Niurka arremetió contra ‘La Casa de los Famosos 2′ por referirse a la santería como brujería: “No les da el derecho”

La vedette cubana ha perdido popularidad (Foto: Instagram/@niurka.oficial)

Tras su repentina salida del reality La Casa de los Famosos 2, Niurka Marcos no ha dejado atrás el escándalo y, en esta ocasión no sólo arremetió una vez más contra el programa -al cuál acusó de confabular su salida- sino que se mostró molesta por el tratamiento que dio Telemundo a su religión: la santería.

Y es que, durante el tiempo que la vedette estuvo en el show, en varias ocasiones se le vio haciendo alusión a sus creencias, pero el punto de máxima tensión sucedió el pasado lunes 27 de junio, cuando la cubana señaló en el foro de LCDLF que la trataron mal durante toda su participación y fue víctima de una campaña de desprestigio.

Ante este contexto, Niurka utilizó sus redes sociales para externar su punto de vista sobre toda la situación y denunció que el canal televisivo y el reality incurrieron en presuntos delitos en su contra.

La vedette dio su postura (Foto: Instagram/@niurka.oficial)

“Me parece una falta de respeto, de ética y profesionalismo por parte de Telemundo y de LCDLF permitir que se juzgue, critique y opine sobre la religión que practique una persona, además, una violación a la constitución estadounidense donde claramente dice que no se puede juzgar, ni discriminar a ninguna persona por su religión”, comenzó a escribir La mujer escándalo desde su Instagram.

Asimismo, apuntó que sus creencias eran como cualquier otra de las que existen alrededor del mundo y señaló que le pareció injusta la postura que se tomó respecto a este tópico.

“Es común en Cuba practicar la santería como cualquier otra religión, el hecho que no conozcan de qué se trata no les da derecho a decir que se trata de brujería”, remarcó.

Finalmente, agradeció a sus fans por apoyarla y respaldarla en todo momento: “Gracias a #IMPERIOBEBENIUS Por figurar en la redes sociales con pruebas contundentes y hacer respetar el derecho ajeno que es La Paz...”.

Niurka emitió un comunicado (Foto: IG @niurka.oficial)

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y varios de ellos respaldaron a la controversial famosa.

“Ningún ser humano debe ser criticado o discriminado, por su orientación sexual, religión, estoy muy de acuerdo con usted, bendiciones para ti y familia”. Pienso que es solo saber respetar @niurka.oficial estoy totalmente de acuerdo contigo”. “Muy cierto. Pero que no fuera la religión de ellos por que ahí si que sacan comunicado y todo”. “Este programa debería de salir de la tv, discriminan a las personas por su religión, orientación sexual ETC ETC y apoya el robo, el bullying y la mentira”, fueron algunas de las menciones que aparecieron en Instagram.

Cabe recordar que los rumores sobre brujería comenzaron a principios de junio pasado, ello, después de que en algunos fragmentos recuperados por internautas, se pudo escuchar a Niurka intentando convencer a Laura Bozzo de hacerse un “trabajo”; sin embargo hubo quienes señalaron que esto podría afectarla.

Niurka está molesta con Telemundo (IG: niurka.oficial)

“Te voy a hacer un jujujaja ahorita, como dicen urbanamente, una brujería”, dijo la bailarina. De inmediato, Bozzo respondió “Ah no, brujería no. No”, sin embargo terminó quedándose quieta y sin mucha confianza mientras su compañera la “ayudaba” con saliva.

Mientras Niurka le embarraba saliva en la raíz del cuero cabelludo a Laura, le dijo lo siguiente para darle algunas instrucciones y hablarle de cómo “decretar” cosas:

“Tu has visto, desde que entré acá ‘Voy a ganar’. La palabra es un templo para bien o para mal, decretas. Y a partir de ahora vas a repetir, cada vez que te dominen ‘Yo no puedo salir porque soy el bufón, el comodín de la casa, la alegría’.

