Luz Ramos y su “Reputación Dudosa”: la comedia de humor negro que no estereotipa los roles sociales de la mujer

Las series son las nuevas telenovelas y el público lo sabe. Por ello la exigencia a nuevos proyectos con tramas y contenidos originales se ha convertido en una de las principales características que los consumidores vía streaming buscan a la hora de elegir el famoso “qué ver”.

Por este motivo Reputación Dudosa sin duda alguna puede ser uno de los proyectos audiovisuales con mayor trascendencia en este 2022, pues la narrativa y propuesta que tiene la serie original de Claro Video sin duda alguna atrapará a todo el público amante del misterio, la interacción, la comedia de humor negro y las historias vanguardistas alejadas a la “mujer pobre en busca de un príncipe rico” o que encasillan al sexo femenino en roles sociales no vigentes.

En plática con Infobae México, Luz Ramos habló sobre el proyecto y Laura su personaje, que es un chica ambiciosa y egocéntrica, la cual se involucra en la historia de Luis Arturo -Marcus Ornellas-, que aparentemente murió de un infarto aunque alguien se encargará de averiguar quien es el verdadero culpable. Una historia que podría parecer ya conocida pero no es así, pues aquí explicó las razones.

“A Laura no le importa lo que digan otros, ella también se acuesta con muchos más, entonces Laura es como un Luis Arturo pero en mujer, tipo el protagonista pero en mujer. Para mí fue bastante retador el personaje porque como que tiene todo lo que yo tengo bien domado; es una mujer que le gusta que cuando llega la vean, es súper sensual, muy imponente”, mencionó sobre su personaje.

Para Luz Ramos, quien anteriormente ha trabajo en grandes proyectos de televisión como las series Señora Acero, Rosario Tijeras, Hasta que Te Conocí -bioserie de Juan Gabriel- y en las telenovelas Que Pobres Tan Ricos, Despertar Contigo, Una Familia Con Suerte entre otras, convivir con puras mujeres en el set fue todo un reto a superar, pero al final la unión femenina es la principal característica de Reputación Dudosa.

“El estar conviviendo con muchas mujeres a mí, no creas, me dio muchísimo miedo porque vi que casi todas mis escenas eran con todas las mujeres de Luis Arturo y yo soy una mujer que tiene muy desarrollado el lado masculino, entonces para mí fue de ‘A ver si me llevo bien con ellas’, ‘Que estresante ver tantas mujeres juntas’ y fue bien bonito sorprenderme y quitarme esos tabús que yo tengo de que no me puedo llevar bien con mujeres. Se hizo una gran química en el equipo de ‘Mujeres unidas, jamás serán vencidas’ y fue súper lindo”, agregó.

A pesar de que la trama tiene como eje central a un hombre -Marcus Ornellas-, el verdadero narrador son cada una de sus protagonistas, por lo que las actuaciones de Marcela Guirado, Sara Corrales, Verónica Langer, Grettell Valdez, Claudia Álvarez, Luz Ramos e Itahisa Machado sacarán a más de uno una gran carcajada.

“En esta serie no se ven a las mujeres peleando por el hombre, esa es otra cosa diferente a la que no estamos acostumbrados. En esta serie se ven a las mujeres unidas para luchar por un bien propio, cada quien va a luchar por el suyo pero están unidas, no peleándose y desgreñándose por el hombre. Eso es bien bonito, el romper el ‘A las mujeres les encanta pelearse por los hombres’ y esas cosas que ya tenemos ‘establecidas’ del carácter de la mujer y que en esta serie es bien diferente eso”, señaló.

Reputación Dudosa se estrenó el pasado 30 de junio por lo que ya se encuentra disponible vía streaming en Claro Video.

