía Kim Kardashian cuando era asistente de Paris Hilton?

Kim Kardashian y Paris Hilton eran íconos de la moda en los años 2000 (Foto: Facebook/ Cultura Pop de los 2000)

Sí, por muy absurdo que pueda parecer, este tipo de información es de gran interés para público y los medios de comunicación lo saben pues reporteros y periodistas de renombre, así como presentadores de televisión que llevan los mundialmente conocidos talks show o night shows -característicos de Estados Unidos-, en más de una ocasión se los han preguntado.

En el 2021 Paris Hilton rememoró estas noches épicas durante su entrevista en The Tonight Show, el programa de Jimmy Fallon, donde a hablar sobre su programa de cocina, Cooking With Paris, el presentador se refirió al episodio en el que aparece con la que fuera su mejor amiga a principios de los años 2000, Kim Kardashian.

El divertido momento llegó cuando la heredera del imperio hotelero contó que solían prepararse sándwiches de queso fundido cuando volvían a casa después de salir de noche. Pan brioche, queso cheddar y mucha mantequilla, así es cómo los preparaban, según contó ella, algo que pudiera parecer muy lejano a las tradiciones que hay por ejemplo en México, donde los tacos suelen ser la comida universal para los afterparty.

Kim sobre Paris: “Me dio una carrera y lo reconozco totalmente”

Paris Hilton era más famosa que Kim Kardashian hace una década, sin embargo esto no afectó la amistad entre ellas que comenzó desde muy pequeñas (IG: parishilton)

A pesar de que después del fenómenos que fueron juntas en los años 2000 y que los video escándalos fueron otro de los icónicos elementos que las unieron de por vida en su historial como famosas -otra gran historia por contar-, la relación se fue fracturando, pues la sed de reconocimiento de Kim la orilló buscar nuevos horizontes, siendo este el fin de la sombra a Paris y el inició de su gran carrera.

Sin embargo no quedaron mal al final, ni tampoco Kim como una “mala agradecida”, pues en la actualidad se sabe que han retomado su amistad pero sin llevar una relación tan unida como la de años atrás, algo que sí ocurrió con la relación de Hilton con Britney Spears a quien incluso acompañó en su reciente boda. Sin embargo, en una ocasión la empresaria aseguró en Keeping Up with the Kardashians que Paris fue la persona que le dio su primera gran oportunidad para ser la famosa que ahora es: “Literalmente me dio una carrera y lo reconozco totalmente”.

