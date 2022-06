Mon Laferte confesó que vendió sustancias ilegales en su época estudiantil

Durante la entrevista de Yordi con Mon recordó como fue su paso por la escuela antes de dedicarse completamente a la música y mencionó haber distribuido cigarros de marihuana bajo la tutela de una alumna repetidora de último año para darse a respetar.

Durante una reciente entrevista con Yordi Rosado, la cantante Mon Laferte habló de su trayectoria como artista y también tocó temas de su vida personal como su época estudiantil, incluso reveló que durante ese periodo tan complicado de su vida se dedicó a vender cigarros de marihuana.

En la charla que tuvieron para el canal oficial de You Tube la cantautora recordó lo catastrófico que fue su paso por la escuela preparatoria en Chile, ya que no le gustaba estudiar y como plus adicional se dedicaba a vender marihuana a sus compañeras, mencionó haber asistido a un plantel de mujeres donde aceptaban a todas las chicas que eran rechazadas de todas las instituciones.

Al entrar quería darse a respetar pues el ambiente era sumamente territorial y en su afán de cumplir su cometido se volvió amiga de la alumna más mala y cabecilla, tendría alrededor de 25 años lo que indicaba que repitió ciclo en repetidas ocasiones, la chica se dedicaba a distribuir sustancias ilegales en el plantel pero principalmente marihuana, le ofreció a la chilena en aquel entonces ser la encargada de entregar los porros y a cambio darle una pequeña parte de las ganancias.

Durante el desarrollo de la entrevista Mon recordó que cuando entró a la secundaria buscaba ser respetada y eso la llevó a tener malas amistades Captura: Youtube Yordi Rosado

Recordó que era una estudiante extremadamente desordenada, desea continuar con los estudios y constantemente se salta las clases, cuando aceptó repartir los cigarros de cannabis se los escondía dentro de las calcetas y amarraba en su bota un candado para poder protegerse en caso de que quisieran hacerle algo, a pesar de que dejó los estudios antes de terminar el ciclo escolar no fue porque la cacharan en la movida y a partir de ese momento se dedicó de lleno a la música.

Encontró su lugar en el mundo artístico en su primer trabajo en un campaña política para una diputada, “no podía creer que me iban a contratar para trabajar, en la escuela me está yendo horrible y solo voy a pelearme y vender mota, no tengo nada más que hacer ahí, encontré la música y me fui a trabajar”, contó con nostalgia.

En dicho trabajo comenzó ganando aproximadamente uno o dos dólares por aparición que en ese entonces era dinero suficiente para poder comer pan diariamente, el dinero obtenido era utilizado para apoyar en los gastos del hogar, sin embargo ella no se encargaba de hacer la despensa, le entregaba el efectivo a su mamá y ella lo distribuía en la compra de víveres y pagos de servicios.

Afortunadamente logró encontrar su lugar en la música y alejarse de los malos pasos, actualmente atraviesa la etapa de ser mamá y se encuentra feliz por ello Captura: Youtube Yordi Rosado

Revivió el recuerdo que su madre sufrió por su comienzo porque su hija era pequeña y constantemente se iba de casa y regresaba a altas horas de la noche, también que la persona que le brindó todo su apoyo y la alentaba a seguir por ese camino fue su abuela Chepita pues era ella quien le daba consejos, de decía como cantar pero sobretodo siempre la secundaba en sus deseos y anhelos.

El momento cumbre en el que la compositora se dio cuenta que quería convertirse en cantante fue a sus nueve años durante un festival escolar donde realizó una audición para obtener un espacio sobre el escenario, cuando se presentó le gustó la sensación de presentarse frente a un público y estar acompañada de instrumentos.

SEGUIR LEYENDO: