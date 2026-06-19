Mundo

Zelensky exigió a Bielorrusia que elimine las torres de repetición en la frontera

El presidente ucraniano formuló esta advertencia en Kiev, durante una conferencia de prensa junto al presidente de Honduras, Nasry Asfura

Guardar
Google icon
Zelensky recordó que ya murieron civiles y hubo niños heridos por el uso de las torres de repetición en zonas fronterizas (Europa Press)
Zelensky recordó que ya murieron civiles y hubo niños heridos por el uso de las torres de repetición en zonas fronterizas (Europa Press)

En medio de la escalada de tensiones en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, Volodimir Zelensky exigió a Alexander Lukashenko el retiro, en el plazo de una semana, de las torres de repetición instaladas en territorio bielorruso.

El presidente ucraniano lanzó esta advertencia pública tras una rueda de prensa conjunta con su par hondureño, Nasry Asfura, en Kiev, donde afirmó que, si Minsk no desmantela la infraestructura, Kiev tomará medidas por cuenta propia. En el mismo acto, los mandatarios avanzaron en un acuerdo de cooperación tecnológica y agrícola entre ambos países.

PUBLICIDAD

Zelensky sostuvo que las torres de repetición se encuentran en dos regiones limítrofes y que permiten a las fuerzas rusas dirigir ataques específicos contra ciudades y pueblos ucranianos.

“Que desmantele estos equipos, que los apague. Creo que una semana le bastará para hacerlo. Ahora mismo por esto están muriendo a diario civiles, hay niños heridos”, sentenció Zelensky durante la comparecencia, según lo recogido por la agencia nacional ucraniana.

PUBLICIDAD

En esa línea, el mandatario ucraniano rememoró las excusas ofrecidas por Lukashenko en los primeros compases de la guerra, cuando las tropas rusas cruzaron la frontera desde territorio bielorruso. “¿Por qué dicen que no quieren estar en esta guerra?”, cuestionó.

Para Zelensky, el gobierno bielorruso cedió progresivamente ante la presión de Rusia y alineó sus acciones cada vez más con el Kremlin. “Rusia seguirá presionándolo para que entre en esta guerra. Ahora entiende que Ucrania responderá. No hacen falta palabras innecesarias”, mencionó el presidente ucraniano.

El trasfondo de la advertencia respondió a una dinámica de amenazas cruzadas que caracterizó las relaciones entre los gobiernos de Ucrania y Bielorrusia en los últimos meses. Las autoridades de Kiev sostuvieron que el gobierno bielorruso se plegó cada vez más a las exigencias de Rusia, lo que se tradujo en una presencia militar indirecta en el conflicto, pese a la negativa formal de Minsk.

Dos soldados con uniforme de camuflaje en un campo de hierba; uno mira a través de binoculares junto a un sistema de arma robotizada que emite humo por su cañón
Las autoridades ucranianas señalaron la presencia militar indirecta de Bielorrusia a través de apoyo logístico y la instalación de infraestructura (Agencias de prensa)

Además, Zelensky hizo referencia al papel de la industria de refinación de petróleo de Bielorrusia y sostuvo que se transformó en un proveedor relevante para Rusia, señalando que Lukashenko tiene la capacidad de detener ese suministro.

“Hoy es el principal proveedor, o uno de los principales, del ejército ruso. Concretamente, Lukashenko, concretamente Bielorrusia. ¿Se puede detener esto? Estoy seguro de que está en su poder. Y él es quien lo controla", dijo.

En paralelo a la advertencia a Lukashenko, la visita del presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, marcó un hecho sin precedentes en las relaciones entre ambos países. Por primera vez, un jefe de Estado hondureño llegó a Kiev para mantener reuniones bilaterales y explorar nuevas vías de cooperación.

Ellos pactaron en Kiev iniciar gestiones para que Honduras acceda a tecnología agrícola y drones desarrollados por Ucrania, en el marco de la primera visita oficial del mandatario centroamericano al país europeo.

“Ucrania tiene tecnología muy importante que nos puede servir para temas de agricultura”, destacó Asfura.

El presidente ucraniano señaló que Honduras expresó interés en aprovechar la experiencia de Ucrania en procesos de digitalización y afirmó que su país está dispuesto a colaborar en ese ámbito.

