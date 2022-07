Productor reveló cuánto pagó Jesús “N” por incluir a Yrma Lydya: “La quería como GranDiosa”

Yrma Lydya participó en diez fechas al lado de las GranDiosas (Foto: Archivo)

Uno de los feminicidios que más han conmocionado a últimas fechas a la sociedad mexicana es el de la cantante Yrma Lydya, quien fue ultimada por su pareja sentimental, el abogado Jesús “N”, al dispararle con arma de fuego en tres ocasiones el pasado jueves 23 de junio en un salón privado del restaurante Suntory, de la colonia Del Valle, en la Ciudad de México.

El sangriento caso continúa en investigaciones mientras el agresor de 79 años se encuentra vinculado a proceso y en prisión preventiva en el Reclusorio Norte. La joven que perdió la vida a los 22 años buscaba hacerse de un lugar en el competido medio musical, y con su propuesta vernácula y tradicional mexicana, la joven obtuvo una oportunidad: presentarse al lado de las GranDiosas.

Yrma Lydya destacó que su presentación en GranDiosas fue un parteaguas en su carrera (Foto: Instagram)

Hugo Mejuto, el productor del show en el que se presentan figuras como María Conchita Alonso, Dulce, María del Sol, Alicia Villarreal, Jeanette y Ángela Carrasco, narró cómo fue el acercamiento de la fallecida artista y bajo qué condiciones se dio su participación en el concierto:

“Cuando yo conozco a Yrma Lydya fue a través de una propuesta de la disquera y sí hubo una cantidad que su oficina, en este caso Jesús, que manejaba eso, nos ofreció. A la hora que yo la conozco, que la escucho cantar y que vemos la manera de hacer sinergia, le digo, ‘sabes qué,’ vamos a hacer más que un tema de pago, que realmente absorba sus gastos, porque ya la gira de GranDiosas está cerrada con el elenco”, expresó Mejuto en el programa De primera mano.

El monto que el hoy procesado por la justicia desembolsó fue por concepto de gastos operativos concernientes a la preparación de la actuación de Yrma en específico, no así un pago al productor “por dejarla actuar”, como se ha manejado.

El concepto GranDiosas lleva varios años presentándose ante el público (Foto: Instagram/@mariadelsol10)

“Yo encantado de prestar el escenario, pero hay arreglos, maquillistas, peinadores, iluminadores, músicos y ese pago fue a los honorarios de la presentación de Yrma, estámos hablando de una cantidad de 20 mil pesos por fecha, que son de gastos de Yrma Lydya, durante diez fechas son los 200 mil pesos de gastos en la participación de Yrma”, agregó.

El también productor de otros conceptos como Ídolos recalcó que el monto pagado por Jesús “N” no fue a parar a su bolsillo: “Sí hay un pago, no a mí, no hacia mi persona, sí de gastos para que estuviera Yrma presente en el escenario de GranDiosas, pero no tendría nada de malo si yo quisiera cobrar, pero en este caso, no”, aseguró.

En los conciertos que representaron una gran oportunidad para Yrma Lydya, la joven cantaba no como “telonera”, sino a medio show, interpretado Señor amor, un tema de Dulce, esto con el objetivo de complacer al público, que siempre la ovacionó.

Un salón del restaurante Suntory fue el escenario donde Yrma Lydya fue ultimada por su pareja (Foto: Cuartoscuro)

“(Le dije) Vas a estar en medio, sólo a piano y voz, porque así el publico va a conocer tu potencial de voz, tu talento y es como se hizo el arreglo, que es parte del pago que hizo ella, a las partituras, al pago de honorarios al pianista, mi director musical, de iluminación y demás, y siempre le iba muy bien, la verdad”, expresó Mejuto.

El productor destacó que el feminicida de Yrma Lydya buscaba que su pareja destacara en los conciertos, y su intención era que la joven apareciera a la par de las otras cantantes de extensa trayectoria:

Al mometo, el agresor continúa en prisión preventiva, en el Reclusorio Norte (Foto: SSC)

“Jesús quería que cantara más temas, que estuviera como GranDiosa, en el cartel en primer crédito, le dije ‘no, no’, eso lejos de sumar va a restar la empatía con el público, creo que nos debemos manejar con mucha cautela y todo el elenco terminaba arropando a Yrma Lydya y el público al final le aplaudía muchísimo”, recordó el realizador.

