Reyli Barba recordó crudos pasajes de adicciones: “A los 13 años tuve un accidente alcohólico”

Reyli abandonó la música por 8 años debido a sus problemas de adicciones (Foto: Intagram - @reyli_oficial)

Como en algunas otras ocasiones, Reyli Barba se sinceró sobre los problemas que enfrentó a causa del alcoholismo a través de largos años en su carrera, y entre sus revelaciones, el artista recordó que comenzó a beber a los 11 años de edad.

El ex integrante de la banda Elefante fue entrevistado por Yordi Rosado, a quien le reveló que su hijo ha sido un pilar importante para lograr una sanación en el proceso de salir de las adicciones.

Y es que el hijo del cantautor fue quien lo llevó a internarse en una clínica de rehabilitación hace tiempo, cuando el joven tenía menos de 15 años, hecho que para el cantante fue decisivo en su vida.

El músico contó duros pasajes de su adicción al alcohol (Foto: Instagram)

“Yo me porté mal, o sea, yo acabé casi conmigo, pero a él (su hijo) lo cuidé siempre y él me cuidó, él me llevaba a los internamientos. Él con 14 años fue y me metió al internamiento”, mencionó el cantante chipaneco respecto a Jerónimo de Jesús, a quien procreó al lado de la también cantante Ana Bárbara.

La música ha sido un refugio para el artista de 50 años, quien sigue luchando para continuar desarrollándose y dejar atrás los errores del pasado. Reyli contó cómo la dependencia al alcohol comenzó a afectar algo de lo que más ama, su faceta como músico.

“La verdad es que yo tenía mucho miedo de poder seguir escribiendo sin beber, yo decía: ‘si no paro de beber, no paro de escribir, y cuando no escribo es porque estoy sediento’, el alcohol es muy cabr*n, mi hermano, el alcohol es bien seductor”. Reyli mencionó que la “fiesta fuerte” comenzó “cuando llega el éxito y las cuentas de banco ahora sí tienen para pagar”.

Al lado de Ana Bárbara el artista procreó a Jerónimo (IG: @anabarbaramusic / @reylibarbaoficial)

Y es que una vez que Elefante comenzó a obtener el reconocimiento del público y a verlo reflejado en ganancias monetarias, Barba por dentro libraba luchas consigo mismo: “Yo me estaba poniendo unos golpes emocionales cada día más fuertes porque aparte viene el éxito y empiezas a creer que tú tienes que ayudar a todos”.

Fue entonces que el ex de Ana Bárbara comenzó a “cargar” con culpas y responsabilidades que hicieron presión sobre él:

“Yo tomaba de todo... (Las crudas) siempre morales, las físicas no las sentía porque a los 13 años tuve un accidente alcohólico, me tomé casi 3/4 de Presidente en una apuesta con El Chelito y otro amigo, azoté contra el cofre de un carro y me tuvieron que pasar tres sueros para revivirme”, recordó.

El artista chiapaneco salió de la adicción en parte por el apoyo de su hijo Jerónimo (Foto: Instagram)

En la misma charla, el artista revivió una anécdota vivida al lado del grupo Maná. Y es que antes de saltar a la fama, Elefante se presentaba en el hotel Real del sur, donde en una ocasión el propietario del lugar contrató a la banda liderada por Fher Olvera para festejar el cumpleaños de su esposa, ocasión que Reyli aprovechó para pedir un préstamo al cantante de Rayando el sol.

“Nos dijo (el dueño del hotel): ‘Vienen los Maná y los voy a invitar a que los vean’, a nosotros eso nos cambió la vida también. Estábamos ensayando durísimo Oye, mi amor, claro teníamos que hacer que voltearan a vernos, y entramos a su prueba de sonido. Fue increíble ahí nos hicimos amigos de Fernando Pérez (ingeniero de sonido de Maná), o un poco antes”, recordó.

El músico recordó la vez que le pidió a Fher de Maná una considerable cantidad de dinero (Foto: Instagram)

Reyli aprovechó que Fher se encontraba solo para pedirle 100 mil dólares, sin embargo, el músico hizo caso omiso de su petición y emprendió la huida: “El caso es que cuando tuve la oportunidad de que Fher andaba solo se metió al elevador y le caí: ‘Fher préstame dinero’, le dije, ‘necesitó 100 mil dólares, préstame 100 mil dólares.... Préstame para grabar el disco de mi banda’”.

Reyli le preguntó si los había escuchado, a lo que el artista respondió que sí y le aconsejó seguir esforzándose. “’Estábamos tocando, ¿nos escuchaste tocando Oye, mi amor?’, me dice: ‘Sí, los escuché, se ve que son buenos, échale ganas, sé que los vas a conseguir’, chao, peló gallo. Aparte yo con una gabardina de guardaespaldas y con el pelo muy muy largo, un poco de monster, por eso los Elefantes me dicen a mí monster, digamos que Fer se quedó como diciendo: ‘qué personaje’’, añadió.

SEGUIR LEYENDO: