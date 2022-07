Carlos Calderón desmintió acusación de violencia doméstica pero no habló de un posible divorcio de Vanessa Lyon

Carlos Calderón y Vanessa Lyon podrían separarse (Foto: Instagram/@carlitoscalderon)

Despierta América se ha posicionado dentro del gusto principal del público hispano que reside en Estados Unidos, pues su barra de contenidos y presentadores han sido de los factores principales que la ahora llamada empresa Televisa Univision ha sabido aprovechar al máximo.

Sin embargo una nueva gran polémica ha llegado para uno de sus más queridos conductores, Carlos Calderón , pues en las últimas horas se ha hecho públicos diversos datos que dejaron entrever que se divorciara de la actriz Vanessa Lyon, con quien tiene muy poco tiempo de haber entablado nupcias e incluso tiene un hijo en común de tan solo 10 meses de recién nacido.

Pero la gran controversia no terminó ahí pues en redes sociales y algunos medios de comunicación también ha comenzado a circular el aparente motivo por el que ella ya no querría estar con él y estaría completamente relacionado a presunta violencia doméstica, siendo respaldada por una supuesta denuncia legal. Sin embargo en la misma versión se retomó que Carlos Calderón también la demandaría bajo el mismo tema ya que posee pruebas, siendo los recursos más sonados en internet desde que se filtró la supuesta separación.

A pesar de que esto ya ha causado un gran alboroto no solo en redes sociales sino también entre el medio del espectáculo, ha sido él quien dio el primer paso al hablar públicamente sobre la ola de teorías que giran entorno a su vida personal y su familia, causando más controversia de la que pudo haber evitado pues aunque desmintió la supuesta demanda por “violencia doméstica con niños”, no habló sobre el divorcio, un silencio que ha sido interpretado como primer indicio de que es verdad.

Al respecto, a través de su cuenta de Instagram, Carlos Calderón negó haber realizado alguna acusación de violencia doméstica así como pidió a reporteros americanos acudir a una corte para constatar.

“Quiero decirles que como persona pública que soy y por la responsabilidad que siento de trabajar para ustedes que nos sintonizan cada mañana, quiero dejar claro que no tengo ninguna acusación de violencia doméstica y pueden constatarlo en una corte”, escribió, no obstante, el presentador no desmiente y tampoco confirma la separación de Vanessa Lyon.

En redes sociales el cariño que el público matutino le tiene al concurso de Despierta América es tan grande que más de uno ha salido en su defensa, argumentando que todo podría tratarse de un mal entendido o problema familiar que llegará a solución de forma individual, sin la necesidad de llevar un proceso jurídico de por medio ya que su bebé no tiene ni un año de nacido.

“Carlos es un hombre bueno y creo en su palabra”. “Muy raro todo pero si fuera verdad no hubiera salido a dar la cara en sus redes sociales, lo cual no solo habla muy bien de él, sino también refuerza mi teoría de que esto no es cierto”. “De Despierta América Carlos Calderón es de los que más confianza me transmite en tv y por ello siendo que eso es más un mal entendido entre pareja que los medios quieren hacer una súper pelea, pero no les creemos”, son parte de los comentarios.

¿Una relación destinada a no crecer?

Todo ha sido un misterio en la pareja que conformaban Calderón y Lyon pues se hizo público que estaban juntos cuando él publicó unas imágenes en donde le pedía matrimonio con un helicóptero. Meses después anunciaron que desde ese momento ya sabían que León, su hijo, venía en camino por lo que todo pasó en menos de un año, ya que también con pocos meses de conocerse se mudaron a vivir a Miami.

