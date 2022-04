Juan Osorio compartió su última voluntad, sus restos descansarán en Televisa

Emilio Osorio es fruto del matrimonio entre Juan Osorio y Niurka Marcos. (Foto: Las Estrellas)

Después de su reciente hospitalización por un quiste en los testículos, Juan Osorio confesó que ya tiene contemplada su última voluntad. El reconocido productor de televisión abrió su corazón para compartir que tiene un acuerdo con una de sus hijas para que sus cenizas sean esparcidas dentro de Televisa, lugar que considera como su casa gracias a su larga trayectoria dentro de la empresa.

Fue a principios de abril cuando el productor de telenovelas preocupó a sus seguidores de redes sociales con un par de imágenes que se tomó desde la cama de un hospital. En esa ocasión, Juan Osorio no compartió detalles sobre su estado de salud y después de algunos días retomó sus actividades profesionales como la segunda temporada de El Último Rey: EL Hijo del Pueblo.

Durante un encuentro con los medios, el exesposo de Niurka Marcos fue cuestionado sobre sus últimas publicaciones en Instagram y comentó que había ingresado al hospital por un “quiste en un testículo y era muy peligroso”. A pesar de su diagnóstico, Juan Osorio señaló que probablemente también influyó la presión que ha sufrido en los últimos meses por el proyecto biográfico sobre Vicente Fernández.

El productor ha desatado la polémica por su relación con Eva Daniela, quien es 40 años menor. (Foto: Instagram / @juanosorio.oficial)

“Yo creo que se suma todo, yo creo que también tiene que ver el tipo de cosas que vives y sobre todo esta presión que he tenido con lo de la serie, pues no te lo voy a negar ha sido un trabajo muy desgastante y a la vez lo de La Herencia, la novela, pero pues no dejas de tener la presión”, declaró.

Tras lo sucedido, Juan Osorio concedió una entrevista para el programa de YouTube de Inés Moreno donde confesó que a sus 64 años ya tiene contemplada su última voluntad. Según explicó, todo dependerá de una de sus hijas, pero no especificó de quién, por lo que podría tratarse de Miriam o Sabrina. Cabe mencionar que ambas se encuentran lejos de los reflectores y Emilio, fruto de su matrimonio con Niurka Marcos, es el más conocido dentro del medio.

El oriundo de Toluca, Estado de México, contó que su última voluntad consiste en que sus restos sean cremados el mismo día en que pierda la vida y sus cenizas sean esparcidas dentro de las instalaciones de Televisa debido al estrecho lazo que ha construido con la empresa. Sin embargo, no descartó la posibilidad de que sus hijos quieran conservar parte de sus restos y de ser así no tendría ningún problema, pero todas maneras le gustaría que una parte descanse en la televisora de San Ángel.

Juan Osorio (Cortesía: Instagram)

“Ahora que estuvimos en el hospital tuvimos con un pacto con mi hija, [le dije] ‘Hija, acuérdate, Dios no lo quiera pase algo... como a tu hermano, me cremas en la tarde, agarras tu cajita de cenizas, guardas si tu quieres para tu casa y las demás las riegas en los jardines de Televisa’”, declaró.

Juan Osorio mencionó que ya cuenta con el permiso necesario para poder llevar a cabo su petición y explicó que su decisión se basó en que gran parte de su vida la ha pasado dentro de los foros de Televisa, desde el inicio de su carrera hasta el éxito que ha alcanzado con inolvidable proyectos como Siempre te amaré, Una familia con suerte, Porque el amor manda, Mi corazón es tuyo y recientemente La herencia, por mencionar algunas.

“Aquí nací, soy de esa empresa, del inventario y, aunque deje de producir porque si tengo planeado dedicarme un poco a vivir, siempre seré televiso, punto, no hay vuelta de hoja”, dijo.

Pese a la negativa de la familia Fernández, Juan Osorio continúa con las grabaciones de "El Último Rey: El Hijo del Pueblo". (Fotos: Cuartoscuro)

El productor habló sobre el mismo tema en entrevista para De Primera Mano, donde reafirmó el cariño que siente por la empresa: “Lo que voy a decir lo digo de todo corazón... yo mi carrera la hice en Televisa, a mí Televisa, mi casa, me dio la oportunidad de crecer y evolucionar”.

