Emilio Osorio aseguró que dar vida a Alejandro Fernández ha sido un reto: “Muchos dolores de cabeza”

El actor da vida a Alejandro Fernández en la bioserie de Televisa Univision

Emilio Osorio se ha convertido en una de las nuevas grandes figuras del espectáculo mexicano, pues encabeza la nueva gran generación de hijos de famosos que de manera continua no sólo conquistan la televisión mexicana, sino también las redes sociales aunque no siempre para bien.

Ahora el hijo de Juan Osorio y Niurka Marcos ha asegurado que interpretar a Alejandro Fernández en la bioserie no autorizada por la dinastía del Charro de Huentitán ha ido todo un reto, que si bien le ha permitido explorar nuevos horizontes de manera profesional, también le ha causado grandes dolores de cabeza por lo demandante que implica darle vida a uno de los cantantes de regional mexicano más importantes en México.

“Muchos dolores de cabeza (risas). Lo que pasa es que al momento de ir leyendo (el guion) de este personaje, me di cuenta de que muchas escenas eran todo un reto, y no sólo es eso, también el hecho de que ya no era sólo interpretar al adolescente o al niño que estaba creciendo, personajes con los que a final de cuentas me identifico; aquí fue estudiar y comprender una mentalidad totalmente diferente a la mía, y tuve que buscar, de alguna manera, vínculos entre él (Alejandro Fernández) y yo para poder sentirme cómodo y lograrlo”, expresó para TVyNovelas.

El actor da vida a Alejandro Fernández (Foto: Instagram/@emilio.marcos)

A pesar de que de muchos de sus fans aseguran en redes sociales que dicho personaje ha sido un parteaguas en su carrera, Emilio Osorio considera que el proyecto de El Último Rey: El hijo del pueblo ha sido el proyecto más difícil en su trayectoria, al grado de que en varias ocasiones lo ha hecho llorar.

“Sí, mucho, lo he sufrido, lloré mucho con este personaje, pero creo que el crecimiento es mayor después de que pasas por una gran crisis, porque es ahí donde te das cuenta de lo que perdiste y de lo que ganaste en la tormenta, y yo he ganado mucho con este personaje, pero también le sufrí. Sin embargo, hoy puedo decir que ha sido buen tiempo invertido y estoy feliz con el trabajo que se ha logrado”, agregó.

(Foto: Instagram/@elultimoreymx)

Contrario a lo que los televidentes, fans de Vicente Fernández y Alejandro, e incluso la crítica profesional puedan pensar, para el novio de Karol Sevilla este proyecto de Televisa Univision ha sido todo un éxito al grado de que existe un antes y después en la vida profesional y personal de Emilio Osorio.

“Sin duda, y creo que todavía no me doy cuenta de la magnitud de lo que me ha hecho crecer, pero puedo decir que me ha abierto las puertas en la música; y en la actuación he aprendido mucho en la cuestión de imaginar, de crear y de proponer, porque trabajamos con mucha gente que se dedica a hacer cine, algo que nunca había hecho”, expresó.

Juan Osorio defendió a Emilio Osorio ante criticas por su papel de Alejandro Fernández (Foto: Instagram / @emilio.marcos/@juanosorio.oficial)

Aún con la segunda temporada al aire y una rumorada y posible tercera entrega, Emilio Osorio ya piensa en su futuro después de El Último Rey. Su inquietud por la música seguirá siendo su principal objetivo, por lo cual el cantante aseguró que se centrará en ello, e incluso podría hacer una nueva aventura en un género musical distinto al pop, el cual lo ha acompañado a lo largo de su trayectoria.

“Tengo la espinita de dedicarme a la música; no he podido hacerlo porque, primero, me llegó la oportunidad de estar en ¿Quién es la máscara?, y luego este proyecto que ya estaba pactado, entonces no había tenido tiempo, pero ahora se me antoja hacer lo que me plazca en la música”, mencionó.

SEGUIR LEYENDO: