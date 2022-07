Pilar Montenegro se solidarizó con Mónica Dossetti tras su agresión: “Me rompió el alma”

Pilar Montenegro se encuentra alejada del medio artístico, al igual de Mónica Dossetti (Fotos: Twitter/@AdriDelgadoRuiz, Gettyimages)

Este lunes 11 de julio el público se conmocionó con la noticia de que la actriz Mónica Dossetti fue víctima de violencia física y verbal por parte de su hermano. Y es que por medio de un video captado con una cámara escondida, el periodista Carlos Jiménez evidenció cómo el director de escena José Dossetti agredió a su hermana al grado de intentar estrangularla.

La actriz es recordada por su participación en múltiples telenovelas de Televisa, sobre todo en los años 90 y la primera década de los 2000, y actualmente está retirada de la escena pública debido a la esclerosis múltiple que padece, una afección del cerebro y la médula espinal que puede causar discapacidad debido a que son las fibras nerviosas las que principalmente se ven afectadas.

En el clip que se ha viralizado se le puede ver a Mónica postrada en una silla de ruedas mientras su hermano la rodea con fuerza por el cuello y le dice que él “también se quiere morir”. Esta situación de violencia ha consternado a personalidades como Carlos Bonavides, el famoso “Huicho Domínguez”, con quien la actriz compartió en la telenovela El premio mayor en 1996.

Mónica Dossetti fue agredida física y verbalmente por su hermano (Foto: @Twitter @c4jimenez)

Así lo dijo el actor: “Fue un shock terrible para mí. Estoy consternado por ver esta escena. Consternado porque realmente es una escena que me movió mucho porque yo quise y respeté mucho a Mónica, ella siempre fue una dulcísima mujer, una mujer educadísima, una actriz muy preocupada por su trabajo”, expresó para De primera mano.

Aunado a esto, ahora llama la atención el posicionamiento de Pilar Montenegro, la cantante y actriz que también permanece alejada del ojo público desde hace casi diez años. La ex Garibaldi se pronunció sobre el caso que sufre Mónica Dossetti, con quien compartió créditos en la telenovela Volver a empezar, de 1994.

Pilar Montenegro desapareció del ojo público en 2013 (Foto: Instagram@pilarmontenegromx)

La cantante escribió en su cuenta de Instagram: “Hoy al ver ese video que por todos lados circula me rompió el alma, el ver a una querida y vieja amiga sufriendo y siendo abusada de esa manera, da impotencia y coraje”.

La intérprete de Quítame a ese hombre fue más allá y se dirigió personalmente a su amiga: “Sólo quiero que sepas, mi querida Mony, que no estás sola, alza tu voz! Te mando un abrazo de mucho cariño, Mónica Dossetti”. Montenegro adjuntó una imagen animada donde se lee: “Estamos contigo, Mony”.

Pilar Montenegro alternó con Mónica Dossetti en la mencionada telenovela protagonizada por Yuri, la ex “Gari-chica” continuó con su carrera desempeñándose como actriz y cantante hasta que nueve años después desapareció de la vida pública sin dar mucha explicación.

Con esta pequeña animación, Pilar mostró su apoyo a Mónica (Foto: Captura de pantalla)

Según ha trascendido, Pilar prefirió llevar una vida alejada de los medios debido a una rara enfermedad que se llama Ataxia, que provoca la descoordinación en el movimiento de las partes del cuerpo. En 2013 realizó su última presentación en público con la obra de teatro El comitenorio y en a serie de Televisa Qué bonito amor.

En 2016 circuló la noticia que la también modelo se encontraba en depresión por el padecimiento de la dramática enfermedad degenerativa que la mantiene en ocasiones en silla de ruedas.

Al respecto Jerónimo García, diseñador de vestuario de Garbialdi y amigo de la cantante señaló en una entrevista con el diario Basta!, que “lo de la silla de ruedas es porque padece una enfermedad degenerativa, su papá de eso murió y posiblemente lo haya heredado, usa la silla para no cargar todo su peso, sus pies no le responden muy bien, tiene que sostenerse con algo; me dijo que no quería saber nada del medio artístico porque ya estaba harta”.

