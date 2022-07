Juan Osorio confesó que nunca usó su cargo de productor para seducir mujeres: “No ha habido necesidad”

Osorio apuntó que las relaciones amorosas que ha tenido a lo largo de su vida con actrices han sido debido a sus méritos propios (Foto: Instagram @produccion_osorio)

Juan Osorio es sin lugar a duda uno de los productores de telenovelas más reconocidos en México y, esta vez, señaló que nunca ha utilizado su prestigio en la industria del espectáculo para seducir a las mujeres.

Fue durante una entrevista para el programa Confesiones con la periodista Aurora Valle, donde Osorio apuntó que las relaciones amorosas que ha tenido a lo largo de su vida con actrices han sido debido a sus méritos propios y su forma de ser.

“No ha habido necesidad. Yo he andado con las mujeres que he sabido conquistar. Hay una cosa, un hombre cuando conquista a una mujer tiene que ser muy inteligente y seductor, y saber lo que a una mujer le gusta y saber cómo la puede seducir’', destacó el colaborador de melodramas como Tormenta en el paraíso.

Respecto a si algunas famosas se han acercado a él por interés o con la mera intención de conseguir algún tipo de papel principal, Osorio destacó que al menos de su parte nunca lo había sentido de esa forma.

Juan Osorio habló de sus romances

‘’Habría que preguntarles a ellas (si se acercaron por otros motivos), pero en el momento en el que yo estoy con ellas siento que están con Juan Osorio. Nunca me pasó eso (que se fueran si no les daba un protagónico). Desaparecieron porque tengo un carácter muy fuerte, soy una gente muy exigente y que a lo mejor como todos tengo esa parte de machista de repente’', apuntó el famoso.

Osorio destacó que parte de su éxito para sus romance ha sido saber cómo tratar a una mujer y atribuyó ese conocimiento a un amigo suyo.

‘’Cuando yo dije: ‘No vas a ser protagonista ni galán, con las mujeres va a ser lo mismo’. Entonces tuve que echar a nadar la ardilla y lo que a mi me ha ayudado y fortalecido es que soy una persona pensante para seducir a una mujer. Me encantan las mujeres, me gusta su belleza y me gusta seducirlas. Aprendí a seducirlas. Un hombre gay me enseñó a seducirlas, un gay me enseñó a seducir a las mujeres’', dijo.

El productor no quiso hablar de sus ex parejas, por respeto a su actual novia, Eva Daniela, pero añadió que al momento en que conoce a una mujer, le gusta “desvivirse” por ella.

El productor actualmente mantiene una relación con una actriz muchos años menor que él (Foto: Twitter/@mailomarcos9

‘’Por respeto a mi pareja y a una niña hermosa que vale oro (no habla de sus ex parejas), yo he tenido muchísimas parejas y me han señalado, pero nunca he tenido que ver mi silla ni mi puesto. Porque sí me cuesta mi lana, porque me gusta atenderlas muy bien, invitarlas muy bien. Mi adicción me apartó de mujeres muy guapas y esa parte de machismo y mi carácter y que a veces uno quiere que se hagan las cosas como uno quiere, no como se podría negociar como pareja’', mencionó.

Cabe recordar que en abril de 2022, el productor de El Último Rey: el hijo del pueblo habló sobre el supuesto Catálogo Televisa, que es un rumor sobre un libro que contiene datos personales de actrices mexicanas, con la finalidad de “ofrecerlas” a otras personalidades de la farándula mexicana.

“¿A quién le consta, por ejemplo, que la señora Dolores del Río en su casa, en una habitación, fue el señor Alex Phillips a ponerle la luz, y cuando le pedías una entrevista ella decía ‘En mi casa y aquí’? ¿Es un mito? O sea, Dolores del Río al final del camino, esas actrices... son mitos”, dijo Osorio durante una entrevista para el canal de Youtube de Inés Moreno.

