Emilio Osorio se mostrará sin ropa por primera vez en “El Último Rey”

Emilio Osorio reveló que se mostrará casi sin ropa para la serie biográfica de Vicente Fernández (Foto: Instagram/@emilio.marcos)

Emilio Osorio confesó que por primera vez fue retratado para la televisión sin ropa, pues para la serie El Último Rey, donde interpreta a Alejandro Fernández, ha tenido que grabar una escena casi por completo desnudo.

Durante la conferencia de prensa que se ofreció con motivo del estreno de la segunda temporada, el productor de la serie, Juan Osorio, reveló que en esta entrega habrá varias escenas controversiales, entre ellas la primera ocasión en que su hijo, Emilio, se mostrará sin ropa.

Ante esta revelación, el joven actor confesó para la cámara de Eden Dorantes que exponerse por primera vez de esta forma e interpretando al Potrillo, no fue un paso difícil, pues sus compañeros lograron que fuera un momento cómodo.

“Sí, es mi primer desnudo, nunca había tenido tanta picardía, pero es parte de, ¿no? Lo aprovechas, lo disfrutas. Nunca me había tocado, pero la verdad que las personas con las que me tocó compartir (...) me tocó muy cómodo y creo que con mucho respeto”

Osorio compartió que para él, estar en "El Último Rey", se ha tratado de crecimiento (Foto: Instagram/@elultimoreymx)

Pese a que no quiso dar muchos detalles de la escena, pues espera que el público la vea, explicó que para él este desnudo es una muestra artística, por lo que no llega a ser “grotesca” y, además, en el momento en que se estaba grabando él sí llevaba ropa interior, pero en la televisión podría parecer que no. También reveló que la secuencia será una escena “picardosa”, en la que habrá mucho sudor.

“Creo que la imagen es muy cinematográfica y eso hace que las cosas se conviertan el arte, en vez de que se vean grotescas, entonces está bonito (...) Me la pasé en chones y parece que no traigo chones y muy especial. Creo que hay mucho sudor de por medio, es muy importante, el calorcito se sentía. Es picardoso, pero la verdad es que soy malísimo para el picardoso, porque lo manejo con mucho respeto, pero creo que desde ahí parte lo bonito”

En cuanto a su carrera musical, el también cantante compartió que en los últimos meses ha tenido que estar más tiempo en el estudio de grabación que en toda su trayectoria, pues se ha tenido que exigir más para interpretar de la mejor forma canciones de Alejandro Fernández.

Juan Osorio aseguró que en ninguna de las canciones su hijo hizo playback y que se esforzó para cantar regional mexicano (Foto: Instagram/@elultimoreymx)

Y es que a lo largo de la bioserie, el hijo de Juan Osorio canta varios temas del regional mexicano, género que él antes no había probado. Por tanto, además de tener que estar por varias horas en el estudio de grabación para que las cancines quedaran registradas, también tuvo que invertir de su tiempo en aprender.

”Me enamoré de la música regional mexicana y no solamente eso, la aprendí, la sufrí, la lloré también porque es muy difícil llegar a estos momentos, a los tonos, al sentimiento y al vibrato y a todo, pero creo que se ha mostrado una diferencia en mi voz de antes hacia ahora con El Último Rey”, compartió el protagonista de Juntos, el corazón nunca se equivoca.

Asimismo, agradeció las críticas que ha recibido por su actuación en la serie biográfica de Vicente Fernández, pues piensa que le permite crecer y, además, corroboraría que es un proyecto que ha llamado la atención del público y genera conversación.

Por otra parte, el productor de la serie aseguró que su hijo está dentro de este proyecto porque “se lo ganó”, y no por su parentesco, pues explicó que Emilio se habría esforzado para demostrar que tiene el talento para poder interpretar el personaje de Alejandro Fernández.

SEGUIR LEYENDO: