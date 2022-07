El Ministerio de Turismo de Egipto provocó sospechas de boda entre Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera han tenido unas lujosas vacaciones donde visitaron Egipto, Atenas y Turquía (Foto: Instagram / @_ carlosrivera @cynoficial

Los rumores de una boda en Europa entre Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera, cantantes mexicanos, se han desatado desde su llegada a España y durante todo el recorrido europeo, africano y ahora asiático que han tenido durante las últimas semanas.

No hay detalle que pase desapercibido para los fanáticos de la pareja, quienes buscan hasta el más mínimo pretexto para asegurar que tuvieron una boda en la que los medios nacionales no fueron invitados, y de la que no existe publicación alguna.

Sin embargo, las sospechas podrían terminar de una vez por todas, luego de que el gobierno egipcio a través de su Ministerio de Turismo tuiteó algunas palabras clave, esas que los clubes de fanáticos esperaron por tanto tiempo.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera han despertado numerosos rumores de una boda secreta, alejados de los medios nacionales (Foto: Instagram / @_ carlosrivera @cynoficial

Ministerio de Turismo en Egipto los etiquetó como “esposos”

A través de sus redes sociales, el Ministerio de Turismo y Antigüedad le dio una calurosa bienvenida a Cinthya Rodríguez, mientras que se refirió a Carlos Rivera como “su esposo”. Ninguno de los dos compartió la publicación.

“Egipto dio una calurosa bienvenida a la cantante mexicana @cynthiaoficial y su esposo @_CarlosRivera mientras se dirigían desde las pirámides a Luxor y Asuán en el Alto Egipto. La pareja disfrutó de su viaje por Egipto”, fue la publicación que apareció en su Twitter oficial en punto de las 13:20 horas del 6 de julio de 2022.

Esto, a pesar de que no cuenta con la confirmación de ninguna de las dos partes, pondría fin a los rumores que han corrido durante los últimos días desde que los cantantes emprendieron un viaje con rumbo, primero, a Europa y ahora por África.

Lo que sí es un hecho es que pasaron por Egipto durante los últimos días, como lo ha podido documentar la también ex conductora de Venga la Alegría, Cynthia Rodríguez a través de su Instagram oficial.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera recibieron una bienvenida por parte del Ministerio de Turismo de Egipto donde fueron etiquetados como "esposos"

El viaje de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera por Francia, Italia, Grecia y Turquía

Sus más recientes fotografías fueron publicadas desde el otro lado del mundo, específicamente el Templo de Abu Simbel, patrimonio de la humanidad de la UNESCO ubicado precisamente en Egipto.

“...sin duda de mis lugares favoritos, es espectacular. Emocionada por todo lo que vivimos y aprendimos en Egipto”; escribió como pie de fotografías. También publicó algunas desde el Templo de Isis.

Aunque la publicación del Ministerio de Turismo y Antigüedades es reciente, la fotografía fue publicada por la propia Cynthia Rodríguez desde hace una semana en su Instagram Oficial.

“Enamorada de Egipto, sus pirámides, sus templos y el Río Nilo. Amo su comida y su gente, tanto que descubrir y aprender del mundo”, escribió.

Sin embargo, la primera parada de la pareja que documentó la pareja fue desde Madrid, en España, para luego trasladarse a Roma, Italia, desde donde se trasladaron al Vaticano para recibir la bendición del Papa Francisco y un detalle en el vestuario de la cantante llamó la atención, además de levantar sospechas de boda. Florencia, Italia y Atenas, en Grecias también fueron paradas turísticas para la pareja.

(Foto Instagram: @cynoficial, @_carlosrivera)

Sus más recientes historias de Instagram de Cynthia Rodríguez, además de las publicaciones de videos donde se le puede ver en un globo aerostático disfrutando del paisaje, los ubica en Capadocia, Turquía.

Y aunque Carlos Rivera tampoco ha subido fotografías junto a Cinthya Rodríguez, sí utilizó las redes sociales para responder las publicaciones de su pareja. En una de las últimas escribió: “Te juro que como tú no hay otros lugares...”