(Con información de Europa Press, EFE y Reuters)

Temas Relacionados

UcraniaBielorrusiaVolodimir ZelenskyAlexander Lukashenko

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Castillo de Atarés, la fortaleza de La Habana que nunca disparó un cañón y lleva más de 250 años vigilando la ciudad

Construido en respuesta a la invasión británica de 1762, fue diseñado para disuadir enemigos y hoy forma parte del Sistema de Fortalezas local, reconocido por la UNESCO

El Castillo de Atarés, la fortaleza de La Habana que nunca disparó un cañón y lleva más de 250 años vigilando la ciudad

Trump presentó el avión reacondicionado que será el nuevo Air Force One

La aeronave, identificada por la Fuerza Aérea como VC-25B Bridge, iniciará vuelos de prueba tras una modernización en Estados Unidos y operará como solución temporal mientras llega la nueva flota prevista para 2028

Trump presentó el avión reacondicionado que será el nuevo Air Force One

El presidente Joseph Aoun pidió un alto el fuego integral en Líbano tras hablar con Marco Rubio

La llamada con el jefe de la diplomacia estadounidense sirvió para coordinar el quinto encuentro con Israel en Washington, del 23 al 25 de junio, y para reclamar el fin de los bombardeos

El presidente Joseph Aoun pidió un alto el fuego integral en Líbano tras hablar con Marco Rubio

Donald Trump advirtió a Irán que Estados Unidos tomará represalias militares si no alcanzan un acuerdo definitivo en 60 días

El mandatario vinculó el plazo a un pacto final tras la firma de un arreglo provisorio y sostuvo que, si no hay avances, Washington responderá con acciones armadas, aunque dijo no esperar ese desenlace

Donald Trump advirtió a Irán que Estados Unidos tomará represalias militares si no alcanzan un acuerdo definitivo en 60 días

El precio del petróleo subió pero cerró la semana con una caída del 8%

La cotización en Londres avanzó 0,90% frente a la sesión previa, mientras la tregua entre Israel y Hizbulá convivió con dudas sobre el control iraní del estrecho de Ormuz

El precio del petróleo subió pero cerró la semana con una caída del 8%
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Precluyen investigación contra jefe de esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay por atentado en Bogotá: “Se ajustó a los protocolos”

Precluyen investigación contra jefe de esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay por atentado en Bogotá: “Se ajustó a los protocolos”

Marcha ‘Justicia Electoral’ EN VIVO HOY 19 de junio: cierres, desvíos, y el desarrollo de la movilización convocada por Roberto Sánchez

Boris Johnson anunció su respaldo a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta: “¡Ha llegado el momento de poner un tigre en el tanque!”

Incendios forestales en Groenlandia en pleno junio: la señal que preocupa a científicos y autoridades

EN VIVO | Clima en México hoy viernes 19 de junio: alerta por tormenta severa en Tecámac, Edomex

INFOBAE AMÉRICA

El Castillo de Atarés, la fortaleza de La Habana que nunca disparó un cañón y lleva más de 250 años vigilando la ciudad

El Castillo de Atarés, la fortaleza de La Habana que nunca disparó un cañón y lleva más de 250 años vigilando la ciudad

Guatemala: Los 48 Cantones exigen al Ministerio Público una pesquisa por la evasión de un reo en Totonicapán

Trump presentó el avión reacondicionado que será el nuevo Air Force One

Gobierno de Costa Rica alerta sobre el descontrol en Crucitas y exige acción legislativa para frenar la minería ilegal

Honduras: Historias de servicio y sacrificio marcan despedida de agentes fallecidos en Comayagua

ENTRETENIMIENTO

La escena de “Náufrago” que Tom Hanks evita ver hasta hoy

La escena de “Náufrago” que Tom Hanks evita ver hasta hoy

A casi 30 años de ‘Scream 2’, un actor revela la realidad de sus regalías

Murió James Burrows, el director que reinventó la comedia televisiva en Estados Unidos

El crimen que sacudió Hollywood: de una heladería en Canadá a modelo del año de Playboy, la historia de Dorothy Stratten

“Nunca pude decirle: ‘Tenías razón’”: el arrepentimiento que Kevin Hart confesó al recordar a su madre