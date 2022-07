Fan de “Yo soy Betty, la fea” creó un álbum de estampas; así puedes descargarlo

El proyecto que creó la youtuber se encuentra disponible para impresión sin ningún costo. (Captura: RCN Televisión -Captura TikTok: @rptidas)

Ya pasaron cuatro días desde que Yo soy Betty, la fea salió del catálogo de Netflix, plataforma de streaming donde se mantuvo en el Top10 por muchos meses. A partir de ese momento, los fans de la exitosa telenovela colombiana comenzaron a buscar alternativas para poder seguir disfrutando de sus personajes favoritos, sin embargo, hasta el momento se sabe que en México solo TV Azteca continuará con su transmisión a través de Azteca 7, mientras que en Norteamérica estará disponible en la cadena NBC.

Bajo este contexto, las redes sociales se inundaron con detalles curiosos sobre la historia, los personajes, la producción y el elenco principal. Uno de estos videos rápidamente se viralizó debido a que cumplió el sueño de muchos fans, pues mostró la creación de un álbum de estampas donde se recuperaron los mejores momentos de la telenovela. Pero eso no es todo, la youtuber @RPtidas puso a disposición su creación de manera gratuita.

@RPtidas recurrió a su cuenta de TikTok para compartir algunos detalles sobre cómo fue su proceso creativo del que aseguró es su primer álbum. Cabe mencionar que la creadora de contenido tiene una cuenta en dicha plataforma donde suele mostrar su colección, incluyendo las estampas, que van desde Red -película de Disney- hasta Dragon Ball y Harry Potter.

Según contó, desde hace tiempo tenía la intención de crear un álbum sobre un tema, pero no sabía cómo comenzar, así que aprovechó el auge de Yo soy Betty, la fea para elaborarlo. Primero vio todos los más de 300 capítulos que integran la telenovela colombiana y fue seleccionando los momentos más impactantes de la historia, así como las imágenes que necesitaría para representarlos.

Se sentó frente a la computadora y después de muchas horas logró imprimir su primer boceto. Hizo algunos cambios sobre el papel, midió el tamaño de las estampas, subrayó hasta que quedó feliz con el resultado y decidió imprimirlo nuevamente, pero a color.

Dentro del álbum están las escenas más icónicas de la telenovela. (Captura YouTube: RPtidas)

Tras concluir con todo el proceso, la creadora de contenido publicó un video en su canal de YouTube donde grabó cómo fue llenado cada una de las páginas que integran su álbum mientras explicaba la historia conforme iba pegando las estampas.

Las reacciones no se hicieron esperar y usuarios de redes sociales aplaudieron la dedicación que puso en su trabajo. Mientras algunos usuarios agradecieron que ya pueden acceder a un álbum de Yo soy Betty , la fea, otros aprovecharon el talento de @RPtidas para pedirle otros sobre películas, telenovelas y algunas estrellas mexicanas.

“No solo lo quiero, LO NECESITO”. “Eso vale oro”. “Yo también lo quiero, quedo muy padre!!!”. “Fuaaaa te felicito por tu dedicación y creatividad”. “De regalo de mi cumpleaños me dieron tu álbum”. “Tienes una supermegahiperarchi creatividad, no creí que fuera gratuito y me dejó en shock cuando ví que era verdad, mil gracias”. “¿No te salieron estampas repetidas para cambiar?”, fueron algunas reacciones en TikTok.

Captura: RCN Televisión

¿Cómo descargar el álbum de <i>Yo soy Betty, la fea</i>?

Como se mencionó anteriormente, la tiktoker no solo compartió el proceso creativo para la elaboración de su álbum y el resultado final con las estampas colocadas en su lugar, también creó un acceso directo para que cualquier persona que quiera tener tanto el libreto como las imágenes pueda hacerlo sin ningún costo. Para descargarlo solo tienes que visitar su canal de YouTube y buscar el video Hice un álbum de Yo Soy Betty, la fea - Descarga gratuita con todo y estampas.

En la descripción de la publicación se encuentra un link que direcciona a un drive donde están tres documentos PDF con las plantillas del libreto y las estampas.

