YosStop reveló el género de su bebé

Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, compartió nuevos detalles de su embarazo con sus seguidores de redes sociales. En esta ocasión, la youtuber publicó un video que recuperó de la fiesta de revelación de sexo que celebró hace unos días en compañía de sus familiares y amigos más cercanos, donde por fin conoció el género de su bebé.

La creadora de contenido recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una nueva noticia con sus 7 millones de seguidores en la plataforma. Y es que el pasado fin de semana se habría llevado a cabo una fiesta donde se enteró que está en la dulce espera de una niña. En las imágenes se puede apreciar a Yoseline y Gerardo -su esposo- en el centro de un espacio al aire libre donde abrieron una bomba de humo que expulsó su contenido en color rosa.

Entre gritos y aplausos, los futuros padres primerizos se fundieron en un cálido abrazo y se mostraron felices porque en los próximos meses recibirán a una niña de quien todavía se desconoce el nombre. YosStop musicalizó el fragmento audiovisual con Girl on fire de Alicia Keys y, como era de esperarse, la sección de comentarios de llenó con felicitaciones para los recién casados.

“It’s a girl and is on fire”, escribió Yoseline Hoffman en referencia a una estrofa del tema que la intérprete estadounidense lanzó en 2012. “Voy a tener una princesita”, comentó Gerardo González, el feliz padre. “Que emoción, Yoss, una princesa! Felicidades!!!”. “Kemosion (sic)!!!!! No le fallaste. Felicidades amiga!”. “Adorable momento, muchas felicidades”, fueron algunas reacciones.

Tiempo después, YosStop colgó imágenes en sus historias de Instagram donde recuperó detalles de su última visita al ginecólogo. Notablemente emocionada por su embarazo, la creadora de contenido mostró cómo luce actualmente su bebé y bromeó sobre las borrosas ecografías que le dio su doctor.

“Pos no le entiendo pero ahí está todo bien”, escribió sobre una fotografía que tomó del monitor donde estaba la ecografía. Tras notar que no lograba diferenciar el cuerpo de su bebé, su esposo tomó una nueva imagen y con ayuda de las herramientas de su editor de fotos dibujó la posición que tendría la bebé: “Gerardo es un artista, gracias por interpretarme el ultrasonido”.

YosStop reveló cómo se enteró que está embarazada

Fue hace unas semanas cuando la youtuber confirmó su embarazo a través de un video que publicó en su perfil de Instagram. A manera de relato, contó que se enteró de su inesperada dulce espera cuando recién estaba volviendo a recuperar su vida cotidiana.

Cabe recordar que permaneció en prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla por cargos de pornografía infantil luego de que Ainara Suárez la denunció por mostrar imágenes -en un videoblog- del abuso que sufrió cuando era menor de edad.

“En mi proceso que estuve encerrada ahí, de alguna u otra manera me abrí a la experiencia de algún día poder ser madre, sin buscarlo, sin esperarlo, sin nada por el estilo, simplemente dije: ‘Órale, si me llega a pasar me voy a fletar, lo voy a hacer, lo voy a vivir, lo voy a experimentar”, dijo.

“Me empecé a sentir emocionalmente muy extraña, con explosiones emocionales muy cañonas”, agregó. En cuanto se percató sobre la posibilidad de estar embarazada, se hizo una prueba que arrojó un resultado positivo: “Yo estaba enojadísima, asustada, con mucho miedo, la verdad te pasa todo por la cabeza [...] sentía una presión porque esto cae sobre mí, esto es una decisión que es mía, no importa lo que me diga (Gerardo) [...] me dio un cubetazo de realidad, no es romántico”, expresó.

“Nunca me han gustado los niños y siguen sin gustarme, esa es una realidad y no tiene nada que ver [...] Claro que hay niños que me caen bien, pero generalmente no soy una persona que le guste mucho estar con los niños”, agregó.

