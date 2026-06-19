Zelensky exigió a Bielorrusia que elimine las torres de repetición en la frontera

Zelensky recordó que ya murieron civiles y hubo niños heridos por el uso de las torres de repetición en zonas fronterizas (Europa Press)

En medio de la escalada de tensiones en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, Volodimir Zelensky exigió a Alexander Lukashenko el retiro, en el plazo de una semana, de las torres de repetición instaladas en territorio bielorruso.

El presidente ucraniano lanzó esta advertencia pública tras una rueda de prensa conjunta con su par hondureño, Nasry Asfura, en Kiev, donde afirmó que, si Minsk no desmantela la infraestructura, Kiev tomará medidas por cuenta propia. En el mismo acto, los mandatarios avanzaron en un acuerdo de cooperación tecnológica y agrícola entre ambos países.

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Zelensky sostuvo que las torres de repetición se encuentran en dos regiones limítrofes y que permiten a las fuerzas rusas dirigir ataques específicos contra ciudades y pueblos ucranianos.

“Que desmantele estos equipos, que los apague. Creo que una semana le bastará para hacerlo. Ahora mismo por esto están muriendo a diario civiles, hay niños heridos”, sentenció Zelensky durante la comparecencia, según lo recogido por la agencia nacional ucraniana.

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En esa línea, el mandatario ucraniano rememoró las excusas ofrecidas por Lukashenko en los primeros compases de la guerra, cuando las tropas rusas cruzaron la frontera desde territorio bielorruso. “¿Por qué dicen que no quieren estar en esta guerra?”, cuestionó.

Para Zelensky, el gobierno bielorruso cedió progresivamente ante la presión de Rusia y alineó sus acciones cada vez más con el Kremlin. “Rusia seguirá presionándolo para que entre en esta guerra. Ahora entiende que Ucrania responderá. No hacen falta palabras innecesarias”, mencionó el presidente ucraniano.

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El trasfondo de la advertencia respondió a una dinámica de amenazas cruzadas que caracterizó las relaciones entre los gobiernos de Ucrania y Bielorrusia en los últimos meses. Las autoridades de Kiev sostuvieron que el gobierno bielorruso se plegó cada vez más a las exigencias de Rusia, lo que se tradujo en una presencia militar indirecta en el conflicto, pese a la negativa formal de Minsk.

Las autoridades ucranianas señalaron la presencia militar indirecta de Bielorrusia a través de apoyo logístico y la instalación de infraestructura (Agencias de prensa)

Además, Zelensky hizo referencia al papel de la industria de refinación de petróleo de Bielorrusia y sostuvo que se transformó en un proveedor relevante para Rusia, señalando que Lukashenko tiene la capacidad de detener ese suministro.

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“Hoy es el principal proveedor, o uno de los principales, del ejército ruso. Concretamente, Lukashenko, concretamente Bielorrusia. ¿Se puede detener esto? Estoy seguro de que está en su poder. Y él es quien lo controla", dijo.

En paralelo a la advertencia a Lukashenko, la visita del presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, marcó un hecho sin precedentes en las relaciones entre ambos países. Por primera vez, un jefe de Estado hondureño llegó a Kiev para mantener reuniones bilaterales y explorar nuevas vías de cooperación.

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Ellos pactaron en Kiev iniciar gestiones para que Honduras acceda a tecnología agrícola y drones desarrollados por Ucrania, en el marco de la primera visita oficial del mandatario centroamericano al país europeo.

“Ucrania tiene tecnología muy importante que nos puede servir para temas de agricultura”, destacó Asfura.

El presidente ucraniano señaló que Honduras expresó interés en aprovechar la experiencia de Ucrania en procesos de digitalización y afirmó que su país está dispuesto a colaborar en ese ámbito.

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(Con información de Europa Press, EFE y Reuters)