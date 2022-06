Karol Sevilla reveló si tiene intenciones de casarse con Emilio Osorio

Emilio y Karol llevan un año de noviazgo (Foto: Instagram/@karolsevillaofc)

Hace más de un año, Emilio Osorio y Karol Sevilla iniciaron su noviazgo, aunque usualmente no comparten detalles sobre su vida privada, más de una vez se han dejado ver muy enamorados en redes sociales. Además, se sabe que fue ella quien le pidió que fueran pareja.

Recientemente la actriz estuvo con Paola Rojas y Galilea Montijo en el programa Netas Divinas y externó sus pensamientos sobre la idea de casarse.

La actriz de Soy Luna mencionó que por el momento, no se visualiza vestida de blanco frente a un altar junto al hijo de Niurka Marcos; pero no descartó la idea de forma absoluta:

Karol Sevilla junto a los presentadores de Netas Divinas (Foto: Instagram/netasdivinastv)

“Yo la neta no sé, no me veo vestida de blanco, pero tal vez el día de mañana les digo ‘Los invito a mi boda’”, mencionó la actriz de 22 años mientras reía. El comentario surgió porque las conductoras del programa compartieron sus anécdotas matrimoniales.

Por otra parte, aprovecharon su visita para cuestionarla sobre sus próximos proyectos y trataron de profundizar en temas personales. Paola Rojas se sintió identificada con la joven actriz, pues reveló que a su edad tampoco le interesaba formar una familia y casarse; el plan de vida vino de forma espontánea.

“De pronto cumplí 30 y pasó algo biológico, casi animal, no sabía qué onda con los chavitos, si quería o no tener hijos, pero cerca de esa edad empecé a ver a todos los bebés y a todos los quería abrazar; quise con mucha fuerza ser mamá”, dijo la presentadora de Netas Divinas.

Emilio Osorio subió una foto de Karol dormida (Foto: Instagram/@karolsevillaofc)

Respecto a su relación con el hijo de Juan Osorio, Karol Sevilla externó que al amor no se le busca, sino que se encuentra. Recientemente llamó la atención la manera en que la pareja de enamorados mencionaron su primer aniversario en redes sociales.

Mientras que ella escribió un romántico mensaje e hizo un álbum de fotos de sus momentos más emblemáticos o tiernos, Emilio escribió un mensaje en Instagram que podría parecer demasiado casual, además, la “expuso” dormida con la boca entreabierta cerca de una ventana.

“¡TE AMO MI AMOR! Vayan a mi perfil si la quieren ver roncar, bye. Te conocí hace 1076 días, el 26 de junio de 2019 y hoy estamos cumpliendo un año, un año después de una llamada a las 11 de la noche donde te dije que te extrañaba y que te invitaba una hamburguesa. Te amo we, gracias por no dejar de ser tú, tu conmigo”, escribió.

Ambos supieron sobrellevar una ruptura temporal (Foto: Instagram/@karolsevillaofc)

Por otra parte, a finales de abril la actriz reveló en el programa Montse y Joe la razón por la que está con Emilio. “Yo creo que lo original que es y lo real, o sea, no es un niño que para mí diga ‘ay, es el mismo como se comporta con la gente o con los medios’ sino es... tiene la luz y tiene algo muy real que nunca había encontrado en nadie, es de esas personas que si la riegas te dice, te va a afrontar y no te va con rodeos”, declaró.

También se sinceró sobre el motivo por el que su relación estuvo a punto de terminar, incluso hubo una época en que se separaron momentáneamente: “Creo que los dos tenemos un ego de por medio muy grande y no sabíamos diferenciarlo, entonces creo que ese fue uno de los puntos que antes de regresar fue lo que hablamos, fue eso”.

“Me acuerdo que escribí una canción cuando estaba super enamorada, después Emilio me terminó y dije ‘no, nunca más le vuelvo a escribir una canción de amor’. Una de las frases que pude fue ‘intenté enamorarme y no funcionó’, una cosa así ‘no vuelvo a creer en el amor’”, comentó sobre esa ruptura temporal.

