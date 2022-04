Juan Osorio aseguró que presión por bioserie de Vicente Fernández lo mandó al hospital

La segunda temporada podría ser estrenada en este 2022 (Fotos: Instagram/@juanosorio.oficial)

El Último Rey: El hijo del pueblo se ha convertido en una de las bioseries sobre cantantes o actores mexicanos más controversiales en el historial de producciones televisivas que se han convertido en el formato preferido de los mexicanos. Ante el escándalo y controversia Juan Osorio se mantuvo firme ante los intentos de que no saliera adelante, y días después del final de su primera temporada fue hospitalizado por un quiste en un testículo muy peligroso.

Ahora, tras recuperar su salud y estar en la preparación de la segunda temporada tuvo un encuentro con diversos medios de comunicación que no dudaron en preguntarle sobre lo ocurrido, ya que el 3 de abril cuando compartió unas fotografías dentro del hospital prendió las alarmas entre seguidores y amigos del gremio actoral. Ahora el productor aseguró que si bien el quiste fue algo inesperado, todo el estrés que le generó la bioserie en parte le perjudicó también en su estado de salud y su visita al nosocomio.

“Pues fue un quiste en un testículo y era muy peligroso. Yo creo que se suma todo, yo creo que también tiene que ver el tipo de cosas que vives y sobre todo esta presión que he tenido con lo de la serie, pues no te lo voy a negar ha sido un trabajo muy desgastante y a la vez lo de La Herencia, la novela, pero pues no dejas de tener la presión”, mencionó durante la alfombra roja de una obra de teatro de la Ciudad de México.

Osorio se encuentra produciendo al tiempo 'La herencia' y 'El último rey' Foto: Captura de pantalla

Sobre la segunda temporada el productor de melodramas como Una Familia Con Suerte, Juntos El Corazón Nunca Se Equivoca y Porque El Amor Manda no quiso mencionar grandes detalles, pues solo confirmó que está en proceso, aunque en diversos medios de comunicación ha comenzado a circular que se tocarán episodios muy controversiales:

“A ver cómo reacciona la gente en esta segunda temporada, creo que las cosas que dicen que son íntimas (sobre Vicente) de alguna manera públicas; en el caso de Rodrigo (Fernández), todo el público supo que era parte de la familia y vivió en el rancho, eso no se puede ocultar. Una de las cosas candentes fue ver cómo reaccionó Vicente cuando se enteró que Patricia estaba embarazada, fue un momento difícil y veremos cómo enfrentó eso con Cuquita y con sus hijos”, señaló Osorio a un diario de circulación nacional.

La bioserie no es aprobada por la familia (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

Sobre los grandes problemas legales en los que la famosa serie se ha involucrado con la dinastía Fernández, Juan Osorio opinó que si bien el proyecto es de su total interés no tiene ninguna opinión sobre eso ya que lo suyo solo es la producción. “Mira yo lo legal yo no lo comparto, ni participo, ni nada. Mi trabajo es la producción y lo hago con mucho gusto.

Familia de Vicente Fernández contra Televisa

Hace unas semanas ante el estreno del primer capítulo, Doña Cuquita Abarca aseguró que no está sola pues tiene todo el apoyo de los verdaderos seguidores del cantante mexicano, quienes la protegen incondicionalmente, pues así lo habría querido El Rey. Además agregó que confía plenamente en las leyes de México por lo que no se permitirá que lucren con la imagen y nombre de quien fuera su marido, pese a que si se transmitió la temporada completa.

La segunda temporada tendrá más controversia Fotos: Cuartoscuro

Por su parte Televisa también compartió que nunca recibió notificación judicial que prohíba que El Último Rey: El Hijo Del Pueblo fuera transmitido a nivel nacional, por lo que pese a rumores de una posible cancelación en su segunda temporada todo continuará como estaba planeado.

