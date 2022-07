Galilea Montijo y Andrea Legarreta “renuncian” a ‘Hoy’ tras la supuesta salida de Toñita: “Ya no quieren trabajar”

Galilea Montijo y Andrea Legarreta “renuncian” a ‘Hoy’ tras la supuesta salida de Toñita (Foto: @galileamontijo/ Instagram)

Parte de la plana mayor de conductoras del matutino de Televisa reaccionaron a la reciente salida de Toñita a Las Estrellas Bailan en Hoy entre comentarios en contra de la “generación de cristal” y las personas que “no quieren trabajar”, las presentadoras estelares no ocultaron su descontento por la decisión tomada por la ex académica hasta el grado de “renunciar”.

Fue a través del programa Hoy de Televisa, en la emisión del jueves pasado, en donde Galiela Montijo, Andrea Legarreta, Tania del Rincón y hasta Andrea Escalona lanzaron polémicos comentarios tras enterarse de que Antonia Salazar Zamora mejor conocida Toñita había dejado la competencia de Las Estrellas Bailan en Hoy.

Y es que a finales de junio por medio de un live de Instagram la ex integrante de La Academia anunció que había dejado la competencia, pues creía que no eran justas las calificaciones que se le daban a pesar de que ofrecía su mayor esfuerzo aun con notorias lesiones.

Ante esta decisión, Andrea Legarreta inició la emisión diciendo que una celebridad había dejado Las Estrellas Bailan en Hoy. Al respecto, Tania Rincón, indignada, mencionó que lo que sucede es que hay personas que no desean laborar: “Ya no quieren trabajar, porque no quieren trabajar”, indicó la ex presentadora de TV Azteca.

Momentos después, Galilea Montijo dijo sentirse molesta por la renuncia de otro participante de Las Estrellas bailan en Hoy, por lo que anunció su “renuncia”: “¿Saben qué? Con estas nuevas generaciones, esta cuarta, quinta generación ¿Sabe qué jefa? Yo también renuncio”, subrayó mientras Andrea Legarreta le hacía segunda al grito de “Yo también”.

Más adelante la hija de la difunta productora Magda Rodríguez, Andrea Escalona, hizo mención de la “generación de cristal”, refiriéndose así a la renuncia de la también conocida como La Negra de Oro.

Tras esta situación el matutino decidió pasar a la sección de los espectáculos donde se les unieron Raúl Araiza y Arath de la Torre para seguir criticando a las nuevas generaciones haciendo clara referencia a la joven veracruzana; sin embargo, la que se mostró notablemente molesta fue Galilea Montijo quien expuso un ejemplo de su madre.

“Mi mamá decía ‘Ah, lo quieres peladito y a la boca’, así están en esta generación”, a lo que Legarreta quien es parte del jurado de Las Estrellas Bailan en Hoy se le sumó diciendo “Compromiso, se necesita compromiso”.

En el live que quedo registrado en su feed de Instagram de poco más de 15 minutos de duración, Toñita dijo que agradece la oportunidad que le dieron dentro del matutino de Televisa, pero remarcó que su salud mental era su prioridad debido a las incesantes críticas que recibió a lo largo de su participación.

(Foto: Captura de pantalla)

“Mi gente bonita, he decidido retirarme del reality show. Ando lastimada, ando adolorida y por más de que te rompas y hagas las cosas, pues no les parece. Sinceramente agradezco mucho, pero ya exploté, ya me tengo que ir, creo que es lo mejor para mí”, aseguró.

“No es de cobardes irse en este momento, viendo las críticas de hoy te das cuenta de que nosotros con dolor de cuello hicimos las cargadas, no nos rajamos, y aun así no les parece. ¿Para qué continuar en un concurso donde no notan ni tu esfuerzo?”, añadió.

Para finalizar, agradeció a sus compañeros que han estado con ella en esta etapa que se acerca a las semifinales, no sin antes hacer notar su molestia: “Para qué lastimarse si los jueces no lo ven y dicen que uno no le está echando ganas. Siempre he pensado que lastimarse y seguir trabajando vale la pena, pero en esta ocasión no vale la pena. Estoy muy molesta, estoy cansada, estoy agotada”, concluyó.

