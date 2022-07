Cómo recibió Galilea Montijo a los nuevos conductores de Hoy

Tras la pandemia de coronavirus, había sido suspendida una sección ahora liderada por Carlos Speitzer y Miguel Martínez

Luego del distanciamiento social por la pandemia de coronavirus, fueron suspendidas actividades como las reuniones masivas, los conciertos y las fiestas, pero debido a la vacunación, volvieron poco a poco a la vida cotidiana de las personas, recientemente el programa Hoy regresó una de sus secciones titulada “El Camioncito de Verano de Hoy”.

Este segmento televisivo consiste en la transmisión desde diversos puntos de la Ciudad de México, este 19 de julio el programa lo reinaguró en el Mercado Morelos, ubicado en la Avenida Circunvalación 1 de la alcaldía Venustiano Carranza.

La encargada de presentar a Miguel Martínez y Carlos Speitzer, los nuevos conductores de esta sección de Hoy fue Galilea Montijo, quien mencionó: “La verdad es que si lo extrañamos después de la pandemia, está increíble que regrese con unos capitanes de lujo”.

(Foto: Instagram/@programahoy)

Desde el Mercado Morelos, Miguel y Carlos se vieron felices de estar entre los fans de Hoy “Ya estamos aquí, contentos de que regrese el camioncito de verano”, menconó Martínez. Ellos anunciaron que tendrían una dinámica de imitadores, por lo que señalaron a personas que estaban caracterizadas como Jenni Rivera y Vicente Fernández.

Más adelante y en el estudio, Galilea Montijo se dijo feliz porque Speitzer y Miguel Martínez ya “forman parte de la familia Hoy”. Esta sección estará transmitiéndose desde diversas plazas, mercados y avenidas importantes de la CDMX, esto con el objetivo de que los televidentes se acerquen y tengan una interacción más personal con los conductores.

Es por esto que no se había podido realizar, ya que la interacción de personas habría provocado contagios de covid-19, aunque el riesgo sigue existiendo, las diversas campañas de vacunación han ayudado a reducir la gravedad de la enfermedad en las personas que la tienen.

(Foto: captura de pantalla/lasestrellas.tv)

Recientemente el nuevo presentador Carlos ya había estado en el programa pero como concursante del reality de baile, su pareja de participación fue Manelyk González.

Antes de la salida de la ex acashore, los espectadores y conductores de Las Estrellas Bailan en Hoy quedaron consternados por un apasionado beso que los jóvenes se dieron en vivo; no obstante, en esa ocasión, la influencer decidió terminar de una vez por todas con las especulaciones.

Fue durante un encuentro con los medios, donde la influencer mencionó tajantemente que ella no estaba dispuesta a entablar una relación con su compañero de baile.

“Tengo que aprovechar que estoy soltera, no sé cuánto tiempo voy a estar soltera. ¿Carlos? Cero, jamás, no hay manera, nunca. Porque es cero mi tipo”, comenzó a decir Mane.

(Foto: captura de Instagram/@programahoy)

Ante la pregunta de los reporteros respecto a cuál era “su tipo”, la polémica ex integrante de La Casa de los Famosos mencionó estar buscando a alguien que tuviera los suficientes recursos económicos.

“Me cae muy bien, es un gran amigo, es mi compañero de baile y hasta ahí. ¿Cómo es mi tipo? Ya lo he dicho muchas veces: estúpidament* millonario y mientras no llegue así, la verdad es que me pienso mantener soltera. La verdad no le he visto la cuenta de banco, pero o sea...”, aclaró la joven, quien más adelante mencionó que esta declaración era broma y que sólo no quería estar con Speitzer porque no le gustaba.

Foto: Getty Images

Cabe recordar que Manelyk Gozánlez anunció su salida de Las Estrellas Bailan en Hoy en medio de rumores sobre su supuesto romance con Carlos Speitzer, quien fue su pareja de baile dentro de la competencia. La ex integrante de Acapulco Shore dio a conocer la inesperada noticia durante la transmisión del reality el pasado 21 de junio y, sin profundizar en detalles, compartió la verdad detrás de su decisión.

“Tengo que retirarme de la competencia y de verdad que me duele mucho porque estoy muy encariñada con el proyecto. Yo tengo ya un compromiso que es también laboral, pero saben que conmigo todo puede pasar”, explicó ante las cámaras del matutino de Televisa.

