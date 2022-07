Qué fue de Sussan Taunton, la ex estrella de Televisa y hoy pareja de Coco Levy

Recientemente Sussan Tauton publicó un video a través de sus redes sociales para defender al productor Coco Levy, quien fue acusado por aparente acoso y abuso sexual y violencia sexual hacia diferentes actrices.

El nombre completo de esta famosa es Sussan Grace Taunton Thomas y tiene 52 años, ella nació en Chile pero tras estudiar en el Centro de Educación Artística de Televisa, participó por primera vez en la televisión mexicana en La Pícara Soñadora, una telenovela que se transmitió a finales de 1991.

la telenovela que la catapultó al éxito fue una producción chilena llamada El milagro de vivir, la cual se transmitió en 1990.

Poco tiempo después, la actriz obtuvo su primer papel protagónico en Mágica Juventud. Otras de las telenovelas donde participó en los años noventa fueron Camila y El niño que vino del Mar. Tras el nacimiento de su primer hija con Claudio Antonovich, estuvo un tiempo alejada de las producciones.

En 2011, se vio a Sussan en la televisión en una producción de Luis de Llano, la cual se titulaba Esperanza de Corazón; al año siguiente se integró a Porque el amor manda, que estaba a cargo de Juan Osorio. Frente al árbol de manzanas, El niño que vino del mar, Luz Clarita y Dos mujeres, un camnio son otras de las telenovelas en las que ha participado.

Su más reciente participación en Televisa fue Mi corazón es Tuyo, de 2014, aunque también participó en cuatro capítulos de La Rosa de Guadalupe. Actualmente mantiene una relación sentimental con Coco Levy, pero también tuvo como pareja a Héctor Soberon, Carlos Espejel y José Alberto “El Guero” Castro, hay versiones donde se afirma que fueron ellos quienes la persuadieron a alejarse de la televisión.

Aunque ella no lo ha confirmado directamente, se sabe que Sussan y Coco Levy, el hijo de Talina Fernández llevan por lo menos 20 años de amistad, pero el inicio de su romance no tiene una fecha especificada.

Qué pasó con Coco Levy, pareja de Sussan

A finales de junio, la actriz Danna Ponce realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram para compartir su testimonio de abuso. De acuerdo con la información, el productor la citó en su oficina para proponerle una participación en un proyecto y sin pensarlo dos veces se presentó en el lugar. No obstante, durante la entrevista notó comportamientos extraños que supuestamente la llevaron a una situación de acoso.

“Me senté y lo único que el señor podía decir es: ‘Eres una demonia, eres una demonia’, lo cual yo no entendía. (...) Corte a: él me estaba dando consejos de cómo llegar lejos en esta carrera y de qué tenía que hacer para lograr mis metas como actriz (...) Este señor continúa con sus consejos y todo lo ejemplificaba, llevándolo a un abuso, como son las cosas. (El ejemplo) era como: ‘Si un director te pide que te fajonees con tu pareja’, incluso se paró al lado de mí y me jaló como para que él fuera mi pareja y quería que yo ejemplificara el fajoneo con él”.

Los hechos habrían ocurrido durante el pasado mes de febrero y después de hacer pública su versión de los hechos, el pasado martes 28 de junio acudió a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales ubicada en la acaldía Álvaro Obregón para formalizar su denuncia en contra del productor.

