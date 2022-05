Lucía Méndez, Sylvia Pasquel, Laura Zapata y Lorena Herrera protagonizarán un reality de Netflix

Las personalidades de las intérpretes podrían chocar en el reality. (Captura: @NetflixLAT/Twitter)

El medio artístico nacional está repleto de grandes estrellas que a lo largo de su trayectoria han logrado ganarse el cariño del público con sus interpretaciones y carisma, pero eso no es todo, algunos han acaparado los reflectores en múltiples ocasiones no sólo por sus éxitos profesionales, también han estado envueltos en polémicas que van desde rivalidades hasta problemas personales. Tal es el caso de Sylvia Pasquel, Lorena Herrera, Laura Zapata y Lucía Méndez, cuatro artistas que protagonizarán un reality de Netflix.

La famosa plataforma de streaming sorprendió a los usuarios de redes sociales con una gran noticia, en los próximos meses lanzará Siempre Reinas, un reality show que promete regalar inolvidables y controversiales momentos junto a las divas mexicanas gracias a que se seguirá su día a día. Aunque la producción no reveló más información al respecto, se dio una probadita de lo que se verá con algunas imágenes.

Entre las fotografías se puede apreciar la complicidad que las intérpretes habrían desarrollado durante el programa y también sobresalieron algunos momentos como Lorena Herrera luciendo despampanante por calles de la Ciudad de México, Lucía Méndez paseando junto a su tierna mascota sin perder ni un momento el glamur, Laura Zapata dándolo todo en un show que ofreció en un bar y Sylvia Pasquel posando para la cámara.

Las reacciones no se hicieron esperar y las secciones de comentarios en las publicaciones que se hicieron en Twitter e Instagram se llenaron con fuertes mensajes. Algunos internautas confesaron sentirse bastante emocionados con la propuesta del reality debido a que pocas veces las artistas han compartido el protagonismo, mientras que otros demostraron su inconformidad con la participación de Laura Zapata debido a supuestos comentarios que habría hecho contra la comunidad LGTB+.

“Esperándola con ansias para disfrutarla, ya que será un gran proyecto sobretodo por Laura Zapata. Felicidades a todas y un beso grande a Laura”. “Espectacular Lucía Méndez”. “Netflix Latinoamérica quiere vendernos un reality usando expresiones LGTB, pero se le olvida que ha hablado en contra de la comunidad LGBT, no sólo opinando, sino agrediendo, ridiculizando y mal informando”. “La mejor #LaDivaDeMéxico @LuciaMendezOf sin duda garantía de rating solo por ella la veré”, fueron algunas opiniones.

Cabe mencionar que hasta el momento la hermana de Thalía no ha dado declaraciones al respecto. Siguiendo con la opinión de los internautas, otros manifestaron su desacuerdo con el giro del programa sin antes haberlo visto y se atrevieron a compararlo con producciones televisivas como La rosa de Guadalupe. Tampoco faltaron los memes, donde los principales mensajes fueron la desaprobación con reclamos.

Por ahora sólo queda esperar la fecha de lanzamiento para poder disfrutar de esta nueva apuesta de Netflix.

Declaraciones de Laura Zapata sobre la comunidad LGTB+

Fue hace unos años cuando la villana de melodramas mexicanos estuvo envuelta en la polémica por defender a Vicente Fernández, quien desató críticas después de confesar que rechazó un trasplante de Hígado porque no sabía detalles sobre su procedencia.

“Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: ‘yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro guëy. Ni sé si era homosexual o drogadicto”, dijo el charro de Huentitán durante una entrevista que cedió para Gustavo Adolfo Infante.

Ante los señalamientos, Laura Zapata pidió “respeto, sobre todo para los ídolos nacionales” y comentó: “Yo creo que así como se respeta la decisión de la sexualidad (de la comunidad) LGBTTTI, así también se debe respetar el pensamiento de Vicente Fernández y no hay que satanizar a nadie y tampoco a las personas que son conservadoras y dicen que eso no les parece… Los que piden respeto resulta que no lo dan”, expresó durante un encuentro con los medios.

