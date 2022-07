Rubí de ‘La Academia’ imitó a Lolita Cortés y desató las risas entre sus compañeros al decir: “Me conmoviste, vieja”

Rubí imitó a la juez (Fotos: Instagram)

Rubí Ibarra, mejor conocida como La quinceañera más famosa de México, se ha convertido en una de las participantes más controversiales de La Academia: 20 años, debido a que ha sido ampliamente por su talento vocal e, incluso, comparada con Jolette. Así que, en esta ocasión, la joven se viralizó en redes después de hacer una sorprendente imitación de Lola Cortés, una de las críticas que más duro ha arremetido contra ella en lo que lleva esta nueva generación del programa.

Todo sucedió durante una clase que tuvieron los académicos y en la cuál asistió como invitado el comediante Mau Nieto. La dinámica consistía en que los participantes del reality de TV Azteca tendrían que actuar como algunos de los críticos de esta temporada; mientras que otros pretenderían ser alguno de los participantes y recibirían las críticas.

Pero, todos se sorprendieron cuando fue el turno de Rubí, quién rápidamente tomó el papel de Lolita Cortés que le fue asignado y comenzó a interpretar la característica forma de hablar que tiene la Juez de hierro.

“Me conmoviste mucho, vieja”, comenzó a decir y todos los presentes rieron de inmediato, pero Rubí no les prestó atención y continuó: “Te veo como la futura estrella del regional mexicano, la verdad me gustó mucho su interpretación, la expresión en sus ojos, vas a llegara llegar alguien grande, vieja, me gustó mucho, muchas felicidades”.

Pero, como la juez original, Rubí no se abstuvo a los buenos comentarios y en otro momento del ejercicio, lanzó una fuerte crítica contra otro de sus compañeros: “Es decepcionante, ni siquiera la niña se puede parar bien. Es lamentable, creo que en La Academia deberían aprender a caminar bien primero, porque mira tu postura, párate bien, por favor. Ahora, la voz, estabas sufriendo, ¿verdad que sí, Isabela? porque realmente no dabas una y déjame decirte que al igual que Nelson eres la peor de la noche, lo peor, Isabela”, dijo.

Y como si con eso no fuera suficiente, en otra intervención donde le tocó dar su punto de vista como si fuera Lolita, Rubí señaló sin pensarlo dos veces: “Yo me pregunto, ¿esos son los académicos que trajeron? Es una vergüenza total que siendo tú uno de los mejores bailarines lo hayas hecho tan pésimo”, dijo la joven, cuando fue interrumpida por Mau Nieto quien también estaba imitando: “Perdón, Lolita, es que...”.

No obstante, Rubí no lo dejó terminar y arremetió contra él: “Perdón señor, estoy hablando”.

Asimismo, después continuó con su crítica hacia el supuesto participante: “Eres lo peor de la noche”.

Ante este momento, los usuarios en redes sociales -sobretodo TikTok- no tardaron en reaccionar y señalaron que Rubí fue la mejor imitadora de los críticos de La Academia.

“Esa Rubí cómo me hace reír”. “Rubí, amamos a Rubí, por eso no la sacamos, ella hace divertida la casa”. “Quiero a Rubí en una novela”. “Igualita la imitación de Rubí, creo que por ahí va tu carrera, me caes super bien”, añadieron los internautas.

Cabe señalar, que a pesar de los malos comentarios que semana tras semana recibe Rubí por su voz, muchas personas la han apoyado debido a la perseverancia y esfuerzo que pone la joven para mejorar su técnica vocal. En este sentido, la actriz Ana Martín no dudó en defenderla recientemente:

“Rubí se observa siempre estudiando, eso me encanta de ella. Lo haces bien, sigue así. Es una academia y aprenderás muchísimo más hermosa. Todo en la vida requiere de esfuerzo y disciplina y tú lo estás haciendo. Vas muy bien. Éxitos hermosa”, escribió en un comentario en Facebook.

