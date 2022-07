Alfredo Adame defendió a Coco Levy de las acusaciones de acoso sexual en su contra: “Que lo demuestren”

Alfredo Adame se defendió a Jorge Levy porque dijo que las jóvenes actrices podrían estar buscando atención para comenzar su carrera (Fotos: Infobae México/Captura de pantalla Instagram)

Luego de las diferentes denuncias que ha recibido Coco Levy por violencia psicológica, abuso y acoso sexual, Alfredo Adame lo defendió, pues aseguró que el productor viene de una familia “educada” y que las actrices que lo acusaron estrían intentando llamar la atención.

Pese a que actualmente Jorge Coco Levy ya suma dos denuncias formales por presunto abuso sexual y violencia psicológica, además de las señalaciones que diferentes histrionisas han hecho en redes sociales, Alfredo Adame duda de la veracidad de las acusaciones que hicieron las jóvenes, inclusive, comentó que él se cuida de cómo las “chavitas” se le acercan.

En entrevista con Venga la Alegría, inclusive pidió a las presuntas víctimas demostrar que el hijo de Talina Fernández las agredió.

“Son una familia de gente educada, con principios. Yo creo que estos es parte de que actrices que en realidad ni han despuntado ni son las grandes actrices ni son las grandes famosas, agarren y se den sus cinco minutos de fama para intentar sobresalir. Yo creo y confío en que Coco Levy no hizo lo que están diciendo. Si nada más andas ‘es que a mí me agarró y me agarró los senos’, pues bueno, que lo demuestren”

Jorge Levy es productor de Videocine, donde citaba a jóvenes actrices y les prometía darle algún proyecto (Foto: CUARTOSCURO)

Agregó que a él se le han acercado jóvenes que le han lanzado halagos e, inclusive, le avientan besos y le gritan, pues “se vuelven locas” cuando lo ven.

“Ahorita están de moda los maduros porque yo noto que muchas jovencitas como que ‘me tomo una foto contigo y estás bien guapo’ y no sé qué, ‘mi mamá te ama y te adora’. Son muchas las jovencitas que me buscan, de hecho, está esta discoteca o este lugar donde fui en Veracruz, pues es un lugar de chavitos y el más chico debe tener 18-19 (...) y las chavitas, pues ya sabes, se vuelven locas. Me avientan besos y me gritan y todo ese rollo”, argumentó el polémico histrión.

Y es que Jorge Levy ha sumado varias acusaciones y denuncias desde que el pasado 27 de junio Danna Ponce, joven actriz egresada del Centro de Educación Artística (CEA), expuso en redes sociales que el productor presuntamente la habría abusado sexualmente en una de las citas que tuvieron cuando él supuestamente la entrevistaría para ponerla en algún proyecto.

Danna hizo formal su denuncia por abuso sexual contra "Coco" Levy (Foto: Instagram/@dannaponce_)

Días después hizo oficial su denuncia en la Fiscalía de Investigación de Delito Sexuales, por lo que al menos otras cuatro jóvenes también han utilizado sus redes sociales para exponer el presunto acoso y violencia que han vivido a manos del hijo de Talina Fernández.

Mientras que María Bobadilla también lo denunció formalmente por violencia psicológica, Romina Sacre, Luciana González y Perla Villarelo han hablado de las ocasiones en que Levy las habría hecho sentir incómodas e inseguras.

Coco Levy reaccionó ante estos señalamientos con un video corto que compartió en su cuenta de Instagram, ahí negó que en algún momento haya hecho algo contra las jóvenes que lo acusaron. También advirtió que tomaría acciones legales en contra de Ponce por las supuestas calumnias que ella habría dicho.

Sussan Taunton, actual pareja de Levy, también lanzó un comunicado en video defendiendo al productor. La actriz apoyó las palabras de Jorge y argumentó que el mayor error que cometió él al hablar con las jóvenes actrices que hoy lo acusan, es que fue “terriblemente honesto” y ellas no sabrían diferenciar un consejo del acoso.

