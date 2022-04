“Ahí va el cornudo”: Juan Osorio recordó el romance entre Niurka y Bobby Larios

Juan Osorio aseguró que él se dio cuenta de la infidelidad de Niurka con Bobby Larios (Fotos: Instagram/@juanosorio.oficial/Gettyimages)

Después de que se dio a conocer que Niurka le habría sido infiel a Juan Osorio con Bobby Larios y que el productor de televisión no quisiera hablar del tema por años, ahora aseguró que se debió a que no quería afectar a su hijo, Emilio, cuando creciera y porque a él le beneficiaron, en parte, los comentarios que hizo su exesposa sobre él.

Durante una entrevista con Inés Moreno para su canal de YouTube, Juan Osorio recordó cuando salió a la luz que Niurka había iniciado una relación con Bobby Larios cuando todavía estaba casada con él, y aunque también existió la versión de que ella no le habría sido infiel, el productor aseguró que en la calle le decían “cornudo”.

Inició su recuento rememorando el momento en que el actor llegó a su oficina esperando una oportunidad. Según dijo el también escritor, él se habría encargado de que la imagen de Bobby fuera la óptima para la televisión porque sí lo quiso apoyar al ver que tenía serios problemas económicos.

Bobby Larios llegó a asegurar que no existió tal infidelidad, sino que Niurka y Osorio habrían planeado todo (Foto: Instagram/@bobbylariosfans)

“Él llegó a mi oficina, un chavo muy mal económicamente, no tenía ni para un.. pero así somos todos, pero como yo no me olvido de mis raíces y sé que yo en algún día llegué a la puerta y necesité, pues yo le abrí la puerta”, comentó.

Sin embargo, a pesar de la ayuda que Osorio le brindó a Larios cuando estaba en su peor época y que lo había puesto en una de sus producciones junto a su entonces pareja, Niurka, al actor no le habría importado y habría buscado iniciar una aventura con la vedette.

Al recordar esta parte de la historia, el productor aseguró que es algo que “tenía que pasar y punto” y confesó que se sintió muy molesto cuando Marcos comenzó a destapar asuntos íntimos de él, pero nunca quiso hablar mal de ella ni responderle ya que estaba de por medio su hijo, Emilio.

Osorio, hasta la fecha, se niega a hacer comentarios negativos sobre su exesposa (Foto: Las Estrellas)

“Sientes coraje, impotencia, pero siempre, no sé por qué, siempre tuve en mi mente que yo no podía decir nada porque mi hijo iba a crecer y se iba a enterar y le iban a decir: ‘Ay, sí, pero tu padre, mira lo que dijo de tu madre’. Entonces, siempre me puse el candado en la boca y siempre intenté de actuar con toda la caballerosidad (...) porque es una dama”

También confesó que en la calle llegaron a decirle varios comentarios ofensivos, pero también hubo quienes le preguntaban si lo que Niurka había dicho sobre él era verdad, es decir, esto le benefició con las mujeres.

Y es que, en su momento, la vedette cubana destapó detalles sobre cómo era tener intimidad con Osorio.

“Fue bien chistoso, (...) pasaban y decían: ‘Ahí va el cornudo’, pero también había mujeres que me preguntaban que si era cierto lo que decía Niurka, y por ahí hasta me ayudó mucho, pero bueno”, recordó.

Niurka en su momento también demintió la versión que Bobby Larios sobre cómo Juan Osorio habría orquestado su romance (Foto: Instagram/ @niurka.oficial)

Asimismo, Juan negó la versión que el pasado diciembre Bobby reveló acerca de la relación que mantuvo con Niurka, pues mientras el actor aseguró que el romance con Marcos había iniciado después de la separación y que había sido todo orquestado por el productor, Osorio dijo que él se habría dado cuenta de la infidelidad y los confrontó.

Larios comentó en entrevista con Gustavo Adolfo Infante que el productor “lo inventó todo”, hablando acerca de cómo Niurka lo engañó, pues sólo habría querido beneficiar a la historia de Velo de novia, telenovela en donde él y la cubana eran pareja.

