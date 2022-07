El guitarrista Javier Bátiz, maestro de Carlos Santana, se dijo consternado por su desmayo

Carlos Santana se desvaneció en el escenario de Michigan luego de sufrir un golpe de calor y un cuadro de deshidratación; personal médico lo trasladó a emergencias (Video: Twitter / @lelelx)

Luego de que Carlos Santana tuviera un problema de salud en el escenario durante su más reciente presentación en Michigan, fueron numerosos amigos, músicos y personas cercanas, así como fanáticos, quienes enviaron mensajes de recuperación al guitarrista mexicano.

Uno de ellos fue el también guitarrista leyenda mexicano, Javier Bátiz, quien se ha jactado a lo largo de los años de haberle dado sus primeras clases de guitarra psicodélica, blusera y afrocubana a un adolescente Santana con ganas de destacar en la escena rocanrolera mundial.

A través de sus redes sociales, Bátiz publicó un par de fotografías donde se le puede ver junto a su amigo Carlos Santana, pues la cercanía entre ambos no es ningún secreto. Además, aseguró que se siente consternado por la situación de salud del músico oriundo del estado de Jalisco, pero nacionalizado estadounidense tras el despegue de su carrera.

“Estoy muy consternado, Carlos Santana tuvo un desmayo en el escenario hoy en Michigan!!! Enviándole toda la energía positiva para que se restablezca pronto!!! Pendientes de su salud!! Dios contigo hermano a echarle muchas ganas!!!”, escribió a través de sus redes sociales.

Javier Bátiz, guitarrista mexicano, se dijo consternado por la situación que vivió Carlos Santana en Michigan (Foto: Cuartoscuro)

El guitarrista mexicoamericano se desvaneció en pleno escenario por un golpe de calor y deshidratación, de acuerdo con el comunicado de su manager; sin embargo, los presentes se mostraron realmente preocupados cuando vieron a su ídolo caer en el escenario y ser intervenido por los elementos médicos.

Carlos Santana fue sacado en camilla, pero diversos videos lo ubican perfectamente consciente y despidiéndose de los fanáticos que se dieron cita en el Pine Knob Music Theatre de Clarkston para presenciar su concierto.

El sonido local, por su parte, informó que el resto del concierto quedaba definitivamente cancelado y pidió a los asistentes que “hagan un rezo por su salud”. Además su próxima presentación el día 6 de julio en el The Pavilion en Burgettstown, Philadelphia, será pospuesto.

Javier Bátiz, guitarrista mexicano, se dijo consternado por la situación que vivió Carlos Santana en Michiga

La historia de Javier Bátiz y Carlos Santana

Javier Bátiz aseguró que todos los domingos tocaba en uno de los parques cercanos a su casa, fue entonces que la mamá de Carlos Santana lo llevó a verlo para que tuviera una inspiración en su propia carrera musical.

Sin embargo, el impacto fue tan grande que un día regresó para que le diera clases de guitarra, aunque, de acuerdo con su testimonio para el documental de Netflix titulado Rompan Todo, su amistad únicamente duró de 1957 hasta 1963, cuando tuvo que ir a la Ciudad de México para tocar con Los Rebeldes del Rock.

Fue aproximadamente 6 años más tarde que Carlos fundó su primera e histórica banda Santana, y su primer disco salió aproximadamente en 1969 bajo el cobijo de Columbia Records, y su leyenda se hizo gigantesca.

Carlos Santana aseguró en 1988 que Javier Bátiz le abrió las puertas del mundo de la guitarra eléctrica Foto: REUTERS/Eduardo Munoz

Carlos Santana hizo referencia a esta historia en el año 1988, cuando ambos fueron invitados a un programa musical conducido por Ricardo Rocha, quien durante varias décadas le dio rienda suelta al rock mexicano en sus diversas producciones televisivas.

“Mi madre fue abusada porque dijo que me iba a llevar para ver a un músico”, lo anterior con el objetivo de regresarlo al camino de la música, pues luego de que se fuera su padre ya no quería tocar el violín.

En el momento en que vio las actuaciones de Javier Bátiz, aseguró que “la música me pegó tan fuerte, que dije yo, Dios mío. La guitarra eléctrica como la toca Javier, te pega el acorde, de él aprendí BB King, toda la gente que amamos, Little Richard, Ray Charles. Él me abrió la puerta a otro mundo, al mundo de la guitarra eléctrica”.

SEGUIR LEYENDO: