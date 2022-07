Lorena Herrera reaccionó a acusaciones contra Coco Levy: pidió no callar pero tampoco “hacer tanto escándalo”

La actriz generó controversia por su opinión (Fotos: Instagram/@lorenaherreraoficial/@cocolevyguion)

La reacción u opinión de diversas celebridades sobre temas controversiales por lo regular suenan acaparar las principales portadas, pues en casos como este, se genera aún más polémica que por el motivo original, pasando a un segundo plano o incluso creando un nuevo debate social.

Por ello las recientes delcraciones y reacciones de Lorena Herrera sobre las denuncias públicas y legales por presunto abuso sexual, violencia psicologíca o acoso en contra de Coco Levy por al menos más de 5 actriz en los últimos días, han generado aún más polémica sobre el que ya es un tema de suma delicadeza, pues la industria del cine mexicano se ha visto también envuelta y este solo podría ser el inicio de una ola de denuncias que expongan la realidad detrás de cómo se hace el séptimo arte en tierras Aztecas.

En una reciente entrevista con varios medios de comunicación a su salida de Televisa, la cantante fue cuestionada sobre las denuncias en contra del hijo de Talina Fernández, por lo que en el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Lorena Herrera se mostró sorprendida por las acusaciones en contra del hermano de Mariana Levy.

Coco Levy fue denunciado por supuesto acoso y abuso sexual (Foto: captura de pantalla/Instagram)

“Que terrible, ahí no hay que callarse la boca, hay que hablarlo, hay que decirlo”, expresó la intérprete de canciones como Soy La Más, Masoquista, Plastik y Flash, sin embargo lo que pudo ser una opinión a favor de las supuestas víctimas y la violencia en todas sus formas de expresión contra la mujer, terminó en algo que ha sido catalogado como revictimización.

Ella mostró su molestia pues considera que hay algunas mujeres consideran que todo acercamiento de un hombre es acoso sexual a pesar de que previamente también mencionó que al inició de su vida profesional también vivió grandes situaciones de acoso, algo que ahora parece habérsele olvidado según el público: “Pero también no hacer tanto escándalo, hay veces que nada más se acerca tantito y ya fue abuso sexual y no tampoco, hay que definir”, expresó.

En redes sociales la situación no le favoreció, pues diversos colectivos de mujeres le reprochaban que hiciera ese tipo de comentarios cuando ella también forma parte de dicho sexo, así como la importancia que tiene una opinión ante diversos medios de comunicación cuando eres una figura pública.

La cantante aseguró que en su pasado vivió situaciones similares (Foto: Instagram/@lorenaherreraoficial)

“La Lore cada que abre la boca de verdad solo es para decir una tontería”. “Nosotros cuando se trata de algo LGBT+ la amamos pero cómo es posible que ni siquiera por las mujeres, siendo ella una, pueda dar la cara, eso me hace pensar mal sobre su activismo en la comunidad”. “Que raro, una mujer famosa y blanca hablando sobre lo que sí debería ser acoso o no, los límites que una debe tener y esas pendej*s que solo dañan más la forma de ver el acoso, por algo nadie denuncia, porque lo hace y no falta quien hace un comentario así”, escribieron.

Sobre su pasado, también expresó: “Ya también ni que nosotras no pudiéramos defendernos, ni hacer nada y que cualquier hombre hay nos está mirando así, hay trato de abusar de mí, no tampoco”.

En la misma entrevista Loren Herrera enfrentó a Las Perdidas, pues en una transmisión en vivo en su canal de YouTube expresaron que la actriz y cantante había mostrado una actitud negativa en el evento LGBT+.

La actriz ya no quiere hablar del tema (Fotos: Facebook/Las Perdidas Gettyimages)

“Yo no voy a seguir hablando de eso, creo que es algo viejo. Yo creo que 33 años y mi forma de ser hablan más de lo que pueda decir alguien que va empezando, pues no en el medio artístico, yo tengo 33 años en el medio artístico, no estoy en otro tipo de medios, y la gente me conoce y siempre les doy entrevistas, con ustedes (los reporteros) siempre me paro”, expresó.

